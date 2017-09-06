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Саммит G20 в Гамбурге
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Контекст
Когда полиция ФРГ может применить силу против демонстрантов
Когда полиция ФРГ может применить силу против демонстрантов
Если демонстрация вышла из-под контроля, то на что тогда имеют право немецкие полицейские? Разбор DW.
Правосудие и закон
18.05.2021
18 мая 2021 г.
WP: Трамп скрыл детали встреч с Путиным
WP: Трамп скрыл детали встреч с Путиным
На саммите G20 в Гамбурге Трамп забрал у своего переводчика бумаги с пометками, пишет The Washington Post.
Политика
13.01.2019
13 января 2019 г.
В Европе ищут причастных к беспорядкам на G20
В Европе ищут причастных к беспорядкам на G20
ФРГ отправила список разыскиваемых Испании, Италии и еще 13 странам Европы.
Политика
12.05.2018
12 мая 2018 г.
Саммит G20 в Гамбурге стоил не менее 72 млн евро
Саммит G20 в Гамбурге стоил не менее 72 млн евро
Правительство Германии выделило на саммит G20 в июле 2017 года 72 млн евро.
Политика
04.02.2018
4 февраля 2018 г.
Участника беспорядков на G20 лишили свободы на три года
Участника беспорядков на G20 лишили свободы на три года
Решение суда стало самым жестким наказанием участников беспорядков в Гамбурге во время саммита G20.
Политика
06.12.2017
6 декабря 2017 г.
Начаты почти 100 расследований против полиции в Гамбурге
Начаты почти 100 расследований против полиции в Гамбурге
Полицейских в Гамбурге подозревают в нанесении телесных повреждений участникам беспорядков в ходе G20.
Политика
06.09.2017
6 сентября 2017 г.
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Всего публикаций: 33
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