Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

На конференции в Вильнюсе эксперты спорили о том, какое будущее ждет Россию после поражения в войне против Украины. Некоторые не исключают прихода к власти в РФ военной хунты.

"Я далек от мысли, что все россияне - плохие, или что в России вообще невозможна демократия. Просто следует признаться самим себе, что Россия - не Европа. А значит и европейской демократии там быть не может. Есть же японская демократия, например. Это тоже демократия, но она не европейская, со своими особенностями". Характерное для многих сегодня мнение бывшего министра иностранных дел Украины Павло Климкина вызвало неоднозначную реакцию на однодневной конференции "Переосмысливая Россию" ("Re-Thinking Russia"). Ее провел в Вильнюсе берлинский Центр либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne ).

Жить хорошо вместе с Западом

Центр, который российские власти внесли в список "нежелательных организаций" в 2021 году, собрал в литовской столице экспертов, политиков, активистов и журналистов из стран Европейского Союза, Великобритании, Украины, США и России.

Марилуизе Бек Фото: DW

Им было легко согласиться с тем, каким должен быть военно-политический исход российской агрессии против Украины. Это, по словам сооснователя Центра либеральной современности, бывшего депутата бундестага от партии "зеленых" Марилуизе Бек (Marieluise Beck), "безоговорочная капитуляция путинского режима и уход со всех оккупированных территорий".

Зато на тему о том, какие внутренние изменение могут произойти в России в результате такого развития событий, в Вильнюсе развернулись серьезные споры. С не верящим в европейское будущее России Павло Климкиным вступил в полемику бывший премьер-министр Литвы, ныне депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс. Он давно отстаивает идею необходимости европейского пути для России: "Одна идея, мечта российская общества - это ностальгия по мощи империи. И Путин пытается эту ностальгию всячески развить, чтобы таким образом росла и лояльность его режиму. Другая идея, мечта - жить нормально, благополучно в собственной стране. Запад должен задаваться не вопросом, как отделить российское общество от Путина, а думать, как помочь этому обществу избавиться от империалистической идеи и помочь русским людям поверить, что вместе с Западом, при помощи Запада в России можно создать нормальную жизнь".

Кубилюс убежден, что демократия в России возможна, более того, только она сможет обеспечить мирный и ненасильственный характер политической системы страны.

Пути "депутинизации"

В Литве, давшей убежище тысячам российских эмигрантов, и в других странах Восточной и Центральной Европы такое мнение разделяют не все. Военные преступления, совершенные российской армией в Украине, вызвали у многих, в том числе и среди участников конференции, вопросы о моральном состоянии российского общества и его способности измениться и изменить страну.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йонас Сурвилла, например, считает, что Россию необходимо "депутинизировать". Однако на вопрос, как и кто это будет делать, ответа нет, и едва ли он будет скоро. Как отмечали многие из собравшихся на конференции "Переосмысливая Россию", послевоенный опыт той же Германии тут явно не подходит в качестве примера.

Ведь и Германия, и Япония были оккупированы, и именно оккупационные власти заставили немецкое и японское общества начать процессы расчета с прошлым и демократизации. Россию никто не оккупирует. Она также останется ядерной державой. Более того, с точки зрения некоторых участников, поражение России в войне может привести к смене путинского режима на еще худший.

После Путина - военная хунта?

Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов (Сenter for Democratic Integrity) в Вене, полагает: говорить о каких-либо про-демократических или антиавторитарных массовых выступлениях в России даже после ее военного поражения в войне с Украиной не приходится.

Антон Шеховцов Фото: DW/N. Jolkver

"Население деполитизировано. Люди не доверяют друг другу. Общество крайне атомизировано. В таких условиях единственным драйвером каких-либо политических изменений в России после поражения может быть только условный "Русский сектор", - считает эксперт. - В этом случае российских военных, вернувшихся из Украины с обидой на "предательство элит" и "слабость Кремля" вполне могут использовать теневые политические игроки, которые захотят установить военную хунту во всей стране или на некоторых ее территориях".

В столь радикальный сценарий не верит российский политолог Кирилл Рогов, возглавивший новый экспертный онлайн-проект Re: Russia. По словам Рогова, из всех республик, "числившихся" в составе СССР, только страны Балтии смогли полностью перейти к демократии. Другие либо идут по этому пути, либо пока находятся под контролем авторитарных или диктаторских режимов.

"Не стоит ожидать от России быстрого перехода к демократии. Однако даже восстановление плюралистического полудемократического режима вроде того, который существовал в конце девяностых - начале двухтысячных уже станет шагом вперед", - полагает Рогов.

Вопрос о том, даст ли такая система гарантию от возрождения агрессивной внешней политики, остается одним из главных для "переосмысления России".

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