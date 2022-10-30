Киев: Условие переговоров - немедленное прекращение войны

На 249-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 30 октября (время московское).

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"Единственным реалистичным предложением" относительно возможных переговоров с Москвой должно быть "немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск за пределы границ по состоянию на 1991 год", сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook . Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам для урегулирования ситуации в Украине. По мнению Николенко, заявление Лаврова - "не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии". "Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя", - подчеркнул он.

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