РБК сообщило об отказах от земли в Крыму со стороны неграждан РФ

После того как Россия, аннексировавшая Крым, запретила гражданам других государств и иностранным компаниям владеть землей на этом полуострове, власти Крыма зарегистрировали отказы от по меньшей мере 500 земельных участков. Об этом в среду, 24 марта, сообщило агентство РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Как отмечает издание, до подписания указа президента РФ Владимира Путина гражданам Украины и других государств за исключением России принадлежило 11,5 тысячи земельных участков в Крыму. К 1 января 2021 года данный показатель сократился до 11 тысяч, указывается далее. Более свежих официальных данных Росреестра пока нет.

Указ Путина критикуют в Евросоюзе и Украине

Накануне ЕС заявил, что не признает российский указ о владении землей в аннексированном Крыму. Указ Путина нарушает международное гуманитарное право, а также является очередным шагом по установлению российского гражданства на полуострове, заявила Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS). ЕС расценивает вступление этого документа в силу 20 марта как еще одну попытку насильственной интеграции полуострова в состав России, указывается далее.

В свою очередь официальный Киев назвал указ "юридически ничтожным" и не имеющим правовых последствий для Украины. "После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, указ президента РФ демонстрирует, что российская сторона пренебрегает нормами права. "Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова", - добавил представитель украинского ведомства.

Указ Путина, запрещающий иностранным гражданам, юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей, был подписан в марте 2020-го, вступил в силу 20 марта 2021 года. Изменения, в частности, затрагивают около 11,5 тысяч земельных участков на полуострове, прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, в том числе Украины и Германии. У землевладельцев, не обладающих гражданством РФ, был год, чтобы самостоятельно продать землю российским гражданам или зарегистрированным в России юридическим лицам или же передать эту задачу российским властям.

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