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Эрдоган - главный бенефициар российско-украинской войны

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
43 мин. назад

Турецкий лидер умело использует напряженную международную ситуацию, действуя по принципу "и нашим и вашим", констатирует Иван Преображенский.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-erdogan-glavnyj-beneficiar-rossijskoukrainskoj-vojny/a-62925260
Эрдоган у Путина в Сочи. 5 августа 2022 года
Эрдоган у Путина в Сочи. 5 августа 2022 годаФото: MURAT KULA/TURKISH PRESIDENTIAL/AFP

Согласно международному праву, Крым должен быть возвращен Украине, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Это, по его мнению, должно стать одним из результатов российско-украинских мирных переговоров, организацию которых официальная Анкара называет своей стратегической целью. Но при этом Эрдоган ездит в Сочи на встречу с российским президентом, а Путин приглашает его на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Завидный шпагат…

Повелитель "Байрактаров"

Фактически Турция выступает в роли военного союзника Украины в войне против России. К такому выводу можно прийти, если послушать разговоры на тему "Байрактаров" - турецких боевых беспилотников, успешно применявшихся Азербайджаном против армянских вооруженных сил во время второй карабахской войны.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Украина не просто закупила такие беспилотники в Турции для отражение российской агрессии. Марка, совладельцем которой является зять президента Эрдогана, стала одним из символов украинского сопротивления. Жители европейских стран устраивают даже сборы пожертвований на "Байрактары", есть планы строительства в самой Украине завода по их производству.

Но впечатление, будто Турция - едва ли не главный поставщик вооружений для украинской армии, обманчиво. Еще в июне турецкие власти заявили, что хотят оставаться посредниками на возможных переговорах Киева и Москвы и "с осторожностью" подходят к экспорту вооружений в Украину. Реальная военная помощь Турции и близко несопоставима с той, которую оказывают США или Евросоюз. Но повысить свою репутацию сторонника международного права Эрдогану, тем не менее, удалось, а заодно и семейный бюджет пополнить.

Зерно газу не помеха

В торговле главными - как российскими, так и украинскими - экспортными товарами Турция за полгода войны также преуспела. Эрдоган выступил посредником на переговорах по экспорту украинского зерна. Мировой голод не разразился, поставки морем через ранее заблокированные черноморские порты возобновились. И кто стал главным покупателем (и перепродавцом)? Турецкие компании, которые стали посредниками в торговле Украины со странами Африки и Ближнего Востока.

Похожая картина с российским газом. На фоне отказа от запуска "Северного потока - 2" и постоянных сбоев "Северного потока - 1" "Турецкий поток" работает как часы. Не зря Путин назвал его на переговорах с Эрдоганом в Сочи "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом". В обход всех ограничений и санкций, как намекает Путин, российский газ продолжает поступать на европейские рынки, но уже как турецкий. И снова зарабатывает Эрдоган - с учетом актуальных цен на газ, очень неплохо.

Внутренний тормоз НАТО

До российского нападения на Украину отношения Турции с ее партнерами по НАТО оставляли желать лучшего. После покупки Анкарой российской системы ПВО С-400 практически прекратилось ранее очень активное военное сотрудничество с США. Со странами ЕС отношения были натянутыми из-за постоянных нарушений прав человека в Турции и миграционного кризиса. По сути дела, Эрдоган был в частичной дипломатической изоляции.

Война и вызванное ей решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО позволили Эрдогану и тут извлечь немалую выгоду. Свое право вето на вступление этих стран в Североатлантической альянс Турция использует для укрепления своих переговорных позиций. От шведов и финнов Анкара требует начать выдачу курдских активистов, которых турецкие власти считают террористами. Ну, а США вступили в переговоры о возможности все-таки продать турецкий армии истребители F-16 взамен программы производства истребителей F-35, из которой Турцию исключили после покупки российских ракетно-зенитных комплексов С-400.

Вытеснить Россию

Пользуясь снижением роли России в зоне ее традиционных внешнеполитических интересов, Эрдоган успешно наращивает и свое влияние в тюркоязычных странах. К нему на поклон уже ездит глава Гагаузской автономии в составе Молдовы. Азербайджан, при поддержке Турции, продолжает наращивать давление в Карабахе, прямо требуя от России, чтобы ее миротворцы не мешали разоружению армянских вооруженных формирований в регионе.

Заметные изменения происходят и в Центральной Азии. Правительство Казахстана, например, утвердило в августе протокол о сотрудничестве своей военной разведки с турецкой. А казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поехал в Баку договариваться о транзите энергоносителей в ЕС в обход России: через союзный туркам Азербайджан и саму Турцию.

Такие внешнеполитические успехи позволяют Реджепу Эрдогану уверенно готовиться к президентским выборам, которые он может назначить и досрочно. На фоне инфляции почти в 80% и других внутриэкономических проблем превращение Турции в главного бенефициара российско-украинской войны может позволить Эрдогану переизбраться. Так что он должен быть очень благодарен Владимиру Путину за его агрессивную политику, превращающую Турцию в однозначного регионального лидера, наживающегося за счет России, но отнюдь ей не дружественного.

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Иван Преображенский
Иван Преображенский Иван Преображенский - кандидат полит. наук, эксперт по Центр. и Восточной Европе, колумнист DW.
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