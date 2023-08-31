Автомагистраль за китайские деньги

Экономика и бизнесЕвропаАвтомагистраль за китайские деньгиTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесЕвропаКарл Харенброк31.08.202331 августа 2023 г.Для строительства новой автомагистрали, являющейся частью "нового китайского Шелкового пути", Черногория взяла у Китая большой кредит. Что произойдет, если страна не сможет его вернуть? Кроме того, проект повлек множество экологических проблем. https://p.dw.com/p/4VomyРеклама