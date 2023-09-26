  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

На что надеяться Украине после Abrams, ATACMS и F-16

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Колонка
26 сентября 2023 г.

Танки Abrams, ракеты, самолеты. Украина получает западные вооружения, с которыми связывает надежду на прорыв на фронте. Но вера в "серебряные пули" проходит - и это хорошо, считает Роман Гончаренко.

https://p.dw.com/p/4WnLi
Танки M1A2 Abrams
Танки M1A2 AbramsФото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Украина и Запад подошли к важной черте. Пришедшая в понедельник, 25 сентября, новость о переданных Киеву первых американских танках М1 Abrams может считаться финалом важного этапа. Он начался до российского вторжения в Украину и набрал темп уже после него. Речь идет о поставках Киеву западного оружия, с которыми многие связывали и продолжают связывать надежду не только на прорыв в начавшемся летом контрнаступлении ВСУ, но и вообще на победу в освободительной войне.

В англоязычных СМИ и не только такое оружие называют "серебряной пулей" (silver bullet) или "поворотным моментом" (game changer). 

Вскоре после танков Abrams последуют - тоже американские - ракеты ATACMS для наземных пусковых установок M142 HIMARS и M270 MLRS, возможно, немецкие крылатые ракеты Taurus и вероятно к Новому году - американские истребители F-16 от Дании, Нидерландов и других стран.

Долгий путь от Javelin до F-16

Все это поставляется в гомеопатических дозах, то есть в очень малом количестве, с ограниченной дальностью или, как в случае с танками, без секретной суперпрочной брони. Одна из главных причин - преувеличенная боязнь реакции России. Москва не раз предупреждала о "красных линиях", и Запад их переходит, но слишком медленно. За эту медлительность украинцы не первый год платят страшную цену в человеческих жизнях.

Хотя, казалось бы, урок должен был быть давно усвоен. Украина еще со времен аннексии Крыма и начала тайного российского вторжения в Донбасс просила у США противотанковые комплексы Javelin. Она получила их только в 2018 году. В том числе и это оружие помогло сдержать первый натиск российской армии, сорвав блицкриг Москвы. 

После открытого российского вторжения были все новые и новые просьбы Киева, выполнять которые не спешил Запад. Так было с ракетными системами HIMARS, немецкими танками Leopard и БМП Marder, британскими ракетами Storm Shadow, самолетами F-16.  

Киев надеется на западные боеприпасы - и на себя

Из всех уже поставленных видов вооружений в полной мере оправдали высокие ожидания системы HIMARS. Именно они помогли Украине отвоевать большие территории в Харьковской и Херсонской областях. Ракеты Storm Shadow тоже могут претендовать на титул "серебряной пули", особенно после недавних ударов по Крыму. 

И вот - финал. Украина в ближайшее месяцы получит почти все, что просила. И что дальше? Что теперь просить? Список закончился? Конечно, нет. Нужно еще много чего, и главное - боеприпасы к уже поставленным системам и новые системы на замену уничтоженных.

Но оружия-символа, на которое проецируют огромные надежды, этой "серебряной пули" больше не будет. Во всяком случае - на какое-то время, пока в списке Киева не появятся новые позиции. Начинающаяся в США кампания выборов президента в 2024 году замедлит темпы военной помощи, поэтому администрация Джо Байдена открывает сейчас последние шлюзы.

Отношение украинцев к войне

Вера в "серебряную пулю" - это хорошо или плохо? Она помогла Украине выстоять или создала опасные иллюзии быстрой победы и привела к разочарованию? И то, и другое. Хорошо, что теперь эта вера проходит. Она не уйдет совсем, но ослабнет. Это будет тяжелым испытанием для украинского общества - воевать, не имея на горизонте оружия-символа.

Отношение к войне уже стало более трезвым. Украина поняла, что сможет победить не благодаря какому-то одному виду вооружений, а благодаря постоянным поставкам армии всех видов оружия - и своим разработкам тоже, например, морским дронам. Запад со своей стороны должен гарантировать, что поток боеприпасов не прекратится. Война быстро не закончится, но воспринимать ее теперь в Украине будут по-другому - с еще большей надеждой на себя.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

ВСУ о гибели командующего ЧФ России

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ракеты ATACMS дадут ВСУ решающее преимущество? Поставки немецких "Таурусов" не за горами? DW Новости

Ракеты ATACMS дадут ВСУ решающее преимущество? Поставки немецких "Таурусов" не за горами? DW Новости

По данным СМИ, решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS администрация Джо Байдена приняла еще до визита президента Владимира Зеленского в США. Насколько решающим станет перевес украинских сил, когда они получат такие ракеты? И в чем особенности немецких ракет Taurus, вопрос о поставках которых пока не решен?
23 сентября 2023 г.23:41 мин.
external

Игорь Волобуев о войне в Украине, отношении к русским, преемниках Путина и работе в "Газпроме"

Игорь Волобуев о войне в Украине, отношении к русским, преемниках Путина и работе в "Газпроме"

В феврале 2022 года Игорь Волобуев занимал пост вице-президента Газпромбанка. Однако после начала полномасштабного вторжения он уехал в Украину и вступил в ряды ВСУ. В беседе с ведущим программы вТРЕНДde Константином Эггертом Игорь Волобуев рассказал о пиаре "Газпрома", внутренней кухне входящих в него структур и нравах их руководства, а также о войне и своей службе в ВСУ.
Политика22 сентября 2023 г.26:43 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Нефтяной танкер в порту Новороссийска
Трансляция

Bloomberg: Россия продает нефть выше установленного потолка

Конфликты26 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - медведь держит бочку нефти над головой, пробивая изнутри крышу дома, на котором написано "Нефть из России", и спрашивает: "Потолок? Какой потолок?".

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Политика25 сентября 2023 г.
Во время XI Международного Конгресса исследователей Беларуси в Гданьске

Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Политика25 сентября 2023 г.
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Политика25 сентября 2023 г.
Протесты в Ереване у здания правительства Армении

Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Политика25 сентября 2023 г.
Баннер запрещенной в Молдове партии "Шор", июль 2023 года

В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

Политика25 сентября 2023 г.
Столица Абхазии Сухуми (фото из архива)

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Конфликты25 сентября 2023 г.
На главную страницу