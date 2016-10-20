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Крымские татары

Тюркский народ, одна из коренных этнических групп Крымского полуострова

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Контекст

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Мустафа Джемилев: В этом или следующем году мы будем в Крыму

Мустафа Джемилев: В этом или следующем году мы будем в Крыму

Экс-глава медждлиса крымскотатарского народа рассказал в интервью DW о том, каким представляет будущее Крыма.
Политика15 сентября 2023 г.26:59 мин.
Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Украины

Мустафа Джемилев: "В следующем году мы будем в Крыму"

Мустафа Джемилев: "В следующем году мы будем в Крыму"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев - гость программы DW #вТРЕНДde.
Конфликты15 сентября 2023 г.
Российские военные направляются из Крыма в Херсонскую область, 24 февраля 2022 года

Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

О том, что известно о "частичной мобилизации" в Крыму крымских татар, DW рассказал соучредитель "Крым-SOS" Алим Алиев.
Политика28 сентября 2022 г.
Человек с фотоаппаратом и надписью PRESS на куртке

ООН: В Украине СМИ и гражданское общество - под давлением

ООН: В Украине СМИ и гражданское общество - под давлением

УВКПЧ ООН зафиксировало ограничение свободы мнений и мирных собраний в Украине, в том числе в аннексированном РФ Крыму.
Права человека9 декабря 2021 г.
Флаг крымских татар у посольства РФ в Киеве (фото из архива)

В Симферополе задержаны более 40 крымских татар

В Симферополе задержаны более 40 крымских татар

Люди пришли к зданию ФСБ узнать о судьбе пятерых крымских татар, задержанных накануне по делу о повреждении газопровода.
Политика4 сентября 2021 г.
Заседание Верховной рады Украины

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины

Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков.
Политика1 июля 2021 г.
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