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Павел Климкин
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.

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Контекст

Павел Климкин

Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты27 сентября 2023 г.
Павел Климкин

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты28 апреля 2023 г.
Москва, Кремль

Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

На конференции в Вильнюсе эксперты спорили о том, какое будущее ждет Россию после поражения в войне против Украины.
Политика1 ноября 2022 г.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (фото из архива)

Климкин: РФ использует бардак в Украине для дестабилизации

Климкин: РФ использует бардак в Украине для дестабилизации

Как оценивает итоги международных переговоров и угрозы для Киева бывший глава МИД Украины Павел Климкин? Интервью DW.
Конфликты20 января 2022 г.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского

Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал DW итоги визита президента Зеленского в США.
Политика4 сентября 2021 г.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Экс-глава МИД Украины о том, как Киеву вести себя с Байденом

Экс-глава МИД Украины о том, как Киеву вести себя с Байденом

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал DW о дальнейших отношениях Киева и Вашингтона.
Политика12 ноября 2020 г.
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