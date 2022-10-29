Срыв "зерновой сделки": ООН находится в контакте с РФ
Екатерина Венкина
3 мин. назад
Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, заявил представитель ООН Дюжаррик.
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Россия приостанавливает реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции на фоне атаки по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе в аннексированном у Украины Крыму. В МИД РФ в субботу, 29 октября, заявили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.
"Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "Черноморской инициативе", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Информацию подтвердили и в Минобороны РФ.
ООН находится в контакте с Москвой
Представитель ООН заявил, что организация находится в контакте с российскими властями после сообщений о приостановке Москвой участия в сделке. "Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важным гуманитарным усилием, несомненно, оказывающей положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Кулеба: Москва использует надуманный предлог
В Киеве при этом подчеркнули, что в Москве используют "надуманный предлог" для срыва сделки. "Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он призвал все государства "требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".
В российском оборонном ведомстве ранее выступили с утверждением, что при подготовке атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе "обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялось под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". В Минобороны РФ также выдвинули версию, что они же якобы причастны к подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. Подтверждений этому приведено не было.
Всего из украинских портов за это время вышли 403 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки, указали в министерстве инфраструктуры Украины.
Сделку заключили в июле в Стамбуле
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение о решении проблемы экспорта миллионов тонн украинского зерна, заблокированного с начала войны в морских портах. Церемония подписания состоялась в Стамбуле при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До войны, развязанной против нее Россией, Украина была одним из ведущих экспортеров зерна в мире.
Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. В украинском подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в российском - министр обороны Сергей Шойгу. От Турции подписантом выступил министр обороны Хулуси Акар, со стороны ООН - Антониу Гутерриш.