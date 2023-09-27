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Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

Константин Эггерт
27 сентября 2023 г.

О пагубных привычках российских дипломатов, невозможности остановить войну в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС в интервью DW рассказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин (справа) отвечает на вопросы Константина Эггерта
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин (справа) отвечает на вопросы Константина Эггерта

Павел Климкин, возглавлявший МИД Украины при президенте Петре Порошенко, дал в Киеве интервью программе #вТРНЕДde. В ходе беседы он объяснил, чем российские дипломаты отличаются от европейских, рассказал, как ведут переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин, и заявил, что Кремлю станет только легче после вступления Украины в НАТО.

Константин Эггерт: Чем отличаются российские дипломаты от немецких, украинских, французских коллег?

Павел Климкин: Они закрыты. Мы ведем, как американцы и немцы, переговоры командой, помогаем друг другу. У нас нет такой формальной субординации. На саммитах в нормандском формате Владимир Путин вел переговоры сам: никакой российской делегации, в узком смысле, нет. Есть Путин и окружающие его лица. Когда Сергей Лавров ведет переговоры, ему никто ничего не подсказывает. Это очень интересный момент. И у немцев, и у французов, и у нас есть команда, которая взаимодействует. А в России вот такая вертикаль.

- Вы общались с Путиным, с Лавровым?

- Путина я видел только на нормандских саммитах и в Минске в августе 2014 года, когда обсуждалось соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Лаврова я видел чаще, у нас было 15 министерских встреч в нормандском формате. Поэтому Лавров мне, надеюсь, более понятен.

- И какой он? Потому что за телевизионным образом совершенно не видно ничего.

Павел Климкин
Павел КлимкинФото: Olexandra Indiuchova/DW

- Он в нужный момент произносит то, что должен, делает то, что должен. Когда он приезжал на нормандские встречи, иногда у него была задача долго о чем-то говорить. Он говорил часами. А иногда он выкладывал ровно три страницы перед собой, что-то правил в них по ходу встречи и зачитывал эти три страницы. А потом, когда его спрашивали о чем-то, он перечитывал эти абзацы снова, только в другом порядке.

И у него не было ни мандата, ни задачи даже что-то говорить. Лавров сегодня превратился в определенного посланника Путина. Он ездит по саммитам, на которые Путин не ездит. Лавров фактически - представитель Путина. И так его воспринимают все и на Западе, и на не Западе. Он излагает позицию.

- Я спросил про проявление человеческих качеств Путина и Лаврова, ведь вы же с ними общались не только за столом переговоров. После официальных встреч они проявляли себя как-то иначе?

- Путин на саммитах - это всегда Путин. Он надевает маску и ее не снимает. А Лавров может что-то говорить достаточно открыто, особенно после переговоров. Он может переговоры начать с шота виски. Я помню однажды в Берлине мы сели в библиотеке, разложили перед собой документы.

Наш французский коллега (глава МИД Франции в 2012-2016 годы. - Ред.) Лоран Фабиус пил воду, мы с (главой МИД ФРГ в 2013-2017 годы. - Ред.) Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) пили колу и кофе, а Лавров начал с виски. И, я как сейчас помню, Фабиус на него смотрел с ужасом. Надо сказать, что на качество изложения позиции Лаврова это радикально не повлияло. Видимо, некий элемент привычки или самоконтроля у него есть.

- Последние несколько месяцев для Украины складывается не очень удачная внешняя ситуация. Саммит НАТО практически подтвердил то, что было сказано в Бухаресте в 2008 году, заявление саммита "большой двадцатки" обходит тему вторжения РФ в Украину и фактически обеляет Москву. В США грядут президентские выборы, которые могут привести к власти изоляционистов, которым глубоко безразлична Украина. Все плохо?

- Я не вижу какой-то явно негативной тенденции. То, что я вижу, это постепенное, очень тяжелое, почти на уровне судорог понимание в не западном мире, что какого-то статуса-кво уже нет. Я вижу, что дискуссии на Западе тоже очень непростые, потому что никто не хочет, чтобы Украина проиграла, а Путин выиграл. Но никто одновременно не понимает, что такое победа, никто не хочет коллапса России, потому что непонятно, что будет на ее месте. И в этом парадоксально совпадают интересы западные и не западные. Китай тоже не хочет коллапса РФ, но ослабленная Россия им очень даже подходит.

