В Киеве обозначили "12 шагов по деоккупации Крыма"

Подготовленная СНБО программа представляет собой план юридических и организационных мероприятий, которые будут проведены после возвращения аннексированного РФ полуострова в состав Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов представил программу "12 шагов по деоккупации Крыма". Документ, представляющий собой план юридических и организационных мероприятий, которые будут проведены после возвращения аннексированного Россией полуострова в состав Украины, был опубликован в воскресенье, 2 апреля, в аккаунте Данилова в социальной сети Facebook.

Программа, разработанная, по словам секретаря СНБО, "с участием широкого круга специалистов и экспертов", включает в себя, в частности, такие пункты, как "немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба", признание незаконными всех сделок, заключенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года с возвращением имущества прежним собственникам, депортацию всех граждан России, "незаконно приехавших проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года", а также уголовное преследование бывших граждан Украины за коллаборационизм и госизмену.

Крымский мост должен быть разрушен

Кроме того, предполагается разрушение Крымского моста "с целью обеспечения полной свободы мореходства", референдум по вопросу проекта и местоположения в Крыму памятника "русский военный корабль идёт на…", а также переименование Севастополя, который играет "определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории".

"Крым - это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, ожидающие возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка", - говорится в завершении документа.

Военно-дипломатическим путем

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ освободит все захваченные Россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем - военной силой и дипломатией. Он отметил, что главная задача: возвращение Украины к общепризнанными в мире границам 1991 года.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выразил сомнение, что ВСУ а течение 2023 года смогут выбить российскую армию и вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Это "очень, очень сложная – но не невозможная военная задача", - заявил генерал в интервью Defense One.

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