  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Зерновой терминал в порту Одессы
Зерновой терминал в порту Одессы (фото из архива)Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

Срыв "зерновой сделки": ООН находится в контакте с РФ

Екатерина Венкина
3 мин. назад

Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, заявил представитель ООН Дюжаррик.

https://p.dw.com/p/4IpvO

Россия приостанавливает реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции на фоне атаки по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе в аннексированном у Украины Крыму. В МИД РФ в субботу, 29 октября, заявили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

"Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "Черноморской инициативе", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

ООН находится в контакте с Москвой

Представитель ООН заявил, что организация находится в контакте с российскими властями после сообщений о приостановке Москвой участия в сделке. "Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важным гуманитарным усилием, несомненно, оказывающей положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", - заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Кулеба: Москва использует надуманный предлог

В Киеве при этом подчеркнули, что в Москве используют "надуманный предлог" для срыва сделки. "Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он призвал все государства "требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

В российском оборонном ведомстве ранее выступили с утверждением, что при подготовке атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе "обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялось под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". В Минобороны РФ также выдвинули версию, что они же якобы причастны к подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. Подтверждений этому приведено не было.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием и на 28 октября экспортировано 9,1 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов за это время вышли 403 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки, указали в министерстве инфраструктуры Украины.

Сделку заключили в июле в Стамбуле

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение о решении проблемы  экспорта миллионов тонн украинского зерна, заблокированного с начала войны в морских портах. Церемония подписания состоялась в Стамбуле при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До  войны, развязанной против нее Россией, Украина была одним из ведущих экспортеров зерна в мире.

Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН. В украинском подпись поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в российском - министр обороны Сергей Шойгу. От Турции подписантом выступил министр обороны Хулуси Акар, со стороны ООН - Антониу Гутерриш.

Смотрите также:

Жители Херсона бегут в Одессу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости

Уже в пятницу порт Черноморск возле Одессы может покинуть первый за время войны корабль с украинским зерном - грузом, которого ждут по всему миру. С 24 февраля, когда Владимир Путин начал так называемую "спецоперацию по освобождению Донбасса", морские маршруты были заблокированы Россией. По итогам договоренностей в Стамбуле неделю назад зерно уже готовится к отправке.
Политика29 июля 2022 г.30:10 мин.
external

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно

В Киеве заявили, что Украина будет продолжать экспортировать пшеницу, несмотря на недавний ракетный удар РФ по порту Одессы. Корреспондент DW Ник Коннолли отправился на юг Украины, где встретился с людьми, которые пытаются вывезти украинское зерно различными нетрадиционными путями.
Политика25 июля 2022 г.03:29 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обмен РФ и Украины пленными

Россия и Украина обменялись военнопленными

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Права человека14 ч. назад
Дорожные знаки в Мюнхене указывают на терминалы для зарядки электромобилей

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Экономика и бизнес15 ч. назад
Крест на месте массовых расстрелов с 1937 по 1941 годы в Куропатах

Ночь расстрела: как в Беларуси в 37-м расправились с поэтами

Ночь расстрела: как в Беларуси в 37-м расправились с поэтами

Права человека22 ч. назад
Карикатура - "основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск" летит на синей птице - логотипе Twitter, которая, как дракон, извергает огонь в сторону трех фигурок людей - бывшего уже "руководства" "Твиттера".

Twitter Маска, или Укрощение синей птицы

Twitter Маска, или Укрощение синей птицы

Экономика и бизнес28 октября 2022 г.
Ведущие DW новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ грозит сбивать спутники. Маск хозяйничает в Твиттере.

РФ грозит сбивать спутники. Маск хозяйничает в Твиттере.

Конфликты28 октября 2022 г.63:23 мин.
Юрий Андрухович на презентации книги "Радио Ночь" на Франкфуртской книжной ярмарке

Писатель Юрий Андрухович: Общество в России еще деградирует

Писатель Юрий Андрухович: Общество в России еще деградирует

Культура28 октября 2022 г.
На главную страницу