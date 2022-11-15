Шольц назвал неприемлемым продиктованный Россией мир

Большинство участников саммита G20 согласны в оценке войны против Украины, считая ее неприемлемой, и их совместная позиция может быть важной опорной точкой на ближайшее время, уверен канцлер ФРГ.

Мирное соглашение, продиктованное Россией, неприемлемо ни для Украины, ни для мирового сообщества, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Данный тезис будет отражен, в том числе, в итоговой декларации саммита G20 в Индонезии, заявил он во вторник, 15 ноября, выступая на пресс-конференции на Бали.

Шольц: Саммит G20 можно считать успешным, несмотря на тяжелые условия

По словам Шольца, основой для мирных переговоров должно быть прекращение российского вторжения в Украину и вывод с территории этой страны всех российских войск. В то же время он подчеркнул важность постоянного диалога. Обязательным условием для его успеха будет "момент, в который Россия согласится и примет то, что ей сейчас придется выбираться из этой ситуации", добавил германский канцлер. Шольц также сообщил, что за последние месяцы он не только часто говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским - "в Киеве и по телефону", но и по-прежнему вновь и вновь - с российским президентом Владимиром Путиным.

Одновременно он указал, что саммит G20 в Индонезии можно считать успешным, несмотря на тяжелые условия его проведения. Правильно и хорошо, что участники в целом считают, что российская военная агрессия неприемлема, а о применении ядерного оружия не должно быть речи, заявил далее Шольц. Четкие сигналы этого саммита в адрес Москвы, по его словам, могут стать важной опорной точкой на ближайшее будущее.

Резолюция ООН о репарациях и зерновое соглашение РФ и Украины

Кроме того, Шольц указал на принятую накануне Генассамблеей ООН резолюцию о репарациях РФ Украине, за которую выступило подавляющее большинство стран. Но и многие из тех стран, которые на голосовании в Нью-Йорке воздержались, убеждены, что война в Украине является "несправедливой и ненужной", в этом, по словам немецкого лидера, он убедился в разговорах с их представителями.

Глава немецкого правительства также напомнил, что война РФ против Украины ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире. В этой связи он подчеркнул важность соглашения об экспорте украинского зерна морским путем, заключенного при посредничестве ООН и Турции. Срок действия "зернового коридора" истекает в ближайшую субботу, 19 ноября.

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