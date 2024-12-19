Европарламент призвал РФ освободить политзаключенных Крыма

Российский режим удерживает в тюрьмах более 200 крымских политических заключенных, ситуация с правами человека в Крыму за 11 лет оккупации стремительно ухудшилась, отмечается в резолюции ЕП.

Через одиннадцать лет после незаконной аннексии Россией Крыма крымские татары и украинцы продолжают страдать от грубых нарушений прав человека, совершаемых оккупационными властями: их незаконно забирают в армию РФ, подвергают принудительной паспортизации и русификации, задерживают по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Об этом говорится в резолюции Европарламента, посвященной ухудшению ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму, принятой в четверг, 19 декабря, в Страсбурге.

Дела Данилович, Абдулгазиева, Сулейманова и других политзаключенных

В названии резолюции упоминаются дела отдельных политзаключенных: "11 лет оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, в частности дела Ирины Данилович, Тофика Абдулгазиева и Амета Сулейманова"

Гражданского журналиста Амета Сулейманова в 2021 году приговорили к 12 годам лишения свободы, правозащитницу Ирину Данилович похитили в Крыму в 2022 году, обвинили в хранении взрывчатки и приговорили к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы, говорится в тексте резолюции. Активиста Тофика Абдулгазиева арестовали в 2019 году и приговорили к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям, а с 2023 года он находится в тюрьме в 2700 километрах от Крыма, говорится в резолюции Европарламента. В документе называются имена еще 13 политических заключенных российского режима в оккупированном Крыму.

Ирина Данилович Фото: Mary Lawlor UN Special Rapporteur

"Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения Ирины Данилович, Тофика Абдулгазиева и Амета Сулейманова и других политических заключенных, оказания им медицинской помощи и осуждает приговоры, вынесенные против тяжелобольных лиц, что является грубым нарушением международных стандартов прав человека", - призывают евродепутаты в принятой резолюции.

"РФ преследует татар и украинцев Крыма, чтобы стереть их идентичность"

От репрессивных действий оккупационных властей, которые с 2014 года контролируют украинский Крым, особенно страдают крымские татары, украинцы и представители этнических меньшинств, констатировали евродепутаты. В настоящее время, как отмечается в резолюции, "в России насчитывается более 200 крымских политических заключенных, из них 133 - крымские татары, 67 политических заключенных имеют серьезные проблемы со здоровьем и нуждаются в медицинской помощи".

"Европарламент осуждает продолжающееся преследование Россией этнических украинцев и систематическое преследование коренных крымских татар с целью стереть их идентичность, наследие и культуру, как это уже случалось во время геноцидной депортации крымских татар в 1944 году", - говорится в документе.

Резолюция призывает международное сообщество продолжать политику непризнания российской аннексии Крыма и усилить санкции против причастных к ней физических и юридических лиц.

"За 11 лет оккупации ситуация с правами человека в Крыму стремительно ухудшилась" Фото: Vasily Maximov/AFP via Getty Images

Крым - "лаборатория российской колониальной экспансии"

"Крым является лабораторией российской колониальной экспансии. Те, кто решаются утверждать, что Крым - это якобы исконные русские земли, лишь по-рабски повторяют пропаганду империалистического режима, специализацией которого является переписывание истории", - заявил во время дебатов, предшествовавших голосованию за резолюцию, французский евродепутат от группы социалистов Рафаэль Глюксман. По его словам, крымские татары - "коренной народ, угнетенный (русскими. - Ред.) царями, массово пострадавший от сталинских депортаций, который теперь страдает от преследований Путина".

"Европа стоит рядом с ними, руководствуясь принципами, на которых основывается ее существование, и мы ни в чем не уступим империалистической силе, угрожающей существованию целых народов и атакующей архитектуру безопасности нашего континента", - заявил Глюксман.

Российская оккупация Крыма "погрузила полуостров в десятилетие тьмы": жестокие преследования крымских татар и украинцев, общественных активистов и журналистов совершаются в стиле советского НКВД, заявил литовский евродепутат от группы либералов Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, вопиющие случаи судебных приговоров по сфабрикованным обвинениям против общественных деятелей Крыма "демонстрируют настоящего Путина".

"Не принимайте пустые резолюции, а дайте Украине оружие"

Авторы резолюции внесли в ее название имена Данилович, Абдулгазиева и Сулейманова, а также добавили имена еще 13 человек, незаконно удерживаемых российским оккупационным режимом, "чтобы их имена были зафиксированы, чтобы агрессор осознавал, что мы знаем о них и требуем их безоговорочного освобождения", сказал немецкий депутат Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler).

Не принимать "пустые резолюции", а предоставить Украине оружие призвал представитель крайне правой группы Европарламента "Европа суверенных наций", литовский евродепутат Пятрас Гражулис. "Неужели путинский режим будет меньше преследовать людей в Крыму из-за того, что мы здесь примем какую-то резолюцию? Я прошу вас: послушайте президента Украины Зеленского. Дайте ему финансирование, о котором он просит, дайте ему оружие, о котором он просит, и позвольте ему защищаться этим оружием, а не принимайте пустые решения", - призвал Гражулис.