На что надеяться Украине после Abrams, ATACMS и F-16

Танки Abrams, ракеты, самолеты. Украина получает западные вооружения, с которыми связывает надежду на прорыв на фронте. Но вера в "серебряные пули" проходит - и это хорошо, считает Роман Гончаренко.

Танки M1A2 Abrams Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Украина и Запад подошли к важной черте. Пришедшая в понедельник, 25 сентября, новость о переданных Киеву первых американских танках М1 Abrams может считаться финалом важного этапа. Он начался до российского вторжения в Украину и набрал темп уже после него. Речь идет о поставках Киеву западного оружия, с которыми многие связывали и продолжают связывать надежду не только на прорыв в начавшемся летом контрнаступлении ВСУ, но и вообще на победу в освободительной войне.

В англоязычных СМИ и не только такое оружие называют "серебряной пулей" (silver bullet) или "поворотным моментом" (game changer).

Вскоре после танков Abrams последуют - тоже американские - ракеты ATACMS для наземных пусковых установок M142 HIMARS и M270 MLRS, возможно, немецкие крылатые ракеты Taurus и вероятно к Новому году - американские истребители F-16 от Дании, Нидерландов и других стран.

Долгий путь от Javelin до F-16

Все это поставляется в гомеопатических дозах, то есть в очень малом количестве, с ограниченной дальностью или, как в случае с танками, без секретной суперпрочной брони. Одна из главных причин - преувеличенная боязнь реакции России. Москва не раз предупреждала о "красных линиях", и Запад их переходит, но слишком медленно. За эту медлительность украинцы не первый год платят страшную цену в человеческих жизнях.

Хотя, казалось бы, урок должен был быть давно усвоен. Украина еще со времен аннексии Крыма и начала тайного российского вторжения в Донбасс просила у США противотанковые комплексы Javelin. Она получила их только в 2018 году. В том числе и это оружие помогло сдержать первый натиск российской армии, сорвав блицкриг Москвы.

После открытого российского вторжения были все новые и новые просьбы Киева, выполнять которые не спешил Запад. Так было с ракетными системами HIMARS, немецкими танками Leopard и БМП Marder, британскими ракетами Storm Shadow, самолетами F-16.

Киев надеется на западные боеприпасы - и на себя

Из всех уже поставленных видов вооружений в полной мере оправдали высокие ожидания системы HIMARS. Именно они помогли Украине отвоевать большие территории в Харьковской и Херсонской областях. Ракеты Storm Shadow тоже могут претендовать на титул "серебряной пули", особенно после недавних ударов по Крыму.

И вот - финал. Украина в ближайшее месяцы получит почти все, что просила. И что дальше? Что теперь просить? Список закончился? Конечно, нет. Нужно еще много чего, и главное - боеприпасы к уже поставленным системам и новые системы на замену уничтоженных.

Но оружия-символа, на которое проецируют огромные надежды, этой "серебряной пули" больше не будет. Во всяком случае - на какое-то время, пока в списке Киева не появятся новые позиции. Начинающаяся в США кампания выборов президента в 2024 году замедлит темпы военной помощи, поэтому администрация Джо Байдена открывает сейчас последние шлюзы.

Отношение украинцев к войне

Вера в "серебряную пулю" - это хорошо или плохо? Она помогла Украине выстоять или создала опасные иллюзии быстрой победы и привела к разочарованию? И то, и другое. Хорошо, что теперь эта вера проходит. Она не уйдет совсем, но ослабнет. Это будет тяжелым испытанием для украинского общества - воевать, не имея на горизонте оружия-символа.

Отношение к войне уже стало более трезвым. Украина поняла, что сможет победить не благодаря какому-то одному виду вооружений, а благодаря постоянным поставкам армии всех видов оружия - и своим разработкам тоже, например, морским дронам. Запад со своей стороны должен гарантировать, что поток боеприпасов не прекратится. Война быстро не закончится, но воспринимать ее теперь в Украине будут по-другому - с еще большей надеждой на себя.

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