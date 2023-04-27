Генерал США: ВСУ получат оружие для контрнаступления вовремя
Жан Рофе
21 мин. назад
Более 98% единиц боевой техники уже поставлены Киеву, сообщил американский генерал Кристофер Каволи.
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Вооруженные силы Украины вовремя получат вооружение, необходимое им для проведения контрнаступления. Об этом сообщил в среду, 26 апреля, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
Кристофер Каволи: Украинцы успешно используют помощь Запада
По словам Каволи, материальная поддержка, которую, наряду с обучением, предоставили Украине более 50 международных доноров, была огромной и определяющей для достижения украинскими военными успеха на поле боя.
"В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины", - подчеркнул военачальник, добавив, что украинские партнеры успешно используют оказанную помощь.