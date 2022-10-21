РФ может незаконно вывезти 1,8 млн тонн украинского зерна

Около 1,8 млн тонн зерна могут быть незаконно вывезены РФ до конца года с оккупированных территорий Украины. Опрошенные NDR эксперты говорят, что речь может идти о военном преступлении.

Россия до конца года может вывезти в общей сложности 1,8 млн тонн зерна с оккупированных территорий Украины. Такие оценки приводит отдел расследований германской вещательной корпорации NDR в пятницу, 21 октября, со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении российские документы, спутниковые снимки и информацию о перемещении судов.

Около 1 млн тонн уже отправлено из морских портов аннексированного Россией у Украины Крыма.

С начала войны из Севастополя вышли около 20 судов с пшеницей и другим зерном. Большая часть грузов направлена в Сирию, Россию или Турцию.

Из товарных списков следует, что до конца года планируется еще почти 40 раундов поставок из Севастополя. При этом, по данным NDR, российские оккупанты, вероятно, уже на данном этапе организовали логистику для транспортировки зерна, которое еще только предполагается захватить в дальнейшем на украинских территориях.

РФ может получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 млн долларов

Если планы будут реализованы, то Россия может получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 млн долларов (612 млн евро) по ценам на мировом рынке в этом году.

По данным украинского правительства, речь идет о примерно четверти всего урожая зерна на оккупированных РФ территориях. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в беседе с NDR предупредил о социальных последствиях для украинских фермеров: "Это - невероятно и является огромной, в том числе и социальной, проблемой. Тысячи фермеров находятся под угрозой".

В ряде случаев продукция была оставлена украинскими сельхозработниками, бежавшими с оккупированных территорий. Кроме того, она экспроприировалась или скупалась по демпинговым ценам. Отслеживание российских судов затруднено, поскольку в Крыму они отключают транспондеры, отмечает NDR, однако контроль за перемещениями все равно возможен с помощью спутниковых снимков и других источников.

Эксперты говорят о возможности военного преступления

По мнению эксперта по международному праву Паулины Старски (Paulina Starski) из Фрайбургского университета, незаконное присвоение зерна в больших масштабах, может считаться военным преступлением.

Дэвид Крейн из Американского университета в Вашингтоне в свою очередь счел, что лишение мирных жителей средств к существованию - такая же жестокость, как и ракетные обстрелы.

В посольстве РФ на запрос NDR заявили, что "Российская Федерация, безусловно, не только удовлетворяет собственные потребности в зерне, но и отвечает на экспортные запросы со всего мира". При этом в дипмиссии утверждают, что в РФ спроса на украинскую пшеницу нет, поскольку она "уступает по качеству российскому продукту". Посольства Сирии и Турции на запросы не ответили.

Ранее, 16 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что во всем мире 830 млн человек страдают от хронического недоедания - на 150 млн больше, чем лишь три года тому назад. Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что усиление голода связано не только с изменением климата в этих регионах, но и с перебоями в поставках зерна, продовольствия и удобрений. "Виновна в этом жестокая, агрессивная война России против Украины", - пояснил он.

Смотрите также: