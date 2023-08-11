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Берлин изучает возможную поставку Киеву ракет Taurus

Ольга Лебедева
44 мин. назад

По данным еженедельника Der Spiegel, министерство обороны ФРГ попросило производителя Taurus модифицировать ракеты таким образом, чтобы исключить удары Украины по территории РФ.

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Истребитель Tornado с ракетами Taurus
Истребитель Tornado с ракетами TaurusФото: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/picture alliance

По информации СМИ, Берлин изучает вопрос о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus. Вслед за изданием T-online о соответствующих дискуссиях в правительственной коалиции ФРГ в пятницу, 11 августа, сообщает еженедельник Der Spiegel. Кабинет министров проверяет возможность поставки ракет из запасов бундесвера в ближайшие месяцы, по данному вопросу идут переговоры министерства обороны Германии с оборонной промышленностью, пишет издание.

Шольц просит внести технические модификации

По данным Der Spiegel, военное ведомство попросило производителя Taurus интегрировать в дальнобойные крылатые ракеты ограничения, касающиеся программирования возможных целей. С помощью этих технических преобразований канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится исключить возможность украинских атак на российскую территорию, указывает издание.

При этом со стороны промышленности поступил ответ, что внесение подобных системных ограничений в Taurus возможно, но займет несколько недель. По информации журналистов, Шольц одобрит поставки Taurus Украине только в том случае, если он будет убежден в эффективности внесенных изменений.

Кроме того, по информации еженедельника, правительство ФРГ в настоящее время уже не связывает возможность поставок немецких крылатых ракет с аналогичной военной помощью США, то есть с  поставками американских дальнобойных ракет ATACMS.

T-online: ФРГ хочет синхронизировать передачу Киеву Taurus и американских ATACMS

Накануне портал T-online сообщил, что правительство Германии может "вскоре" объявить о поставке Украине ракет Taurus. При этом журналисты сослались на собеседников во входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДПГ). В настоящее время ФРГ работает над решением вопроса с США - своим основным союзником и главным помощником Украины в отражении российской агрессии, заявили источники. Кроме того, издание отмечает, что командование ВВС Германии согласилось с предоставлением ракет Taurus Киеву.

По данным T-online, на прошлой неделе ведомство федерального канцлера получило от Минобороны запрошенный ранее доклад, в котором собраны основные факты об этих ракетах: их количество на вооружении бундесвера, эффективность этого вида оружия и риски, связанные с его применением. Как сообщили изданию несколько представителей СДПГ, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится к скоординированному действию с США: близкой по времени поставке Украине немецких ракет Taurus и американских ATACMS.

Дальнобойность Taurus - до 500 км

Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) еще несколько дней назад отмечал, что не исключает поставок Taurus в будущем, однако время принимать это решение еще не пришло. Представители входящих в правящую коалицию "зеленых" и либералов из Свободной демократической партии выступали с поддержкой идеи о поставках Taurus. Ракеты Taurus с дальностью до 500 километров  производятся в Германии с 2005 года, на вооружении бундесвера их примерно 600 единиц.

Украина просит Берлин поставить ракеты Taurus, чтобы получить возможность атаковать позиции ВС РФ далеко за линией фронта. Великобританий первой среди партнеров Украины объявила о передаче Киеву дальнобойного оружия, еще в мае пообещав поставить крылатые ракеты Storm Shadow. В июле с аналогичным заявлением выступила Франция.

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