Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

В Германии разгорелась дискуссия о том, надо ли сейчас поставлять Украине немецкие крылатые ракеты большой дальности. Повторяется история с танками, считают оппоненты канцлера ФРГ.

В Берлине опять все те же колебания в вопросе поставок оружия Украине! Именно так многие немецкие СМИ и политики, причем не только оппозиционные, расценивают разгоревшуюся в Германии дискуссию о предоставлении Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

Эти ракеты - немецко-шведский аналог британо-французских Storm Shadow/Scalp, их можно запускать с боевых самолетов, находящихся на вооружении ВСУ. Лондон еще в мае дал добро на передачу своих ракет украинской стороне (и они уже не раз использовались, например, для ударов по российским складам оружия), Париж приступил к поставкам в начале августа. А вот правительство ФРГ медлит.

"Ритуальные дебаты" и запоздалые поставки

"Мне кажется, проблема вновь в ведомстве федерального канцлера", - заявила одна из ключевых фигур в немецкой оборонной политике - глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Она представляет партию немецких либералов СвДП, которая входит в правительство ФРГ под руководством Олафа Шольца (Olaf Scholz). Тем самым позицию канцлера критикует один из его коалиционных партнеров.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман 22.09.2022 выступает в бундестаге за предоставление Украине тяжелых вооружений Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Вызывает досаду, - добавила Штрак-Циммерман, - что мы опять ведем дискуссию, которая очень напоминает мне дискуссию о поставках танков". Точно такое же впечатление и у леволиберального еженедельника Der Spiegel. "Из-за каждого нового типа оружия, которое следует поставить Украине, разгорается дискуссия об "эскалации" - как сейчас вокруг немецких ракет Taurus. Это несерьезно", - считает автор комментария, называющий такие дискуссии "ритуальными дебатами".

В конечном счете, напомнил автор, Украина все-таки получала от Германии почти все виды запрошенного оружия, и ни разу опасения, что Россия после этого пойдет на дальнейшее обострение конфликта с Западом, не подтвердились. "Нет никаких причин не поставлять оружие тогда, когда оно требуется, вместо того, чтобы затем с опозданием это все-таки сделать", - говорится в комментарии. Der Spiegel тоже считает, что тормозит решение (а запрос от Украины на Taurus поступил в конце мая) именно ведомство федерального канцлера.

Социал-демократы не согласны со своим канцлером

То, что Олафа Шольца в вопросах поставки вооружений Украине критикуют за нерешительность как немецкие СМИ, так и партнеры по правящей коалиции - либералы и "зеленые", не новость. Особенность нынешней дискуссии о ракетах Taurus состоит в том, что на сей раз уже на ранней стадии подталкивать канцлера к скорейшему решению стал целый ряд его однопартийцев по Социал-демократической партии Германии.

Нильс Шмид предупреждает в бундестаге 09.12.2021 о концентрации российских войск на границе с Украиной Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

"Конечно, для нашей страны поставлять оружие в зону конфликта - это смена парадигмы, это нелегко, это непростое решение, но если посмотреть на последние месяцы, мы, конечно, думали слишком долго над принятием того или иного решения, и, в итоге, оно все равно было принято - совместно с нашими партнерами, и вооружение было поставлено”, - указал в интервью DW депутат бундестага от СДПГ Андреас Шварц (Andreas Schwarz). Он занимается вопросами обороны в бюджетном комитете парламента.

Сопредседательница СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) в газетном интервью заверила, что у социал-демократов "еще ни в одной дискуссии о поставках вооружений не было красных линий". Нильс Шмид (Nils Schmid), внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов в бундестаге, тоже не исключил, что Германия совместно с США могла бы поставить Украине новые виды вооружений, и конкретно назвал ракеты Taurus. При этом, однако, "предварительно нужно гарантировать, чтобы программирование при наведении на цель обеспечивали бы сами украинцы, а не солдаты бундесвера, поскольку это опасно приблизило бы нас к прямому участию в войне", подчеркнул политик.

Надо ли ограничивать радиус действия ракет?

