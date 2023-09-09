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На саммите G20 объявили о масштабном инфрастуктурном проекте

Даниил Сотников
9 сентября 2023 г.

Сотни миллиардов евро будут вложены в создание сети железных дорог и морских путей, прокладку подводных кабелей и трубопроводов между Европой, Азией и Ближним Востоком.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра МодиФото: picture alliance/dpa/AP Pool/AP

США, Индия, ЕС и страны Ближнего Востока на саммите "большой двадцатки" (G20) объявили о запуске масштабного инфраструктурного проекта, цель которого связать Европу, Азию и Ближний Восток сетью железных дорог и морских путей. Об этом сообщает агентство dpa в субботу, 9 сентября.

Единый транспортный коридор для торговли, транспортировки энергетических ресурсов и улучшения цифровой связи с помощью кабелей для передачи электроэнергии и данных будет соединять Индию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию, Израиль и Европейский Союз, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала проект "историческим". "Это зеленый и цифровой мост между континентами и цивилизациями", - сказала она. По оценке фон дер Ляйен, инициатива должна способствовать увеличению торговли между Индией и ЕС на 40 процентов. Проект, в том числе будет финансироваться через инициативу ЕС Global Gateway. В ближайшие несколько лет планируется инвестировать до 300 миллиардов евро в инфраструктуру развивающихся стран, пишет dpa.

Сроки реализации проекта пока не называются. Рабочие группы составят более подробный план и установят сроки в течение двух месяцев, сообщил представитель Белого дома.

Конкурент китайскому "Новому шелковому пути"

Как отмечают информагентства, анонсированный проект конкурирует с китайским "Новым шелковым путем". В частности планируется нарастить торговлю чистой энергией между Азией, Ближним Востоком и Европой за счет силовых кабелей и трубопровода для чистого водорода, пишет dpa.

Уже запланированы проекты по производству энергии с использованием климатически нейтрального водорода в Африке и прокладка новых подводных кабелей для передачи данных между ЕС и Латинской Америкой.

Заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер на презентации проекта отверг идею, что он направлен на противодействие китайскому влиянию на развивающихся рынках. Коридор "заполняет разрушительный глобальный разрыв и обеспечивает большее процветание и лучшую связь для ключевых регионов мира", подчеркнул Файнер.

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