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КонфликтыВеликобритания

Британия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

Дальность ракет Storm Shadow составляет более 250 км. Великобритания поставляет их с условием, что Киев не будет применять их на территории России. В то же время Лондон считает Крым территорией Украины.

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Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые позволят Киеву увеличить дальность ракетных ударов на фоне готовящегося крупномасштабного контрнаступления против российских войск. Соответствующую информацию СМИ подтвердил в четверг, 11 мая, министр обороны Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента. По его словам, Лондон принял решение отправить ракеты Storm Shadow, так как Россия "продолжает идти по темному пути", нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины. "Передача в дар ракетных систем дает Украине наилучший шанс защитить себя от жестокости России", - сказал министр депутатам парламента. Он охарактеризовал это как "выверенный и соразмерный ответ на эскалацию со стороны России". 

Ранее о передаче Великобританией Украине крылатых ракет сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленные западные источники.

Дальность ракет Storm Shadow составляет более 250 километров (155 миль). Это едва меньше дальности американских тактических ракет ATACMS (185 миль), поставки которых Киев уже долгое время добивается от США. Storm Shadow - совместная британско-французская разработка с использованием технологии "стелс". Эти ракеты запускаются преимущественно с воздуха. Источники сообщили CNN, что Лондон передал Киеву определенное число Storm Shadows, не уточнив при этом, сколько именно.

"Соединенное Королевство ранее заявляло, что предоставит Украине вооружения большой дальности, и теперь в поставки включены ракеты Storm Shadow. Британское правительство дало ясно понять, что делает это в ответ на преднамеренные удары России по гражданской инфраструктуре Украины, и это - пропорциональный ответ", - заявил CNN один из собеседников.

Удары по российским тылам

Крылатые ракеты Storm Shadow способны поражать цели в глубоком тылу оккупированной Россией части Восточной Украины. Один из источников сообщил CNN, что Киев заверил Великобританию в том, что будет применять эти ракеты только на суверенной территории Украины, а не в России. В то же время британские представители неоднократно заявляли, что Крым является суверенной украинской территорией, незаконно аннексированной Россией, отмечает американская телекомпания.

Другой источник телеканала - высокопоставленный американский чиновник - выразил мнение, что ракеты Storm Shadow "поменяют правила игры" и дадут Украине те возможности, о которых она просила почти с самого начала войны.

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