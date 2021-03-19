Киев критикует указ Путина о владении землей в аннексированном РФ Крыму

Официальный Киев выступил с критикой указа президента России Владимира Путина о владении землей в аннексированном РФ Крыму. Документ, вступивший в силу в субботу, 20 марта, предусматривает ограничения на владение землей для лиц, не являющихся гражданами России. Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко назвал указ "юридически ничтожным" и не имеющим правовых последствий для Украины. "После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - подчеркнул Николенко.

Указ президента РФ демонстрирует, что российская сторона пренебрегает нормами права, отметил представитель МИД Украины. "Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова", - добавил Николенко.

Запрет владеть землей в Крыму касается украинцев и немцев

Изменения затрагивают около 11,5 тыс. земельных участков на полуострове, прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, в том числе Украины и Германии.

Владимир Путин подписал критикуемый Киевом документ в марте 2020 года. У землевладельцев, не обладающих гражданством РФ, был год, чтобы самостоятельно продать землю российским гражданам или зарегистрированным в России юридическим лицам или же передать эту задачу российским властям. Евросоюз отказался признавать указ российского президента.

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