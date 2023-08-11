Taurus: на что способны крылатые ракеты и чем они опасны

В Германии вновь разгорелась дискуссия о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus. Они похожи на Storm Shadow и Scalp, но есть и отличия, которые, вероятно, стали преградой для поставок. DW объясняет.

Германия пока не дает "зеленый свет" на поставку еще одного типа вооружений для армии Украины, о котором еще с мая просит Киев - крылатых ракет. Но дискуссия о необходимости поставок вновь развернулась в ФРГ, сторонники поставок в последние дни усиливают давление на ведомство канцлера и правительство ФРГ. Речь идет о Taurus - ракетах класса "воздух-поверхность", то есть их запускают с самолетов. Созданы эти ракеты были для универсального использования, но, пользуясь жаргоном бундесвера, прежде всего для разрушения так называемых "высокоценных целей" - аэродромов, бункеров, в которых находятся основные командные пункты армии противника, оружейных складов и промышленных площадок.

Преимущество Taurus? Эксперты считают их более эффективными в разрушении мостов

Taurus - германо-шведская разработка, в отличие от британских Storm Shadow и французских Scalp. При этом у Taurus, по оценкам военных экспертов, есть некоторое преимущество. Дело в особенностях устройства боеголовки, в связи с чем Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann) из университета Осло в интервью американскому Newsweek назвал Taurus "более эффективным оружием" для разрушения мостов.

Taurus, который устанавливается на самолете Tornado Фото: Bernhard Huber/MBDA

"У ракеты фактически две боеголовки - первая взрывается, устраняя мощную помеху на пути, например, дорожное полотно на мосту, активируя вторую боеголовку, которая наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста", - объяснил в интервью немецкому телеканалу ZDF принцип действия ракеты Taurus аналитик из военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Маркус Койп (Marcus Keupp).

В остальном отличий от тех же ракет Storm Shadow мало: немецкая крылата ракета тоже умеет летать низко, на высоте до 50 метров, и тем самым избегать обнаружения со стороны радаров ПВО противника. У нее тоже есть комплексная система наведения и сопоставимая скорость - чуть ниже скорости звука.

Адаптация к возможностям ВСУ - вопрос "пары месяцев"

Сделать так, чтобы Taurus оказались на вооружении ВСУ - это вопрос пары месяцев, заверяют в промышленных кругах. Для этого достаточно адаптировать платформы на самолетах, которые используются армией Украины, под запуски этих ракет. Промышленники готовы выполнить заказ, "как только правительство ФРГ примет решение о поставках", заявил представитель производителя Taurus, европейского предприятия MBDA, имеющего производственные площадки в том числе в ФРГ, Италии и Франции. Таких ракет на вооружении бундесвера, по официальной статистике, 600 штук. Количество готовых к применению ракет называется в диапазоне от 150 до 300 штук, остальные проходят регулярный контроль.

Дальность ракеты Taurus - политическая проблема

Главным техническим аргументом против поставок Taurus на нужды ВСУ считалась до сих пор дальность этих крылатых ракет. В отличие от Storm Shadow и Scalp, чья дальность в экспортном варианте (не для стран НАТО) ограничена 250-270 километрами, Taurus способен поражать цели в радиусе 500 километров и, вероятно, даже больше, что теоретически дало бы ВСУ возможность наносить удары этими ракетами в глубину российской территории. Западные страны до сих пор избегают поставок вооружений, с помощью которых Украина могла бы наносить удары по российской территории или требуют соответствующих заверений от Киева в том, что западное оружие не будет применяться против целей на территории РФ.

Неназванные источники в промышленности дали понять, что ограничить дальность действия ракеты Taurus вполне возможно, как пишет немецкое издание Wirtschaftswoche. Тем самым можно было бы снять опасения Берлина, не желающего провоцировать Кремль. Скептики в Германии предупреждают, что электронное ограничение дальности действия таких ракет было бы "наивным решением", потому что специалистам в Украине не составит труда обойти ограничения в случае необходимости. Сторонники поставок, в свою очередь, напоминают, что Украина, насколько известно, на протяжении уже полутора лет войны соблюдала договоренности в отношении применения западных вооружений и наносила удары по российской территории с помощью украинских дронов и других типов вооружения.

Смотрите также: