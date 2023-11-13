Бербок: Помощь Украине будет расширена и увеличена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подтвердила планы федерального правительства значительно расширить поддержку Украины. "Как бы ни была сильна нынешняя кризисная дипломатия в отношении Ближнего Востока, для нас также важно противостоять геополитическим вызовам здесь, на местах", - заявила политик на встрече министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, 13 ноября. "Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", - добавила она.

Бербок при этом не сообщила никаких подробностей о планах на следующий год. Говоря о ближайших неделях и месяцах, она упомянула о так называемом "зимнем оборонительном щите", который включает в себя поставку Украине еще одной системы ПВО Patriot и электрогенераторов. По словам министра, это должно предотвратить российские атаки и помочь украинцам не замерзнуть предстоящей зимой. Бербок также прокомментировала возможные надежды президента РФ Путина на сокращение поддержки со стороны ЕС в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке: "Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию в мире. Потому что мы не только продолжим поддержку Украины - мы будем ее расширять и увеличивать".

Bild: власти Германии планируют увеличить помощь вдвое

Согласно сообщению газеты Bild am Sonntag, коалиционное правительство Германии согласилось выделить на военную помощь Украине в 2024 году восемь миллиардов евро вместо озвученных ранее четырех. Представители министерств обороны и финансов в прошедшие выходные не стали комментировать публикации СМИ, сославшись на текущую парламентскую процедуру. Бюджетный комитет бундестага обсудит расходы на 2024 год в предстоящий четверг, 16 ноября, после чего бюджет будет обсуждаться на пленарном заседании.

В начале ноября федеральное правительство сообщило о поставках Украине 25 танков Leopard 1A5, обещанных до этого. В эту партию также вошли разведывательные дроны и радары. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ, включая гуманитарную, с момента вторжения России в Украину составил около 24 млрд евро.

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