Киев: Без новой помощи - дефицит бюджета в 29 млрд долларов

Без дальнейшей финансовой помощи иностранных партнеров Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере 29 млрд долларов. Об этом в преддверии принятия Верховной радой бюджета на 2024 год заявил в интервью Politico в понедельник, 6 ноября, министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждет экономический кризис", - отметил он. По словам украинского министра, кризис в Украине будет иметь побочные эффекты в ЕС, касающиеся миграции, роста цен, в особенности на некоторые продукты питания, нефть и газ.

Глава Минфина Украины заявил о готовности к дальнейшим реформам

Марченко также подчеркнул готовность Киева к дальнейшим реформам по укреплению антикоррупционных органов. "Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления помощи Украине. Нам нужны деньги до начала следующего года", - отметил он.

Одновременно украинский министр призвал союзников передать Киеву около 300 млрд долларов российских активов, замороженных странами G7 в начале полномасштабного российского вторжения. "Для Украины получение этих замороженных российских активов является законным приоритетом", - отметил он.

В ближайшие дни Верховная рада Украины должна принять закон о государственном бюджете страны на 2024 год. ЕС обещал предоставить Украине пакет помощи на 2024-2027 годы в размере 50 млрд евро, его выделение зависит от одобрения всех 27 стран - членов Евросоюза. Словакия и Венгрия, ссылаясь на коррупцию в Украине, выступают против предоставления этой помощи. Предоставление дальнейшей финансовой помощи США также неопределенно, поскольку Палата представителей 3 ноября приняла план республиканцев по поддержке Израиля без упоминания Украины. Президент США Джо Байден заявил, что наложит вето на этот документ в случае его принятия Сенатом.

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