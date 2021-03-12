 Украина приняла стратегию деоккупации Крыма. В чем она состоит? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 26.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина приняла стратегию деоккупации Крыма. В чем она состоит?

Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Однако не все украинские эксперты разделяют это мнение.

Первый поезд, прибывший в Севастополь из Санкт-Петербурга, декабрь, 2019 год

Первый поезд, прибывший в Севастополь из Санкт-Петербурга, декабрь, 2019 год

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 марта ввел в действие стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, ранее утвержденную Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Эксперты по-разному оценивают документ, но большинство признает, что это стало первой официальной доктриной освобождения полуострова с момента его аннексии Россией.

Что предусматривает стратегия деоккупации Крыма

В опубликованном тексте стратегии Крым и город Севастополь провозглашаются неотъемлемой частью территории Украины и "временно оккупированными территориями". Официальный Киев заявляет о противодействии легитимизации Россией этой аннексии, не признает результатов "так называемых "референдумов и выборов", проведенных в Крыму с нарушением украинского законодательства и международного права". Решение конфликта предлагается всеми доступными средствами, но отмечается "приоритетность политико-дипломатических путей".

Участники акции протеста против аннексии Крыма Россией, март 2016 год

Крым и город Севастополь провозглашаются неотъемлемой частью территории Украины

Кроме того, Украина не признает принудительного или автоматического получения гражданами Украины, которые проживают в Крыму, гражданства России. В документе также говорится, что Киев принимает меры переходного правосудия, в частности, по возмещению убытков за "агрессию России и оккупацию".

Помимо этого украинская сторона выступает за "денуклеаризацию и демилитаризацию Крымского полуострова", формирует доказательную базу "международных преступлений, которые совершает РФ и ее оккупационная администрация в Крыму", выступает против ослабления персональных, специальных экономических и других антироссийских санкций и инициирует международный переговорный процесс по освобождению Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал стратегию исторической. По его словам, она является первым из "трех китов политики", благодаря которым Киев собирается вернуть полуостров. Двумя другими "китами" Кулеба считает восстановление верховенства международного права и полный суверенитет Киева над Крымом.

Официальная Москва восприняла принятие стратегии деоккупации Крыма  крайне негативно. Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает нелегитимными любые действия Украины по возврату контроля над Крымом и рассматривает их как "посягательство на территориальную целостность России". В свою очередь, МИД Украины назвал "политическим буллингом" угрозы Кремля тем странам, которые собираются участвовать в саммите в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа", намеченном на май этого года.

Пустая декларация или исторический документ?

Обнародование стратегии по деоккупации Крыма  стало поводом для дискуссий и в украинском обществе. Политический аналитик Владимир Горбач отметил "довольно декларативный характер" документа. По его мнению, текст стратегии не дает ответов на вопросы о путях и способах деоккупации Крыма. "Внушает сомнения адекватность оценки реального состояния дел на сегодня. Например, недооценка важности крымскотатарского фактора в стратегии деоккупации. Порой складывается впечатление, что авторы подходят к этому вопросу еще с доокупационными представлениями", - сказал Горбач в комментарии DW.

Акция в Киеве в поддержку прав крымских татар, сентябрь 2020

Акции с требованиями в адрес России соблюдать права крымских татар в аннексированном Крыму регулярно проходят в Украине

Заместитель представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева, в свою очередь, отмечает, что стратегия является рамочным документом, от которого не следует ждать конкретных предложений. План действий по выполнению стратегии, как отмечается в решении СНБО Украины, должен быть в трехмесячный срок разработан кабинетом министров, напомнила Ташева. По ее словам, действующая стратегия деоккупации Крыма определяет стратегическую политику государства и является открытым документом "в том числе, для наших международных партнеров".

