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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G20 в Индонезии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G20 в ИндонезииФото: Dita Alangkara/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Шольц назвал неприемлемым продиктованный Россией мир

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Большинство участников саммита G20 согласны в оценке войны против Украины, считая ее неприемлемой, и их совместная позиция может быть важной опорной точкой на ближайшее время, уверен канцлер ФРГ.

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Мирное соглашение, продиктованное Россией, неприемлемо ни для Украины, ни для мирового сообщества, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Данный тезис будет отражен, в том числе, в итоговой декларации саммита G20 в Индонезии, заявил он во вторник, 15 ноября, выступая на пресс-конференции на Бали.

Шольц: Саммит G20 можно считать успешным, несмотря на тяжелые условия

По словам Шольца, основой для мирных переговоров должно быть прекращение российского вторжения в Украину и вывод с территории этой страны всех российских войск. В то же время он подчеркнул важность постоянного диалога. Обязательным условием для его успеха будет "момент, в который Россия согласится и примет то, что ей сейчас придется выбираться из этой ситуации", добавил германский канцлер. Шольц также сообщил, что за последние месяцы он не только часто говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским - "в Киеве и по телефону", но и по-прежнему вновь и вновь - с российским президентом Владимиром Путиным.

Одновременно он указал, что саммит G20 в Индонезии можно считать успешным, несмотря на тяжелые условия его проведения. Правильно и хорошо, что участники в целом считают, что российская военная агрессия неприемлема, а о применении ядерного оружия не должно быть речи, заявил далее Шольц. Четкие сигналы этого саммита в адрес Москвы, по его словам, могут стать важной опорной точкой на ближайшее будущее.

Резолюция ООН о репарациях и зерновое соглашение РФ и Украины

Кроме того, Шольц указал на принятую накануне Генассамблеей ООН резолюцию о репарациях РФ Украине, за которую выступило подавляющее большинство стран. Но и многие из тех стран, которые на голосовании в Нью-Йорке воздержались, убеждены, что война в Украине является "несправедливой и ненужной", в этом, по словам немецкого лидера, он убедился в разговорах с их представителями.

Глава немецкого правительства также напомнил, что война РФ против Украины ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире. В этой связи он подчеркнул важность соглашения об экспорте украинского зерна морским путем, заключенного при посредничестве ООН и Турции. Срок действия "зернового коридора" истекает в ближайшую субботу, 19 ноября.

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