- Что Украина может сделать для того, чтобы премьер-министр Индии Нарендра Моди распрощался с российскими энергоносителями? Или чтобы Пекин больше не смотрел в полглаза на то, как китайские компании помогают серому импорту в РФ?

- Все пути обхода санкций известны. Для этого не нужны какие-то суперспецслужбы и Джеймсы Бонды. Все это проходит через Турцию, Дубай, Китай, Центральную Азию, Кавказ. Можно это отсечь? Можно. Мы бы хотели, чтобы Запад поднимал ставки сегодня (а лучше - вчера) через поставки оружия, через изоляцию России.

Но Запад хочет аккуратных изменений, так как думает, что эволюция всегда лучше революции. К сожалению, на Западе это сидит где-то в ментальной подкорке. Думаю, что скоро он поймет, что все не так просто.

- А Украина не боится коллапса России, а, наоборот, желает этого, правильно?

- Естественно, потому что у нас война. Мы живем этой эмоцией. И для нас важен не коллапс сам по себе, а важна победа. Для нас имеют значение две очень простые составляющие: освободить собственно Украину (и территории, и людей) и сделать так, чтобы с территории России на нас больше не проецировалась угроза. Россия сможет претендовать на то, чтобы вернуться в цивилизованный мир, когда начнет воспринимать Украину на равных.

Когда российские элиты и население поймут, что Украина фундаментально отличается, она не часть виртуального проекта "русский мир". Украина как раз реальна с точки зрения своей ментальности. И она очень бинарна. У нас всегда (четкое разделение. - Ред.) добро - зло, перемога - зрада (победа - предательство. - Ред.). Пятьдесят оттенков серого - это не про нас.

- При этом демографические ресурсы России больше, чем у Украины. Бросать людей на фронт можно. Вдобавок, как вам такой сценарий: Путин выдерживает позиционную войну, и спустя полгода усталая администрация Джо Байдена или новая условного Трампа скажет: "Надо устанавливать мир". Начнут давить на президента Украины Владимира Зеленского.

- Война по определению непредсказуема. Но что я точно знаю, в моей стране нет того, что по-английски называется deep state (глубинное государство - предполагаемая группа неизбираемых госслужащих, оказывающих влияние на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. - Ред.). Но точно есть deep society - глубинное общество.

Когда стоишь в Михайловском соборе на похоронах погибших на войне, становишься другим человеком. Поэтому я точно могу предсказать, что с этой Россией у нас не будет ни политической, ни юридической договоренности, если мы не победим. Мы точно будем воевать дальше. Это всегда будет частью нашей национальной идеи и нашего ДНК.

И это уже на поколение вперед не остановить. Это общество и эта нация уже никогда не пойдут на компромисс с этой Россией. Мы должны понять, что мы с этой Россией будем делать, ведь мы всегда будем связаны географически. Россия может распасться и на ее месте образуется что-то, что будет еще больше нас ненавидеть.

- А что на это может повлиять?

- Только членство в НАТО и ЕС. Сложные договоренности в этом мире международного права уже не работают. ЕС принял решение в отношении Украины, и НАТО тоже примет. Я уже много лет объясняю, что и России от этого решения тоже будет лучше. Она получит предсказуемость реальности и поймет, что с Украиной надо говорить на равных. Это перезагрузит Россию в будущее.

- Владимир Путин стал сильнее за этот год?

- Всем понятно, что его ошибка в том, что он недооценил нас и Запад, а одновременно переоценил способности России. И эта его ошибка мультиплицируется. Путин и дальше, схватив лопату, закапывает сегодняшний режим. Когда-то Россия была в геополитической Лиге чемпионов. Но основа уважения в мире другая. Согласитесь, что Запад уважают, в мире есть немалый уровень антиамериканизма, но уважение к США все равно есть, к Китаю уважение есть.

А Путин своим вторжением практически уничтожил остатки уважения к России. Не помогает больше даже некая благодарность Москве от многих стран, которые избавились с ее помощью от колониального господства. Те же самые индусы. Я помню, как они говорили про Россию в 2014 году, и я знаю, как они о ней говорят сейчас.

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Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на сайте DW.
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