Поддержка Украины в США слабеет, но ЕС будет помогать дальше

На фоне задержки помощи США Украине, а, возможно, и ее сокращения, Европейскому Союзу и, прежде всего, Германии придется взять на себя еще больше. Будет непросто, но Европа справится, считает Роман Гончаренко.

Владимир Зеленский с министрами иностранных дел стран ЕС в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

На фоне плохих новостей для Украины из стран Запада встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве обрела еще более важное значение. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба справедливо назвал ее "исторической". Никогда еще министры не собирались за пределами ЕС, да еще в стране, в которой идет самая крупная в Европе после Второй мировой война. Успех Украины, которая успешно отражает военную агрессию России (ядерной державы), это во многом заслуга западных партнеров Киева, поставляющих ему оружие и деньги на поддержку разрушенной в ходе войны экономики.

Опасная тенденция для Украины

Но поддержка начала ослабевать. Обещание западных стран о том, что они будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", уже не выглядит железобетонным. Вот лишь несколько примеров.

Конгресс США утвердил временный бюджет, в котором не предусмотрена помощь Украине. В Словакии победу на парламентских выборах одержала партия пророссийского политика, бывшего премьера Роберта Фицо, который выступает за прекращение военной помощи Киеву. 15 октября пройдут выборы в Польше, чьи лидеры недавно дали повод сомневаться в продолжении поставок Украине оружия, как это происходило до сих пор. Хотя давнее напряжение в отношениях между Варшавой и Киевом из-за экспорта украинского зерна спало, риторика смягчилась, но вопрос окончательно не снят.

Роман Гончаренко

Все это - опасная тенденция для Украины, и она будет усиливаться. Помощь Киеву все чаще ставится под вопрос и становится темой избирательных кампаний. Это дает повод России верить, что ее расчет на усталость от войны на Западе может оказаться правильным.

Самое опасное - ситуация в США, которые по объёму помощи и степени политического влияния в мире являются главным партнером Украины на Западе. Опасность еще и в том, что плохой пример вашингтонских политиков может вдохновить тех по другую сторону Атлантики, кто до сих пор молчал, и усилить позиции скептиков. Мол, если Америке можно приостановить помощь Киеву, то и нам тоже, самим деньги нужны. Европа традиционно следует в фарватере США. На этот раз тоже?

Европе придется закрыть брешь в помощи США

Евросоюз не должен этого допустить. Если с приближением президентских выборов 2024 года США на какое-то время сократят помощь Украине, брешь должен будет закрыть ЕС. Возможное возвращение в президентские кресло Дональда Трампа или победа кого-то из похожих на него политиков и так заставит ЕС больше полагаться на самого себя. Европа к этому не привыкла, но ей придется меняться.

Особая ответственность уже ложится на Германию как крупнейшую экономику на континенте. И крылатыми ракетами Taurus для Украины, поставлять которые Берлин пока не готов, дело не ограничится. Конечно, правительству канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) будет нелегко, но у Берлина есть опыт - создание европейской коалиции для поставок Украине танков Leopard. На этот раз увеличение помощи Украине осложнит экономический застой в ФРГ и настроения в обществе, которое объективно устало от войны России против Украины. Все это, среди прочего, идет на руку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая занимает в социологических опросах второе место.

Но сократить поддержку Украины - не альтернатива для Европы. Это ослабит Киев, приведет к усилению стремящейся доминировать на востоке европейского континента России и будет ошибкой исторического масштаба. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал в Киеве, что Европа не даст России себя запугать. Пока это так. Уже скоро этим словам предстоит новая проверка на прочность.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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