WP: США по-прежнему не планируют давать Киеву ракеты ATACMS

Администрация США, несмотря на давление, по-прежнему не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В Пентагоне считают, что у Киева есть более насущные нужды, и ссылаются на ограниченность своих запасов.

Администрация Джо Байдена, несмотря на давление со стороны Киева и проукраински настроенных членов Конгресса, пока не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом написала в субботу, 22 июля, американская газета The Washington Post.

В Пентагоне считают, что у Украины сейчас "есть более насущные нужды" в смысле поставок оружия, пишет издание, ссылаясь на источники в высшем руководстве США. Кроме того, американское военное ведомство "обеспокоено" тем, что поставка Киеву такого количества ракет ATACMS, которое было бы нужно для изменения положения на фронте, "серьезно снизит уровень готовности США к другим потенциальным конфликтам", говорится далее в статье.

По информации WP, число ракет ATACMS на американских военных складах не должно снижаться, пока они не будут заменены на ракеты следующего поколения - еще более дальнобойные PrSM (от Precision Strike Missile, то есть "высокоточные ракеты"). Компания Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ракет ATACMS в год, однако все они предназначены для продажи в другие страны.

При этом газета не исключает, что в конечном итоге Белый дом даст добро на поставки ATACMS в Украину, несмотря на то что сначала отказывался делать это - как уже случилось с РСЗО HIMARS и истребителями F-16.

Киев ждет решения Вашингтона по ATACMS

Ракеты класса "земля-земля" ATACMS имеют дальность около 300 километров. Это почти в четыре раза больше, чем у ракет РСЗО HIMARS, которые США поставляют в Украину с прошлого года, и примерно на 60 км больше, чем у ракет Storm Shadow и Scalp, которые недавно предоставили ВСУ Великобритания и Франция соответственно.

Владимир Зеленский призвал дать Украине ATAСMS 28 января, после ракетного обстрела Россией города Константиновка Донецкой области, при котором погибли три человека. На пресс-конференции в Праге 7 июля президент Украины подчеркнул, что без дальнобойных ракет "сложно не только проводить наступательные операции, но и обороняться". Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на недавнем Форуме по безопасности в Аспене подчеркнул, что ракеты ATAСMS находятся "в топе" самых насущных военных нужд Украины и что в Киеве ожидают решения Вашингтона по ним.

21 июня Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS. 30 июня пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил журналистам, что решение по таким поставкам пока не принято.

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