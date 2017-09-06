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Саммит G20 в Гамбурге

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Контекст

Полиция в Хемнице

Когда полиция ФРГ может применить силу против демонстрантов

Когда полиция ФРГ может применить силу против демонстрантов

Если демонстрация вышла из-под контроля, то на что тогда имеют право немецкие полицейские? Разбор DW.
Правосудие и закон18 мая 2021 г.
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Гамбурге

WP: Трамп скрыл детали встреч с Путиным

WP: Трамп скрыл детали встреч с Путиным

На саммите G20 в Гамбурге Трамп забрал у своего переводчика бумаги с пометками, пишет The Washington Post.
Политика13 января 2019 г.
Беспорядки в Гамбурге во время саммита G20, июль 2017 года

В Европе ищут причастных к беспорядкам на G20

В Европе ищут причастных к беспорядкам на G20

ФРГ отправила список разыскиваемых Испании, Италии и еще 13 странам Европы.
Политика12 мая 2018 г.
Саммит большой двадцатки в Гамбурге, 7 июля 2017 года

Саммит G20 в Гамбурге стоил не менее 72 млн евро

Саммит G20 в Гамбурге стоил не менее 72 млн евро

Правительство Германии выделило на саммит G20 в июле 2017 года 72 млн евро.
Политика4 февраля 2018 г.
Беспорядки в Гамбурге

Участника беспорядков на G20 лишили свободы на три года

Участника беспорядков на G20 лишили свободы на три года

Решение суда стало самым жестким наказанием участников беспорядков в Гамбурге во время саммита G20.
Политика6 декабря 2017 г.
Беспорядки с участием экстремистов в Гамбурге (фото из архива, июль 2017 года)

Начаты почти 100 расследований против полиции в Гамбурге

Начаты почти 100 расследований против полиции в Гамбурге

Полицейских в Гамбурге подозревают в нанесении телесных повреждений участникам беспорядков в ходе G20.
Политика6 сентября 2017 г.
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