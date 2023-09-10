Макрон опроверг оценку Лавровым декларации саммита G20

Саммит G20 в Индии не был для России успешным, она была на нем в изоляции, заявил президент Франции. Ранее глава МИД РФ положительно оценил текст декларации, заявив, что "украинский параграф" был "не про Украину".

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об итогах прошедшего в Индии саммита G20, касающихся общей позиции в отношении продолжающегося российского вторжения в Украину. Он не считает итоговую декларацию встречи в верхах дипломатической победой России, заяви французский президент в воскресенье, 10 сентября, по окончании саммита развитых индустриальных стран и стран с развивающихся экономикой.

Напротив, Россия на саммите оказалась в изоляции, подчеркнул Макрон. Кроме того, встречи в формате "большой двадцатки" не являются тем местом, в котором можно ожидать дипломатического прогресса в урегулировании военного конфликта в Украине, поскольку он создан для разрешения международных экономических проблем, добавил он.

Шольц: Удалось найти четкие слова

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно отозвался о содержании итоговой декларации. На саммите удалось найти четкие слова, которые ясно дают понять неприемлемость угроз территориальной целостности государств, в частности Украины, со стороны их соседей, подчеркнул он.

В итоговой декларации индийского саммита "большой двадцатки", в отличие от аналогичного документа 2022 года, отсутствует прямая критика действий РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Вместо этого участники сослались на Устав ООН и призвали воздерживаться от посягательств на территориальную целостность и независимость стран.

Киев выступил с критикой этого документа. "Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины "группе двадцати" нечем гордиться", - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Он назвал очевидным, "что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию". "Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", - продолжил он, опубликовав вариант декларации с правками от Украины.

Лавров: Запад не смог "украинизировать" повестку саммита G20

В свою очередь глава МИД РФ положительно оценил содержание параграфа в итоговом заявлении саммита G20, касающегося оценки войны РФ против Украины. "Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять "украинизировать" всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - заявил Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели. По словам Лаврова, данный параграф "не про Украину". "Там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют... в соответствии с целями и принципами Устава ООН в их полноте и взаимосвязи", - цитирует его слова "Интерфакс".

Одновременно российский министр назвал прошедший в Индии "переломным". "Индийское председательство по-настоящему консолидировало, наверное, за все время существования "группы двадцати", участников двадцатки от глобального Юга. Особенно активны были наши партнеры по БРИКС", - пояснил он.

Текст декларации, подписанной 9 сентября, был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. В ней участники осудили "применение силы" для "завоевания позиций" на Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения российской агрессии против Украины. Декларация G20 также призывает к выполнению "зерновой сделки" и критикует использование ядерного оружия, а также ядерные угрозы. Подписание соглашения стало неожиданностью, поскольку "большая двадцатка" глубоко расколота по поводу войны на Украине, отмечает агентство Reuters. Западные страны ранее настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие, в том числе Китай, призывали сосредоточиться на более широких экономических вопросах.

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