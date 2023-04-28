Чего ждут в Киеве от контрнаступления ВСУ

Автобан в Польше рядом с Украиной. Колонна из дюжины зеленых армейских машин движется апрельским утром прочь от границы с Украиной. Трейлеры идут порожняком. "Я видел их примерно неделю назад, они привезли в Украину танки, - говорит таксист. - Это были очень большие танки".

Каждый из этих танков понадобится Украине в ближайшие недели и месяцы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) заканчивают подготовку давно объявленного и с напряжением ожидаемого контрнаступления. Цель - перелом в изматывающей позиционной войне и вытеснение России с оккупированных территорий. Считается, что это может быть решающая битва.

Битва за Бахмут с целью выиграть время

В Киеве в эти дни ощущается буквально "затишье перед бурей". Обстрелы столицы ракетами и беспилотниками, как это было в пятницу, 28 апреля, в последнее время были редкими. На ухоженных улицах столицы цветут деревья и цветы, в кафе много посетителей, война кажется далеко. И все-таки она все время напоминает о себе. На каждом углу - плакаты с призывами вступать в ВСУ или поддерживать армию деньгами. На Майдане почти каждый день выставляют для прощания гробы с известными погибшими бойцами.

Разрушенный Бахмут, апрель 2023 года Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Особенно много сейчас гибнет в Бахмуте. За город в Донецкой области скоро год как идут ожесточенные бои, сейчас большая его часть под российским контролем. Но украинская армия не отступает. Руководство страны и армии объясняет это необходимостью защиты соседних городов. В Бахмуте Киев стремится не только сдержать российские силы, но и выиграть время для подготовки контрнаступления. Поэтому ВСУ долго не использовали резервы и были готовы нести большие потери. Точные цифры не известны.

Андрей и Максим (имена изменены. - Ред.) тоже воевали под Бахмутом и сейчас проходят реабилитацию в Киеве. "Я очень надеюсь, что оно того стоило", - говорит Андрей о решении держать Бахмут. Сам он, похоже, не уверен. Максим рассказывает о численном превосходстве российских сил, недостаточной подготовке и слабом вооружении его формирования: "Мы просто оказались в меньшинстве, это математика". Что они ожидают от контрнаступления? "Чтобы наконец снова были освобождены территории", - говорит Максим.

Почему Киев не спешит с наступлением

В украинских СМИ контрнаступление - давняя тема, но представители армии молчат. На все вопросы один ответ: "Подождите". Для этого есть много причин. Так, пока не поступили все обещанные западные вооружения. С начала года партнеры из стран НАТО передали Украине много "тяжелого металла", многое - впервые: десятки современных танков немецкого и британского производства, БМП разных стран, американские системы ПВО Patriot, советские истребители.

Комплекс ПВО Patriot (фото из архива) Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Для контрнаступления армия и Нацгвардия создали, по оценкам издания "Украинская правда", как минимум 16 новых бригад, общей численностью до 50 тысяч. Этим новым соединениям нужно время, чтобы освоить новое оружие. Дополнительный вызов - координация многих формирований, иными словами - большое наступление. До сих пор у Украины мало такого опыта. По данным из информированных кругов в Киеве, возможные сценарии были просчитаны на компьютерах.

Погодные условия тоже пока не подходят. Дожди сделали дороги в полях труднопроходимыми для тяжелой техники. Кроме того, украинской армии нужно больше листвы на деревьях, чтобы лучше скрываться на местности. Пока станет достаточно сухо и зелено, пройдут еще как минимум дни.

Крым как стратегическое направление

Где, когда и как ударит украинская армия - один из самых больших секретов. Считается, что направлений будет как минимум два. Именно так действовала украинская армия осенью 2022 года в Харьковской и Херсонской областях, и добилась успеха.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в своей пока единственной программной статье в сентябре 2022 года лишь в основных чертах обрисовал, как может выглядеть украинское наступление. Он писал о "нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударах". Стратегически важной целью Залужный назвал аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым. Это главное направление, в котором попробует нанести удар Украина, считают в Киеве. При этом возможны сюрпризы и отвлекающие маневры. Однако многие сомневаются, что Украина уже сейчас сможет вернуть Крым и говорят, что для этого недостаточно человеческих сил и техники.

Российская армия во время вторжения в Украину со стороны Крыма, февраль 2022 года Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Главным возможным направлением удара давно считается Запорожская область на юге Украины. Оттуда ВСУ планируют наступать на Крым, чтобы отрезать находящуюся там группировку армии РФ от наземного снабжения. Если это удастся, это будет считаться большим успехом Киева. Добиться этого будет нелегко, поскольку Россия ожидает там удара и возвела несколько линий обороны. Кроме того, на этот раз - в отличие от Харькова и Херсона - от РФ ожидают попыток контрударов, что относится к рискам украинской операции.

Контрнаступление не закончит войну

Тем не менее, настроение в Киеве сдержанно-оптимистическое. "Это наступление не может быть неуспешным, какие-то территории точно будут освобождены, - говорит один военный эксперт. - Вопрос в том, сколько и какой ценой". Это цену солдат Андрей видит каждый раз, когда смотрит в список контактов на своем мобильном телефоне: "Многих побратимов уже нет, но не поднимается рука удалить их контакты".

Пока все ждут наступления, вопрос о том, что будет потом, уже стоит. Некоторые опасаются, что если оно будет недостаточно успешным, Запад может попытаться побудить Украину к переговорам и болезненным уступкам. Военное руководство уже твердо выступило против. "Этого не будет", - согласен Андрей. Он и многие в Киеве ожидают долгой войны, которая не закончится после контрнаступления. Поэтому солдат ВСУ надеется на новые колонны с тяжелой техникой от Запада.

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