Бундесвер обучил работе с Patriot вторую группу военных ВСУ

Более 70 военнослужащих ВСУ были обучены работе с системами Patriot на военной базе бундесвера в Германии. Средства ПВО занимают основное место в "зимнем пакете" военной помощи ФРГ Украине.

В Германии завершена подготовка второй группы военнослужащих Вооруженных сил Украины работе с зенитным ракетным комплексом Patriot. В курсах, которые на протяжении более полутора месяцев проводили инструкторы бундесвера, участвовали более 70 украинских военных, сообщает в субботу, 2 декабря, агентство dpa.

Защита воздушного пространства Украины является основной задачей, подчеркнул начальник межнационального учебного центра (Special Training Command) генерал-лейтенант Андреас Марлов (Andreas Marlow) во время посещения военного полигона, где проходила подготовка украинцев. Он напомнил, что целями российских ракетных атак являются объекты гражданской инфраструктуры Украины.

В ходе визита Марлова военнослужащие ВСУ продемонстрировали навыки работы с центром управления огнем и подготовки пусковых установок к действию. У многих украинских военных уже имеется опыт работы с другими комплексами противовоздушной обороны (ПВО), в частности С-300, разработанным в советское время. По словам одного из немецких инструкторов, речь идет об "опытных военнослужащих, ранее работавших в сфере ПВО".

ВСУ поделились с бундесвером данными о боях с российской армией

Андреас Марлов отметил, что украинские военные достигли уровня подготовки, который позволит им самостоятельно работать с системой Patriot. Со своей стороны представители ВСУ поделились с немецкими коллегами "тактическими советами и информацией, полученной в ходе боев с российской армией - от сухопутных и инженерных войск до противовоздушной обороны", отметил генерал. Он добавил, что на основе этих данных бундесвер пересматривает собственные оперативные принципы.

Место обучения украинских военных держится в секрете. Командование, координирующее действия миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM), в рамках которой идет обучение солдат и офицеров ВСУ, дислоцировано в городе Штраусберг под Берлином. Бундесвер намерен во взаимодействии с зарубежными партнерами обучить к концу текущего года около 10 тысяч украинских военнослужащих работе с различными системами вооружения.

В "зимнем пакете" помощи Украине - средства ПВО

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку. Центральное место в "зимнем пакете" занимают средства противовоздушной обороны. Германия также поставит Украине дополнительную систему Patriot - одну из самых современных систем противовоздушной обороны в мире, используемую для борьбы с самолетами, а также баллистическими и крылатыми ракетами противника. Ракеты этого комплекса, в зависимости от их типа, способны поражать цели на расстоянии около 100 километров и высоте до 30 километров.

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