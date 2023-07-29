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WSJ: ЕС дистанцируется от инфраструктурного проекта КНР

Александра Иванова
35 мин. назад

Одна из причин замедления темпов сотрудничества стран Евросоюза с Китаем в рамках форума "Один пояс - один путь" - опасения перед ростом зависимости от Пекина, пишет WSJ.

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Подъемный кран осуществляет погрузку контейнеров с товарами из Китая
Проект Китая "Один пояс - один путь" не имеет аналогов по масштабам в миреФото: CFOTO/picture alliance

Европейские страны не торопятся развивать сотрудничество с Пекином в рамках инициированного председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году масштабного инфраструктурного проекта "Один пояс - один путь", пишет американское онлайн-издание The Wall Street Journal в пятницу, 28 июля.

По оценкам некоторых экспертов, инициатива "Один пояс - один путь" должна привлечь 1 трлн долларов США (907 млрд евро) на финансируемое Китаем строительство железных и автомобильных дорог, трубопроводов и портов, которые свяжут Азию с Европой, Африкой и Латинской Америкой. Цель этого проекта - не только развитие международного торгового сотрудничества, но и усиление глобального экономического влияния Китая. По оценке WSJ, это самая крупная в мире инфраструктурная программа, намного превосходящая по объемам финансирования послевоенную программу США "План Маршалла" и не имеющая сегодня аналогов.

"Еще пять лет назад Китай быстро привлекал к проекту новых членов из числа развивающихся стран и проникал в богатые страны, более тесно связанные с Вашингтоном, в том числе Италию, Грецию и Чехию - посредством перевозки товаров через европейские порты и железные дороги, финансируемые в рамках проекта "Один пояс - один путь". Однако сейчас многие из этих стран дистанцируются от проекта, в то время как Европа стремится сократить свою экономическую зависимость от Китая", - говорится в публикации.

ФРГ не планирует участвовать в форуме КНР

Согласно высокопоставленным представителям правительств Франции и Германии, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на данный момент не планируют присутствовать на форуме "Один пояс - один путь" 2023 года, указывают журналисты. Италия - единственная страна "Группы семи", присоединившаяся к китайской инициативе. Но и глава правительства этого государства Джорджа Мелони не поедет в этом году на форум, пишет WSJ. В свою очередь издание Politico указывает, что Мелони назвала решение о присоединении ее страны к проекту в 2019 году "большой ошибкой".

Греция и Чехия, присоединившиеся к проекту в 2018 и 2015 годах соответственно также не намерены в нынешнем году направлять на форум "Один пояс - один путь" своих представителей. Между тем в МИД Швейцарии отметили, что пока не приняли решения на этот счет.

Одной из причин нежелания европейских лидеров отправляться на форум может быть и присутствие на нем президента РФ Владимира Путина, пишет издание.

Конкурирующий форум ЕС Global Gateway

Последний раз форум "Один пояс - один путь" проходил перед пандемией COVID-19, в 2019 году. Тогда на нем присутствовали высокопоставленные представители 38 стран. В 2017 году на мероприятии были представлены 30 стран, включая США, которые под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа направили туда делегацию из чиновников среднего звена во главе с советником Белого дома.

Между тем в октябре 2023 года в Брюсселе должен пройти конкурирующий европейский бизнес-форум - Global Gateway. Об этих планах объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 20 мая на саммите G7 в Хиросиме. Планируется, что в рамках этого мероприятия до 2027 года в ЕС будет привлечено более 300 млрд евро на создание устойчивой инфраструктуры.

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