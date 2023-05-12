Ракеты Storm Shadow. Украина получит "убийцу бункеров"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая подтвердил информацию СМИ о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые, по его словам, поспособствуют ВСУ в вытеснении российских сил с суверенной территории Украины. Многие обозреватели уже прогнозируют, что это решение Лондона "изменит правила игры" на поле боя и обращают внимание на технические характеристики данных ракет.

Что известно о Storm Shadow?

Ничего подобного в арсенале Украины еще не было, отмечает бывший посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст. "Предоставление США в июне прошлого года артиллерии с радиусом действия в 85 километров позволило Украине добиться успеха на поле боя. Но россияне уже адаптировались к этому оружию. Поэтому Украина теперь нуждается в ракетах с дальностью в 300 километров. И сейчас среди всех членов НАТО Великобритания открыла путь к поставкам такого оружия", - сказал дипломат в комментарии информагентству AP.

Джон Хербст Фото: Public Domain

Storm Shadow - это высокоточная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования совместной британско-французской разработки компании MBDA. С дальностью примерно 250 километров и способностью нести боеприпас весом примерно 450 килограммов, она в целом схожа по характеристикам с американскими ATACMS наземного базирования.

Эксперт по вопросом авиации в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк называет эти ракеты "дорогим оружием, предназначенным для поражения стратегических целей". Стоимость такой ракеты оценивается в 2,2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона евро).

На вооружение ее приняли относительно недавно - в 2002 году. Однако, с тех пор эти ракеты уже не раз использовались в операциях Королевских воздушных сил, в частности в Ираке, Ливии и против боевиков "Исламского государства" в Сирии. Британская авиация для ударов по бункерам ливийского диктатора Муаммара Каддафи в Сирте в 2011 году успешно использовала именно ракеты Storm Shadow.

На чем установить?

"Военкоры" российской пропаганды поспешили приуменьшить значение события и успокоить свою аудиторию тем, что, мол, Украине все равно не на чем устанавливать ракеты Storm Shadow, предназначенные для монтирования на истребителях четвертого и пятого поколения, таких как британские Typhoon, французские Rafale и Mirage или итальянские Tornado, которых у Украины нет.

В комментарии DW эксперт по вопросам безопасности в лондонском Кингс-Колледже (KCL) Марина Мирон пояснила, что под Storm Shadow будут переоборудованы истребители советских моделей, например МиГ-29. С технологической точки зрения задача эта непростая, требующая определенного времени, но посильная.

Главным вызовом Мирон считает не столько монтирование, сколько защищенность самих самолетов. "Хотя данные ракеты трудно перехватить из-за траектории их полета, советские истребители уязвимы для российских наземных систем ПВО", - напоминает Мирон.

Истребители МИГ-29 Фото: Rosanna van de Logt/Zoonar/picture alliance

Что же касается временных рамок, то, по неофициальным данным из экспертных источников, работы по адаптации МиГ-29 под ракеты Storm Shadow начались не сейчас, а уже долгое время велись в Польше. Примечательно, что одновременно с заявлением главы Минобороны Великобритании в четверг в представительстве Польши при Европейском Союзе сообщили, что из 28 самолетов, переданных Киеву, от Польши поступило 14 истребителей МиГ-29. Обозреватели не исключают, что эти самолеты полностью или же в значительной мере уже подготовлены под монтаж британских ракет.

В беседе с DW киевский военный обозреватель Олег Катков также подтвердил, что Воздушные силы Украины уже используют различное западное авиационное вооружение на самолетах советского образца. "Технически это уже решено и работает. Ракеты Storm Shadow загружают еще на земле, а роль носителя ракеты, то есть самолета, - выйти в пусковой район и совершить пуск", - объяснил он.

Обозреватели: под прицелом Керченский мост, Джанкой, Саки

С получением Storm Shadow ВСУ выходят на совершенно новый уровень, радиус поражения значительно расширяется, и это позволяет лучше подготовить так называемые "формировочные" или подготовительные операции (shaping operations) перед началом мощного контрнаступления, говорят опрошенные DW военные аналитики. "Если вспомнить о том, какой эффект в прошлом году возымели HIMARSна контрнаступление Украины (на юге и востоке. - Ред.) из-за своей дальности, то с ракетами Storm Shadow теперь эта дальность увеличивается втрое. Они особенно эффективны против подземных бункеров, ведь оборудованы тандемным боеприпасом", - говорит Марина Мирон.

Марина Мирон Фото: DW

В свою очередь бывший офицер военной разведки Великобритании, кавалер Ордена Британской империи Филипп Инграм называет конкретные цели на оккупированных РФ территориях, которые, по его оценкам, будут поражены в первую очередь. "Они могут ударить по Керченскому мосту, являющемуся важным логистическим связывающим звеном между Россией и Крымом. Мост был сильно поврежден вследствие атаки в прошлом году, и россияне до сих пор его ремонтируют", - сказал он в эфире BBC News и добавил, что под атаку могут попасть и "российские логистические центры в Крыму, используемые для обеспечения российской активности на востоке Украины, командные пункты и аэродромы".

Газета The Guardian со ссылкой на экспертные оценки в Лондоне прогнозирует, что украинские удары также могут прийтись по военным объектам РФ в Джанкое, Севастополе, а также по аэродрому в Саках.

"Думаю, что предоставлением вооружения, способного помочь эффективно поразить российские склады боеприпасов, логистическую поддержку, воинские части, потенциально и командные пункты, британцы хотят сделать все, чтобы украинское контрнаступление прошло успешно", - сказала в комментарии DW старший эксперт по вопросам безопасности лондонского Кингс-Колледжа Домитилла Саграмосо.

На очереди ATACMS?

На данном этапе неизвестно, сколько именно таких ракет Великобритания поставит Украине. По данным британской печати, в арсенале страны насчитывается 700-1000 единиц. Однако о том, что передача этих ракет Украине - не одноразовая акция, свидетельствует, в частности, тот факт, что Минобороны Великобритании совместно с Норвегией, Данией, Швецией и Нидерландами в марте объявили тендер на закупку ракет дальностью 100-300 километров.

Ракета Storm Shadow Scalp EG Фото: RABIH MOGHRABI/AFP/Getty Images

В Киеве надеются, что примеру Великобритании теперь последуют и другие западные партнеры, прежде всего, США. Кроме того, по имеющимся данным, в арсенале немецкого бундесвера имеются схожие по характеристикам ракеты Taurus KEPD 350 немецко-шведской разработки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение британских партнеров. Впрочем, он сохранил интригу относительно позиции США в отношении поставок ракет ATACMS. "Другие страны могут делать вещи, отличающиеся от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: отвечает ли все это потребностям Украины? И мы убеждены, что да, именно так", - подчеркнул госсекретарь США в интервью PBS NewsHour.

В свою очередь Джон Хербст не исключает, что в Вашингтоне все же еще изменят подходы к поставкам Киеву ракет ATACMS. "К сожалению, НАТО во главе с США демонстрировали робость в предоставлении всех вооружений, в которых Украина нуждается для убедительной победы в контрнаступлении. Важность данного шага британцев в том, что это предоставляет украинцам возможности, ранее не имевшихся у них, а также, вероятно, поможет убедить Вашингтон предоставить ATACMS", - говорит он и добавляет, что в добавок к британскими крылатым ракетам "это бы почти гарантировало успех украинского контрнаступления".

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