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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи (фото из архива)
Кристофер Каволи (фото из архива)Фото: NATO/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Генерал США: ВСУ получат оружие для контрнаступления вовремя

Жан Рофе
21 мин. назад

Более 98% единиц боевой техники уже поставлены Киеву, сообщил американский генерал Кристофер Каволи.

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Вооруженные силы Украины вовремя получат вооружение, необходимое им для проведения контрнаступления. Об этом сообщил в среду, 26 апреля, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, Каволи отметил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву. "Я твердо уверен, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций", - сказал он.

Кристофер Каволи: Украинцы успешно используют помощь Запада

По словам Каволи, материальная поддержка, которую, наряду с обучением, предоставили Украине более 50 международных доноров, была огромной и определяющей для достижения украинскими военными успеха на поле боя.

"В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины", - подчеркнул военачальник, добавив, что украинские партнеры успешно используют оказанную помощь.

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