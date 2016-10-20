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Крымские татары
Тюркский народ, одна из коренных этнических групп Крымского полуострова
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Контекст
Мустафа Джемилев: В этом или следующем году мы будем в Крыму
Мустафа Джемилев: В этом или следующем году мы будем в Крыму
Экс-глава медждлиса крымскотатарского народа рассказал в интервью DW о том, каким представляет будущее Крыма.
Политика
15.09.2023
15 сентября 2023 г.
26:59 мин.
Мустафа Джемилев: "В следующем году мы будем в Крыму"
Мустафа Джемилев: "В следующем году мы будем в Крыму"
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев - гость программы DW #вТРЕНДde.
Конфликты
15.09.2023
15 сентября 2023 г.
Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам
Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам
О том, что известно о "частичной мобилизации" в Крыму крымских татар, DW рассказал соучредитель "Крым-SOS" Алим Алиев.
Политика
28.09.2022
28 сентября 2022 г.
ООН: В Украине СМИ и гражданское общество - под давлением
ООН: В Украине СМИ и гражданское общество - под давлением
УВКПЧ ООН зафиксировало ограничение свободы мнений и мирных собраний в Украине, в том числе в аннексированном РФ Крыму.
Права человека
09.12.2021
9 декабря 2021 г.
В Симферополе задержаны более 40 крымских татар
В Симферополе задержаны более 40 крымских татар
Люди пришли к зданию ФСБ узнать о судьбе пятерых крымских татар, задержанных накануне по делу о повреждении газопровода.
Политика
04.09.2021
4 сентября 2021 г.
Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины
Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины
Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков.
Политика
01.07.2021
1 июля 2021 г.
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Если памятник будет установлен, то он станет еще одним неоднозначным монументом на полуострове.
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