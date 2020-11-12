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Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.
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Контекст
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты
27.09.2023
27 сентября 2023 г.
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?
Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?
На конференции в Вильнюсе эксперты спорили о том, какое будущее ждет Россию после поражения в войне против Украины.
Политика
01.11.2022
1 ноября 2022 г.
Климкин: РФ использует бардак в Украине для дестабилизации
Климкин: РФ использует бардак в Украине для дестабилизации
Как оценивает итоги международных переговоров и угрозы для Киева бывший глава МИД Украины Павел Климкин? Интервью DW.
Конфликты
20.01.2022
20 января 2022 г.
Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского
Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал DW итоги визита президента Зеленского в США.
Политика
04.09.2021
4 сентября 2021 г.
Экс-глава МИД Украины о том, как Киеву вести себя с Байденом
Экс-глава МИД Украины о том, как Киеву вести себя с Байденом
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал DW о дальнейших отношениях Киева и Вашингтона.
Политика
12.11.2020
12 ноября 2020 г.
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