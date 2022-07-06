"Газпром" останавливает "Северный поток". На 10 дней или надолго?

Кто бы мог подумать, что всю Германию взбудоражит такое банальное дело, как ежегодный плановый ремонт одного из элементов газовой инфраструктуры! В прошлые годы график остановки "Северного потока" на профилактические работы интересовал только импортеров газа да операторов газотранспортных сетей. В этом году решение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream AG с 11 по 21 июля прервать поставки по двум ниткам управляемого ею трубопровода стало одной из главных тем в политических кругах ФРГ и в немецких СМИ.

"Северный поток" использовался с середины июня только на 40%

Проблема не столько в том, что на полторы недели выпадает важнейший в данный момент маршрут поставки российского газа в Германию и соседние с ней страны ЕС, причем происходит это в условиях острого дефицита голубого топлива на европейском рынке и в самый разгар его закачки в подземные газохранилища (ПХГ) в рамках подготовки в зиме.

Больше всего в Германии озабочены тем, что после 21 июля поставки газа по "Северному потоку" вообще не возобновятся - даже в тех сильно ограниченных объемах (40% от проектной мощности), в которых они шли из России с середины июня, с того времени, как политические лидеры ФРГ, Франции и Италии отправились в Киев, чтобы там выступить за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Правда, "Газпром" объясняет резкое сокращение поставок техническими причинами: Канада из-за санкций против РФ заблокировала возврат отремонтированных газоперекачивающих агрегатов фирмы Siemens Energy на компрессорную станцию "Портовая" близ Выборга в Ленинградской области, к тому же Ростехнадзор обнаружил на этой КС технические неисправности оборудования и временно запретил его использование.

Немецкие политики не верят объяснениям Москвы

Однако в Берлине уже поняли, что различные российские регуляторы периодически обнаруживают некие неполадки, нарушения или некачественную пищевую продукцию как раз в те моменты, когда это политически особенно выгодно Кремлю. Самый свежий пример - решение районного суда на месяц остановить экспорт нефти из Казахстана в ЕС с терминала в Новороссийске, поскольку Ространснадзор выявил там нарушения в инструкциях по ликвидации аварийных разливов нефти.

"Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", - заявил 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

23.06.2022. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек показывает, что грозит ПХГ, если Россия отключит газ

В начале месяца аналогично высказался вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). Он поведал, что не будет сильно удивлен, если в России в ходе десятидневных профилактических работ обнаружат какую-нибудь маленькую неисправную деталь и "затем скажут, что, мол, не можем мы все это вновь запустить".

Своими опасениям, что предстоящая плановая техническая профилактика "Северного потока" может перерасти "в его длительную политическую профилактику", не без сарказма поделился и глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Остановка "Северного потока" должна помочь реанимировать "Северный поток - 2"?

Короче, в политическом руководстве ФРГ считают вполне вероятным сценарий полного прекращения поставок российского газа по "Северному потоку" после 21 июля. Хотя тем самым Кремль лишил бы российскую государственную компанию "Газпром" важнейшего экспортного рынка и источника валютных доходов, ведь Германия до пандемии коронавируса покупала свыше четверти всех ее поставок в направлении Европы, включая Турцию.

Приемный терминал "Северного потока - 2" безлюден: европейские финансисты уже списали газопровод

Однако в Берлине теперь считают, что ради достижения своих военных целей в Украине Владимир Путин готов пойти на столь радикальный шаг в надежде ввергнуть Германию в тяжелый экономический, а затем и политический кризис, чтобы заставить ее тем самым снизить или даже прекратить поддержку украинского сопротивления российской агрессии.

Еще одна цель полного отключения "Северного потока" могла бы состоять в попытке принудить ФРГ и в целом ЕС все-таки выдать разрешение на эксплуатацию другого российского газопровода на Балтике - "Северного потока - 2". Подобные призывы звучали в последнее время в Москве, а 6 июля идею ввести в строй замороженный немецкими властям и уже списанный европейскими инвесторами газопровод в ходе дебатов в бундестаге активно лоббировала право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Но на сей раз ее не поддержала даже Левая партия, которая очень часто выступает с пророссийских позиций.

Олаф Шольц: газовый кризис не заставит ФРГ отказаться от поддержки Украины

А 7 июля канцлер Олаф Шольц в телевизионном интервью подчеркнул, что Германия будет активно поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, несмотря на растущие экономические проблемы в ФРГ и грозящий ей газовый кризис. В тот же день были опубликованы результаты репрезентативного опроса, согласно которому 61% немецких избирателей поддерживает санкции ЕС, даже если они будут связаны с трудностями в энергоснабжении.

