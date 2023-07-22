ВСУ ускорят контрнаступление и иные события 514-го дня войны

ВСУ заявили об уничтожении нефтебазы и склада боеприпасов в Крыму. В Донецкой области ранен оператор DW, в Запорожской - погиб военкор РИА "Новости". Посол РФ в Варшаве вызван в МИД Польши.

На 514-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 22 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию.

Зеленский: Контрнаступление скоро наберет обороты

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заверил западных союзников, что контрнаступление ВСУ "наберет обороты" в ближайшее время, пишет издание Financial Times.

По словам главы государства, украинские войска смогли оттеснить российские силы лишь неделю назад - намного позже, чем рассчитывал Киев. Это было связано с нехваткой боеприпасов, вооружений и военных, завершивших необходимое обучение. Зеленский вновь призвал увеличить поставки Украине ракет большой дальности и предоставить Киеву современные истребители, отмечает издание.

В Крыму беспилотники атаковали склад боеприпасов

В аннексированном Крыму беспилотные летательные аппараты атаковали склад боеприпасов, сообщил "губернатор" Сергей Аксенов. Позже эту информацию подтвердила и украинская сторона. Удар был нанесен по нефтебазе в поселке Октябрьский и складу боеприпасов в Красногвардейском районе, уточнили в ВСУ.

"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - написал Аксенов в соцсетях. В ВСУ заявили, что цели были уничтожены.

В Telegram-каналах появилось видео последствий атаки.

Погибшие в результате российских обстрелов Украины

В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных и 36 авиационных удара, а также совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. Кроме того, силы РФ выпустили пять дронов Shahed, все из которых были уничтожены.

В Купянском районе Харьковской области в результате обстрела погибла 57-летняя женщина, еще один мирный житель получил ранения, заявила прокуратура региона. Кроме того, при обстреле поселка Двуречная в этом же регионе погиб 45-летний местный житель. Один человек погиб, еще четверо ранены в результате российского обстрела одного из поселков в Сумской области, сообщила региональная администрация.

Оператор DW был ранен российскими кассетными боеприпасами

Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение в результате российского обстрела кассетными боеприпасами тренировочной площадки украинских военнослужащих в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области. Атака произошла в 23 километрах от линии фронта, в 12.10 по местному времени (совпадает с московским), когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных.

При обстреле один служащий ВСУ погиб, еще несколько получили серьезные ранения. Евгений Шилко был доставлен в украинскую больницу, его состояние оценивается как стабильное.

При обстреле Запорожской области погиб сотрудник РИА "Новости"

Военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Как утверждает Минобороны РФ, по группе журналистов был нанесен удар кассетными боеприпасами.

В результате обстрела ранения получили еще четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА "Новости" Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков, сообщил Telegram-канал Baza.

Посол РФ в Варшаве вызван в МИД из-за слов Путина о Польше

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева "в срочном порядке" вызвали в польское министерство иностранных дел из-за слов президента России Владимира Путина о Польше. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью польскому агентству PAP. Он указал, что причиной для беседы стали "провокационные заявления президента России Владимира Путина, а также угрозы в отношении Польши и другие недружественные действия Российской Федерации в отношении Польши" и ее союзников.

По словам Яблоньского, встреча была очень короткой. Андрееву дали понять, что "такого рода псевдоисторическая аргументация, попытки обелить одного военного преступника, каковым был Сталин, через другого военного преступника, которым сегодня является Владимир Путин, - это действие, которое Польша рассматривает как попытку провокации".

Ранее Путин назвал западные территории Польши "подарком Сталина". "Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом, мы напомним", - заявил он, не пояснив, что имеет в виду.

В Польше заработал центр по ремонту подбитых в Украине танков Leopard

В Гливице на юге Польши начал работу центр по ремонту и техническому обслуживанию боевых танков Leopard, подбитых на фронте в Украине, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Первые 2 танка уже прибыли на предприятие Bumar, добавил он.

Вторая группа артиллеристов из Украины завершила обучение в Великобритании

Вторая группа украинских артиллеристов завершила в Великобритании обучение на 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке AS90, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter. Указывается, что обучение проходило в рамках обязательств по поддержке Украины, взятых на себя Великобританией.

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