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Политики в ФРГ призвали поставить Украине крылатые ракеты

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Германия вслед за Великобританией и Францией должна предоставить Киеву крылатые ракеты, заявили политики в интервью Welt am Sonntag. Представитель ХДС указал на имеющиеся у бундесвера 600 систем Taurus.

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Крылатая ракета Taurus производства Германии в Южной Корее (фото из архива)
Крылатая ракета TaurusФото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Ряд немецких политиков призвали правительство ФРГ поставить Украине немецкие крылатые ракеты. Берлин должен "незамедлительно" предоставить Киеву крылатые ракеты типа Taurus, заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью изданию Welt am Sonntag, которое опубликовано в интернет-версии в субботу, 29 июля. Он отметил, что на вооружении бундесвера находятся 600 систем Taurus, из них около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

В свою очередь эксперт входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) напомнил, что ВСУ успешно применяют поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow. По словам Фабера, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины, обороняющейся от российского вторжения.

Поставить Киеву крылатые ракеты Taurus призвал и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. "Мы рассчитываем на немецкие ракеты Taurus", - заявил он в беседе с Welt am Sonntag. Макеев призвал "в этот раз сократить дискуссионную часть и тем самым спасти человеческие жизни", напомнив о долгих дебатах в Германии о предоставлении Киеву других вооружений, в частности танков Leopard.

В Минобороны ФРГ ответили отказом

Между тем министерство обороны Германии подтвердило свой отказ от поставок Украине данного типа вооружений. Представительница ведомства указала изданию на заявление министра обороны Бориса Писториуса (Boris Pistorius), который дал ясно понять, что поставок Taurus Киеву не будет.

Великобритания стала первой страной, объявившей о поставках Украине крылатых ракет. В середине мая Лондон пообещал передать Киеву ракеты Storm Shadow. В июле об аналогичном шаге заявила Франция.

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