Программирование ракет является, возможно, главной причиной, почему Олаф Шольц медлит с решением об их поставке, утверждают немецкие СМИ. Они пишут, что канцлер через министерство обороны ФРГ попросил производителя этого оружия, компанию MBDA Deutschland, внести в программное обеспечение изменения с тем, чтобы снизить радиус действия Taurus, способных поражать цели на расстоянии в 500 километров. Шольц опасается, что при такой дальности полета немецкие поставки могут быть использованы для нанесения ударов в глубине российской территории. Производитель, по информации СМИ, ответил, что внесение таких ограничений возможно, но потребует нескольких недель.

Родерих Кизеветтер на демонстрации в Берлине 24.02.2023, посвященной первой годовщине полномасштабной агрессии России против Украины Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Против искусственного ограничения радиуса действия ракет Taurus выступил в пятницу, 11 августа, в беседе с информационным агентством AFP внешнеполитический и военный эксперт парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). По мнению этого представителя оппозиционных консерваторов, "техническое изменение ракет Taurus привело бы только к задержке и не имеет смысла".

"Смысл и цель этой крылатой ракеты как раз в том и состоит, что она сверхточная и что у нее радиус действия 500 километров", - подчеркнул полковник в отставке Родерих Кизеветтер. По его мнению, разумнее было бы просто договориться с руководством Украины об использовании этого оружия только на украинской территории. Он напомнил, что Киев до сих пор строго придерживался взятых на себя обязательств и не использовал британские Storm Shadow на территории РФ.

Берлин против использования Taurus в Крыму?

"Я скорее опасаюсь того, что в ведомстве канцлера хотят предотвратить использование ракет Taurus для той цели, которая с военно-стратегической точки зрения была бы самой разумной: для освобождения Крыма", - так депутат бундестага от консерваторов объясняет затягивание официальным Берлином решения вопроса о предоставлении Украине немецких крылатых ракет.

Британо-французская крылатая ракета Storm Shadow/Scalp Фото: Guillaume Souvant/AFP

При этом он не считал бы такой шаг эскалацией конфликта. "Единственная сторона, которая эскалирует - это сам агрессор, это Россия. Она могла бы немедленно остановить войну, - подчеркнул Родерих Кизеветтер в интервью DW. Более того, даже если бы Украина, отражая российскую агрессию, использовала ракеты Taurus для "разрушения коммуникаций и путей снабжения на территории самой России", это не было бы нарушением международного права, указал эксперт партии ХДС.

Еженедельник Stern видит две политические преграды на пути принятия решения о поставках Taurus Украине. Во-первых, Германия, дав добро на такой шаг, тем самым значительно расширила бы радиус действия предоставляемых Киеву западных средств поражения. У немецких ракет он составляет 500 километров - у британо-французских аналогов порядка 300 километров.

Taurus только вместе с американскими ATACMS?

Во-вторых, "политикам надо будет наконец-то дать ответ на вопрос, каким образом отток боеприпасов можно будет компенсировать путем производства новых". Ведь война в Украине может продолжаться еще годы, и в таком случае использовать только запасы будет уже невозможно. Тем более, что и украинские самолеты Су-24, и сами ракеты придется еще технически приспосабливать друг к другу. После такого трудоемкого процесса поставлять Taurus в незначительном количестве просто не имеет смысла.

Боевой самолет бундесвера Tornado запускает ракету Taurus во время учений Фото: Bundeswehr

Stern указывает, что на вооружении бундесвера в данный момент находятся около 600 ракет Taurus. Из них, по мнению издания, примерно половина, видимо, готова к немедленному использованию. Еженедельник приходит к выводу: "Чтобы избежать в ближайшие два года полного оголения западных вооруженных сил, производство военной продукции следует немедленно существенно увеличить".

Впрочем, 11 августа министерство обороны ФРГ официально заявило, что политическое решение о передаче Украине немецких крылатых ракет не принято, и напомнило слова министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius), что в данный момент этот вопрос "не относится к нашим первостепенным приоритетам".

Одновременно журналистам напомнили, что Соединенные Штаты пока тоже не поставляют в Украину свои тактические ракеты. Это говорит в пользу того, что Олаф Шольц стремится скоординировать свои действия с США с тем, чтобы немецкие Taurus и американские ATACMS начали передаваться украинской стороне примерно в одно и то же время.

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