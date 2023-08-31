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Автомагистраль за китайские деньги

Карл Харенброк
31 августа 2023 г.

Для строительства новой автомагистрали, являющейся частью "нового китайского Шелкового пути", Черногория взяла у Китая большой кредит. Что произойдет, если страна не сможет его вернуть? Кроме того, проект повлек множество экологических проблем.

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