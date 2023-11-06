  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Киев: Без новой помощи - дефицит бюджета в 29 млрд долларов

Ольга Лебедева
6 ноября 2023 г.

Министр финансов Украины Марченко призвал союзников не прекращать поддержку Киева, пообещав дальнейшие реформы антикоррупционных органов.

https://p.dw.com/p/4YTf4
Монеты евро и банкноты доллара
В Киеве просят Запад не прекращать финансовую помощьФото: Klaus-Dieter Esser/agrarmotive/picture alliance

Без дальнейшей финансовой помощи иностранных партнеров Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере 29 млрд долларов. Об этом в преддверии принятия Верховной радой бюджета на 2024 год заявил в интервью Politico в понедельник, 6 ноября, министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждет экономический кризис", - отметил он. По словам украинского министра, кризис в Украине будет иметь побочные эффекты в ЕС, касающиеся миграции, роста цен, в особенности на некоторые продукты питания, нефть и газ.

Глава Минфина Украины заявил о готовности к дальнейшим реформам

Марченко также подчеркнул готовность Киева к дальнейшим реформам по укреплению антикоррупционных органов. "Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления помощи Украине. Нам нужны деньги до начала следующего года", - отметил он.

Одновременно украинский министр призвал союзников передать Киеву около 300 млрд долларов российских активов, замороженных странами G7 в начале полномасштабного российского вторжения. "Для Украины получение этих замороженных российских активов является законным приоритетом", - отметил он.

В ближайшие дни Верховная рада Украины должна принять закон о государственном бюджете страны на 2024 год. ЕС обещал предоставить Украине пакет помощи на 2024-2027 годы в размере 50 млрд евро, его выделение зависит от одобрения всех 27 стран - членов Евросоюза. Словакия и Венгрия, ссылаясь на коррупцию в Украине, выступают против предоставления этой помощи. Предоставление дальнейшей финансовой помощи США также неопределенно, поскольку Палата представителей 3 ноября приняла план республиканцев по поддержке Израиля без упоминания Украины. Президент США Джо Байден заявил, что наложит вето на этот документ в случае его принятия Сенатом.

Смотрите также:

Хаос в Конгрессе США: что будет с военной помощью Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Зеленский в Гранаде: что ЕС предлагает Киеву и какие еще темы стали главными на саммите. DW Новости

Зеленский в Гранаде: что ЕС предлагает Киеву и какие еще темы стали главными на саммите. DW Новости

В Гранаде открылась встреча Европейского политического сообщества. В центре внимания неформального саммита - миграционная политика и возможное расширение ЕС. Кроме того, одна из главных тем встречи - оказание помощи Украине. На переговоры в Гранаду прилетел президент Украины Владимир Зеленский.
6 октября 2023 г.31:21 мин.
external

Зачем главы МИД стран ЕС прибыли в Киев и ждут ли Украину в Евросоюзе. DW Новости (02.10.2023)

Зачем главы МИД стран ЕС прибыли в Киев и ждут ли Украину в Евросоюзе. DW Новости (02.10.2023)

Российское вторжение в Украину продолжается, ежедневные удары с воздуха не прекращаются. В том числе и по Киеву. И в этой обстановке украинская столица принимала гостей на высшем уровне. Эта встреча - историческая, еще никогда все 27 глав МИД стран ЕС не встречались за пределами Евросоюза. Цель встречи - не только обсудить вопросы помощи Украине, но и дать ей мощный сигнал.
2 октября 2023 г.30:36 мин.