Газохранилище Etzel на северо-западе Германии - одно из крупнейших в ФРГ

Так что если "Газпром" после 21 июля не возобновит работу "Северного потока" и тем самым в значительной мере лишит Германию российского газа (определенные объемы пока продолжают поступать через Украину, Словакию, Австрию и Чехию, тогда как газопровод "Ямал-Европа" РФ перекрыла еще весной), то ФРГ вряд ли пойдет на какие-либо политические уступки - во всяком случае, в ближайшие месяцы.

Вместо этого Германия сосредоточится на главной задаче оставшихся недель до начала отопительного сезона в октябре: на максимально быстрой закачке газа в немецкие ПХГ. Они - самые мощные во всем Евросоюзе и способны покрыть примерно четверть годового потребления газа в ФРГ. Если к 1 октября уровень их заполнения удастся довести до 80%, а к 1 ноября - до 90%, как того требует вступивший в силу 30 апреля закон, то Германия войдет в зиму с существенной подстраховкой.

Немцы пристально следят за уровнем заполнения своих газохранилищ

"Если год назад немцы пристально следили за показателем новых заражений коронавирусом, то теперь их внимание приковано к уровню заполнения газохранилищ", - констатирует газета Handelsblatt. Этот уровень как раз к 11 июля может составить примерно 65%, что станет известно, скорее всего, лишь 13 июля, поскольку BNetzA обычно публикует свои данные с двухдневным лагом.

Работник крупнейшего в ФРГ газохранилища Rehden считывает показатели датчиков

65% - это та промежуточная цель, которую планировалось достичь к 1 августа, чтобы в течение осени выйти на заданные новым законом показатели. Таким образом, закачка в ПХГ пока шла с опережением графика, однако ее темпы из-за профилактической остановки "Северного потока", скорее всего, снизятся.

Хотя, с другой стороны, есть реальные шансы, что закачка все же продолжится, пусть и более медленно. Ведь поставки газа из Нидерландов и Бельгии с начала июля несколько увеличились, свидетельствуют публикуемые BNetzA графики. Нидерланды экспортируют часть собственной добычи и одновременно качают в ФРГ регазифицированный в порту Роттердама сжиженный газ, СПГ Германия импортирует также через бельгийский терминал.

К тому же на нефтегазовых месторождениях Норвегии правительству этой страны удалось предотвратить забастовку, так что в ПХГ во время остановки "Северного потока" можно будет по-прежнему закачивать и норвежский газ.

В ФРГ набирает силу кампания по экономии энергии

Тем более, что в Германии набирает сейчас силу начавшаяся в первых числах июня общенациональная кампания по экономии энергии и особенно газа, охватившая как промышленные предприятия, так и домашние хозяйства. Однако потребление газа стало падать еще до этой кампании просто из-за слишком высоких цен и уменьшилось за первые шесть месяцев 2022 года примерно на 14%. И в ближайшее время, по всей видимости, сократится еще больше, поскольку 8 июля законодатели ФРГ окончательно утвердили закон, позволяющий временно выводить из резерва угольные электростанции, чтобы максимально снизить использование газа при производстве электроэнергии.

Таким образом, предстоящий десятидневный профилактический ремонт "Северного потока" станет для Германии своего рода репетицией жизни без российского газа. И если в 20-х числах июля уровень заполнения немецких ПХГ приблизится к отметке в 70%, это станет убедительным сигналом, что зависимость от российского газа уже ощутимо снизилась.

Угольные электростанции вредят экологии и климату, но временно должны помочь сэкономить газ

В таком случае возобновление поставок по газопроводу на Балтике, даже в усеченном виде, будет воспринято со вздохом облегчения и, возможно, приведет к снижению котировок на спотовом рынке газа. Более того, в Германии могут вновь зазвучать призывы попытаться отказаться от российского газа все же раньше, чем в середине 2024 года, как это сейчас планируют в Берлине.

Если же после 21 июля "Газпром" под каким-то предлогом не возобновит работу "Северного потока", это станет сигналом для правительства, бизнеса и населения Германии резко усилить режим экономии, чтобы максимально эффективно использовать оставшиеся теплые недели 2022 года для подготовки к трудной зиме в условиях острого дефицита газа. Короче, это будет сигнал к окончательному переходу ФРГ в режим чрезвычайной энергетической ситуации.

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