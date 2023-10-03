  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Воссоединение Германии
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Поддержка Украины в США слабеет, но ЕС будет помогать дальше

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
3 октября 2023 г.

На фоне задержки помощи США Украине, а, возможно, и ее сокращения, Европейскому Союзу и, прежде всего, Германии придется взять на себя еще больше. Будет непросто, но Европа справится, считает Роман Гончаренко.

https://p.dw.com/p/4X4SK
Владимир Зеленский с министрами иностранных дел стран ЕС в Киеве
Владимир Зеленский с министрами иностранных дел стран ЕС в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

На фоне плохих новостей для Украины из стран Запада встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве обрела еще более важное значение. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба справедливо назвал ее "исторической". Никогда еще министры не собирались за пределами ЕС, да еще в стране, в которой идет самая крупная в Европе после Второй мировой война. Успех Украины, которая успешно отражает военную агрессию России (ядерной державы), это во многом заслуга западных партнеров Киева, поставляющих ему оружие и деньги на поддержку разрушенной в ходе войны экономики. 

Опасная тенденция для Украины  

Но поддержка начала ослабевать. Обещание западных стран о том, что они будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", уже не выглядит железобетонным. Вот лишь несколько примеров.

Конгресс США утвердил временный бюджет, в котором не предусмотрена помощь Украине. В Словакии победу на парламентских выборах одержала партия пророссийского политика, бывшего премьера Роберта Фицо, который выступает за прекращение военной помощи Киеву. 15 октября пройдут выборы в Польше, чьи лидеры недавно дали повод сомневаться в продолжении поставок Украине оружия, как это происходило до сих пор. Хотя давнее напряжение в отношениях между Варшавой и Киевом из-за экспорта украинского зерна спало, риторика смягчилась, но вопрос окончательно не снят.

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко

Все это - опасная тенденция для Украины, и она будет усиливаться. Помощь Киеву все чаще ставится под вопрос и становится темой избирательных кампаний. Это дает повод России верить, что ее расчет на усталость от войны на Западе может оказаться правильным.

Самое опасное - ситуация в США, которые по объёму помощи и степени политического влияния в мире являются главным партнером Украины на Западе. Опасность еще и в том, что плохой пример вашингтонских политиков может вдохновить тех по другую сторону Атлантики, кто до сих пор молчал, и усилить позиции скептиков. Мол, если Америке можно приостановить помощь Киеву, то и нам тоже, самим деньги нужны. Европа традиционно следует в фарватере США. На этот раз тоже?

Европе придется закрыть брешь в помощи США

Евросоюз не должен этого допустить. Если с приближением президентских выборов 2024 года США на какое-то время сократят помощь Украине, брешь должен будет закрыть ЕС. Возможное возвращение в президентские кресло Дональда Трампа или победа кого-то из похожих на него политиков и так заставит ЕС больше полагаться на самого себя. Европа к этому не привыкла, но ей придется меняться. 

Особая ответственность уже ложится на Германию как крупнейшую экономику на континенте. И крылатыми ракетами Taurus для Украины, поставлять которые Берлин пока не готов, дело не ограничится. Конечно, правительству канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) будет нелегко, но у Берлина есть опыт - создание европейской коалиции для поставок Украине танков Leopard. На этот раз увеличение помощи Украине осложнит экономический застой в ФРГ и настроения в обществе, которое объективно устало от войны России против Украины. Все это, среди прочего, идет на руку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая занимает в социологических опросах второе место.

Но сократить поддержку Украины - не альтернатива для Европы. Это ослабит Киев, приведет к усилению стремящейся доминировать на востоке европейского континента России и будет ошибкой исторического масштаба. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал в Киеве, что Европа не даст России себя запугать. Пока это так. Уже скоро этим словам предстоит новая проверка на прочность. 

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW       

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Зачем главы МИД стран ЕС прибыли в Киев

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Танки "Леопард" помогут Украине в контрнаступлении? (19.09.2023)

Танки "Леопард" помогут Украине в контрнаступлении? (19.09.2023)

Немецкие танки "Леопард" уже меняют ситуацию на поле боя: они быстрее, дальнобойнее и безопаснее танков, на которых украинские военные сражались до этого. Но их обслуживание и ремонт могут стать проблемой для ВСУ.
Конфликты19 сентября 2023 г.03:38 мин.
external

На Белгород уронили авиабомбу. Итоги Рамштайна: дадут ли Киеву истребители? DW Новости (21.04.2023)

На Белгород уронили авиабомбу. Итоги Рамштайна: дадут ли Киеву истребители? DW Новости (21.04.2023)

В Белгороде произошел взрыв, от которого образовалась огромная воронка. В минобороны России назвали случившееся "нештатным сходом авиационного боеприпаса". На очередной встрече Контактной группы по Украине в Рамштайне глава Пентагона заверил в неизменной поддержке Киева. При этом украинские власти добиваются поставок им от партнеров современных истребителей и оружия дальнего радиуса действия.
Конфликты21 апреля 2023 г.31:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание парламента Армении в Ереване

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Политика3 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Берлин. Объединение Германии

Как Путин историю Германии переписал

Как Путин историю Германии переписал

История3 октября 2023 г.
Проект Монумента свободы и единства архитерктурно-дизайнерского бюро Milla & Partner в Штутгарте

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Культура3 октября 2023 г.
external

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Общество2 октября 2023 г.02:00 мин.
external

Российская оппозиция за силовое сопротивление

Российская оппозиция за силовое сопротивление

Общество2 октября 2023 г.02:34 мин.
Карикатура - синяя птица (бывший символ Twitter) говорит из запертой клетки, обращаясь к владельцу соцсети X Илону Маску: "Илон, прекрати постить дурацкие мемы".

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Политика2 октября 2023 г.
Заседание специальной сессии Генассамблеи ООН

Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Общество2 октября 2023 г.
На главную страницу