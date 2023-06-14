Нидерланды начнут обучать ВСУ на F-16 в ближайшие месяцы

На 476-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 14 июня (время московское).

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Нидерланды намерены начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшие месяцы. "Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев", - написала в Twitter министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

В сообщении нидерландского Минобороны говорится, что в настоящее время Нидерланды вместе с партнерами работают над созданием учебного центра F-16 в одном из восточноевропейских государств -членов НАТО.

Накануне датское агентство Ritzau сообщило, что Дания предполагает начать обучение украинских пилотов на F-16 с августа.

Нидерланды и Дания возглавляют авиационную коалицию по тренировкам пилотов ВСУ на истребителях F-16.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения, что депутат Госдумы Адам Делимханов ранен или убит. "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал он в Telegram, опубликовав фотографию, на которой сам Кадыров, Делимханов и еще два чеченских чиновника сидят перед картой. Из этого фото нельзя сделать вывод, когда оно была снято.

НАТО видит успехи ВСУ

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В НАТО видят успехи украинской армии в освобождении территорий, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Прогресс, который мы наблюдаем, является свидетельством мужества и усилий украинских вооруженных сил", - отметил он, подчеркнув, что поддержка стран НАТО меняет ситуацию на поле боя.

По его словам, чем больших успехов добьется Украина, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров и тем больше вероятность того, что Владимир Путин поймет, что не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире.

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Эстония передаст Украине большой пакет снаряжения, чтобы помочь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас . "Ежедневно мы становимся свидетелями огромного ущерба, причиненного разрушением Россией плотины Каховской ГЭС. Мы все должны продолжать помогать смягчать последствия экоцида. Эстония отправляет Украине новый большой пакет снаряжения, включая шланги, насосы, лодки, сухие костюмы, спасательные жилеты", - написала она в Twitter.

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Вооружённые силы Украины за прошедшие 10 дней потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, утверждает официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - заявил Конашенков на брифинге в среду.

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Из Украины и России поступают противоречивые сведения о ранении или возможной гибели в Украине депутата Госдумы Адама Делимханова, являющегося приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным украинского военного, депутат из Чечни был убит при обстреле в Приморске вместе с еще сотнями военных РФ. В России утверждают, что Делимханов не убит, а ранен, но достоверных подтверждений не приводят. Сам Кадыров написал в Telegram-канале, что Делимханов не выходит на связь. "Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата, - говорится в посте. - Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать". Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Мы с большой тревогой восприняли эту информацию, переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - заявил он.

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В Новочеркасске Ростовской области произошел пожар на территории ГРЭС (государственной районной электростанции). Региональное управление МЧС сообщило об эвакуации 150 человек. По данным пресс-службы Новочеркасской ГРЭС, открытого горения нет, работа станции приостановлена. Издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что причиной пожара стал взрыв. "Пока не установлено, отчего произошел взрыв. Пострадало трое мужчин, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров", - сообщил изданию собеседник.

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Российские силы воспользовались последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на контролируемой ими территории Херсонской области, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. "С началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по выявлению граждан с проукраинскими настроениями. На блокпостах российские военнослужащие за разрешение уехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные в ходе обысков ценные вещи и драгоценности", - сообщила она в Telegram . По данным Маляр, россияне также "отбирали и сразу уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине".

Пригожин не подчинился требованию Путина к ЧВК

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. "Стороны обсудили предстоящий визит представителей агентства на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию и влияние катастрофы на Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС", - сообщила пресс-служба украинского ведомства в Facebook. Галущенко подчеркнул, что проблема ЗАЭС является "вопросом ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего континента". "Очень важно обеспечить безопасность на ЗАЭС и его работу после деоккупации. Поэтому мы приветствуем вашу миссию, которая может нам помочь получить объективную оценку происходящего на ЗАЭС и сроков, когда мы можем снова ввести ее в работу", - отметил украинский министр.

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Евгений Пригожин с боевиками его ЧВК Фото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

Основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписать контракт с министерством обороны РФ, несмотря на требование президента РФ Владимира Путина. "Государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнера" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - сообщил Пригожин в Telegram-канале. Он выразил надежду на компромиссное решение Госдумы и президента о социальных гарантиях. Днем ранее Путин заявил, что боевики ЧВК должны заключать договоры с Минобороны, 10 июня с таким требованием выступил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, все воюющие в Украине "добровольческие отряды" должны подписать контракты с его ведомством до 1 июля.

Хроника событий 14 июня 00.00 - 13.59 >>>

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