Вопрос защиты прав человека  проходит красной линией через весь документ, уверена Ташева. "Мне, как крымской татарке, хотелось бы, чтобы там были более точные формулировки о восстановлении прав крымских татар. Но стратегия содержит декларацию защиты коренных народов, к которым относятся крымские татары, защиты культурных и религиозных прав крымскотатарского народа и других коренных народов, а также их права на самоопределение ", - отметила заместитель представителя президента Украины в Крыму в беседе с DW.

Долгожданная доктрина освобождения

 Cоучредитель и главный редактор издания "Черноморские новости", руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, после аннексии Крыма переехавший в Киев, воспринял стратегию по деоккупации Крыма как долгожданную "доктрину с описанием принципов, рамок и "красных линий". По его мнению, документ предусматривает усиление давления на Россию, достичь которого предлагается с помощью ужесточения международных санкций  и дипломатической блокады Крыма.

Карикатура Сергея Елкина: Курьер в костюме в цветах флага США везет на велосипеде ящик с надписью Персональные санкции. Доставка

Киев надеется усилить давление на Россию за аннексию Крыма с помощью ужесточения международных санкций

Клименко уверен, что реализация стратегии станет "большой административно-управленческой революцией" в Украине. "За минувшие годы власти Украины не составили ни одного реестра нарушений со стороны российских авиакомпаний, летающих в Крым, судов, которые заходят в крымские порты. Документ предусматривает не только эти меры, но и мониторинг на государственном уровне нарушений прав человека, создание реестра милитаризации Крыма и размещения там ядерного оружия, реестр имущества, потерянного Украиной и украинским бизнесом, реестр убытков Украины от эксплуатации Россией шельфа Черного моря, реестр культурных ценностей и государственный экологический мониторинг полуострова", - перечисляет эксперт. Он также положительно оценил те положения стратегии, в соответствии с которыми Украина не гарантирует никаких имущественных прав  тем, кто въехал на территорию Крыма после его аннексии.

Директор киевского Института мировой политики Евгений Магда, впрочем, отмечает, что в опубликованной стратегии "сложно найти себя рядовому гражданину". "То, что Украина будет поддерживать иски граждан в судах и не будет признавать действия, направленные на юридическое оформление имущества, это хорошо. Но как быть людям, проживающим на оккупированной территории, как им найти себя в этой стратегии - мне не совсем понятно", - говорит Магда в беседе с DW.

Еще одним недостатком стратегии украинский политолог считает отсутствие положений об отмене особого статуса Севастополя, "ранее во многом определяемого тем, что это была база российского Черноморского флота". Одним из позитивных моментов стратегии эксперт называет четкое определение России как страны-агрессора. "Я осознаю, что стиль официальных документов достаточно сухой, но мне в этой стратегии немного не хватает непримиримости, которая должна присутствовать в словах и действиях", - посетовал эксперт.

Смотрите также:

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 19:24

Леонид Кравчук: война не закончится, пока Европа и США не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма (27.02.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему США не остановили Путина в Крыму - экс-советник Обамы Бен Родс в Conflict Zone на русском  

Зеленский хочет обсудить с Путиным, чей Крым и кого нет в Донбассе (08.07.2019)  

Инцидент в Керченском проливе: на чьей стороне международное право? (26.11.2018)  

Также по теме

Ukraine Russland Krim Konflikt

Комментарий: Стратегия деоккупации Крыма - документ со многими неизвестными 12.03.2021

В Украине разработан пятилетний план возвращения под контроль Киева крымского полуострова. Известно о нем мало. Но не только в этом ошибка команды Зеленского, считает Сергей Руденко.

Wasserknappheit auf der Krim

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке" 19.03.2021

Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.

Russland Krim-Kurort Jalta

РБК сообщило об отказах от земли в Крыму со стороны неграждан РФ 24.03.2021

Число земельных участков в Крыму, которыми владеют граждане Украины и других государств за исключением РФ, к 1 января сократилось на полтысячи.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Врагов Лукашенко сравнили на госТВ с крысами. Как они реагируют на травлю  

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси  

Вокруг заблокировавшего Суэцкий канал судна углубляют дно  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно