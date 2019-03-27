Комментарий: Стратегия деоккупации Крыма - документ со многими неизвестными

Совбез Украины утвердил пятилетнюю стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Глава МИД Дмитрий Кулеба называет этот документ историческим, который позволит Киеву вернуть под свой контроль крымский полуостров. Но в отличие от главного дипломата страны, рядовые украинцы оценить план еще не могут - к моменту публикации этого комментария и спустя сутки после заседания СНБО текст стратегии еще не был обнародован. Из сказанного после заседания Совбеза ясно одно: Киев отказался от идеи создания крымско-татарской автономии и делает ставку на международную поддержку.

Кому достанется Крым?

Отказ Совбеза от включения в стратегию деоккупации Крыма пункта о праве крымских татар на самоопределение, перечеркнул все надежды коренного народа полуострова. Пять лет тому назад президент Порошенко обещал инициировать поправки в Конституцию о статусе Автономной Республики Крым. Речь шла именно о создании национальной автономии. Крымские татары хотели сформировать на материковой части свое правительство, подразделения СБУ и МВД, которые после возвращения Крыма должны были переехать в Симферополь. Но дальше планов дело не пошло.

Сергей Руденко

Команда Зеленского решила отказаться от идеи Порошенко. И это, пожалуй, главная ошибка нынешней власти. Для крымских татар очень важно было хотя бы декларативно закрепить их право на создание национальной автономии. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, участвовавший в разработке стратегии деоккупации, вполне резонно спрашивает: а каким будет статус полуострова после восстановления государственного суверенитета Украины в Крыму? Как Киев будет управлять автономной республикой после ухода России? Какая роль отведена крымским татарам?

Вопросы отнюдь не праздные. Для крымских татар, которые были и остаются союзниками украинского государства в борьбе с Россией, важно понимать, что их ждет через десять или двадцать лет? Сегодня любые попытки крымскотатарского народа самоорганизоваться Москва воспринимает как покушение на территориальную целостность РФ. Аресты и убийства крымских татар на полуострове, запреты и всевозможные ограничения нацелены только на одно: подавить волю коренного народа Крыма, который не скрывает своего желания вернуться в Украину. Но Киев пока не готов даже пообещать крымским татарам право на самоопределение. И это - печально.

"Крымская платформа": Россия - против

В конце прошлого года Украина заявила о намерении провести в августе 2021 года первое заседание "Крымской платформы". Это - инициатива, которая, как считают Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба, позволит Киеву при помощи международной общественности начать процесс по возвращению полуострова под контроль Украины. Нынешняя власть уверена, что предшественники во главе с Порошенко недостаточно прилагали усилий для этого. Более того, по словам президента Зеленского, те, кто сдал Крым без боя, должны быть привлечены к ответственности. Как и те, кто голосовал в Раде за ратификацию так называемых Харьковских соглашений, позволивших до 2042 года пролонгировать срок пребывания российского черноморского флота в Крыму.

Команда нынешнего президента Украины, похоже, убеждена, что ей удастся изобрести свой, "крымский велосипед". Но ведь еще во времена Порошенко официальный Киев апеллировал к международным судебным инстанциям в связи с аннексией Крыма. Москве рано или поздно придется отвечать за нарушение территориальной целостности украинского государства. Будет ли это при Зеленском или ином президенте Украины - сказать трудно. Но преступления такого масштаба не имеют срока давности.

К "Крымской платформе", на которую делает ставку нынешняя украинская власть, скептически относятся в России. Это, мол, очередная забава официального Киева. Кремль уже давно дал понять Украине: РФ не собирается уходить с полуострова ни при каких обстоятельствах. А тем более - принимать участие в инициированной командой Зеленского "Крымской платформе". И что будет делать Украина в случае, если Россия и дальше будет игнорировать крымскую тему? Ответа на этот вопрос пока нет. И есть ли этот ответ в стратегии деоккупации - не известно.

Что услышит Крым

Отсутствие исчерпывающей информации о стратегии по деоккупации Крыма это - коммуникационный провал команды Зеленского. Подробностей не знают ни на материковой части Украины, ни на аннексированном полуострове. А то, что известно, не дает представления о том, как Украина собирается возвращать себе Крым - военным путем или дипломатическим? Каким будет полуостров после того, как украинское государство восстановит свой суверенитет? Что в результате этого получат крымчане?

Увы, украинская власть не сумела даже толком рассказать о стратегии возвращения Крыма в Украину. А в результате факт принятия плана восстановление территориальной целостности государства, что наверняка стало бы топ-темой недели, осталось почти незамеченным. И стоит ли тогда удивляться, что в Крыму как были, так и остаются сильными пророссийские настроения. Крым это - Украина и, как говорит Зеленский, - ее сердце. Этот тезис должен быть не просто пустым звуком. Особенно тогда, когда у Киева появился план по возвращению полуострова.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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