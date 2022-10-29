Срыв "зерновой сделки": ООН находится в контакте с РФ

Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, заявил представитель ООН Дюжаррик.

Россия приостанавливает реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции на фоне атаки по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе в аннексированном у Украины Крыму. В МИД РФ в субботу, 29 октября, заявили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

"Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "Черноморской инициативе", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

ООН находится в контакте с Москвой

Представитель ООН заявил, что организация находится в контакте с российскими властями после сообщений о приостановке Москвой участия в сделке. "Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важным гуманитарным усилием, несомненно, оказывающей положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Кулеба: Москва использует надуманный предлог

В Киеве при этом подчеркнули, что в Москве используют "надуманный предлог" для срыва сделки. "Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он призвал все государства "требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

В российском оборонном ведомстве ранее выступили с утверждением, что при подготовке атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе "обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялось под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". В Минобороны РФ также выдвинули версию, что они же якобы причастны к подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. Подтверждений этому приведено не было.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием и на 28 октября экспортировано 9,1 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов за это время вышли 403 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки, указали в министерстве инфраструктуры Украины.

Сделку заключили в июле в Стамбуле

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение о решении проблемы экспорта миллионов тонн украинского зерна, заблокированного с начала войны в морских портах. Церемония подписания состоялась в Стамбуле при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До войны, развязанной против нее Россией, Украина была одним из ведущих экспортеров зерна в мире.

Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. В украинском подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в российском - министр обороны Сергей Шойгу. От Турции подписантом выступил министр обороны Хулуси Акар, со стороны ООН - Антониу Гутерриш.

Смотрите также: