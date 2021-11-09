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ПАО "Газпром"

Российский газовый монополист "Газпром" - крупнейший концерн-поставщик природного газа на рынок Европейского Союза.

Газовый концерн "Газпром", более половины акций которого контролируется российским государством, обладает монополией на экспорт из страны трубопроводного газа. ПАО "Газпром" - крупнейший поставщик природного газа на рынок Европейского Союза. Благодаря совместному российско-германскому проекту Nord Stream газ из России в Европу с 2011 года также поставляется по газопроводу "Северный поток", проложенному по дну Балтийского моря. В 2014 году компании "Газпром" и "Газпром нефть" подпали под секторальные санкции США, введенные против Москвы после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. Впоследствии число дочерних компаний российского монополиста, на которые распространились санкции, дошло почти до полусотни.

ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Energieunternehmens E.ON Hanse kontrolliert auf dem Gelände des Erdgasspeichers Hamburg-Reitbrook die Anlage (Archivfoto vom 18.11.2005). Das Konsortium um die australische Bank Macquarie soll Konzernkreisen zufolge den Zuschlag für das Gasnetz von Eon Ruhrgas bekommen. Das Konsortium habe das höchste Angebot für das zum Verkauf stehende Netz abgegeben, hieß es am Mittwoch (16.05.2012) aus dem Umfeld des Konzerns. Damit bestätigte sich auch ein Bericht der «Rheinischen Post» (Mittwoch), wonach die Gruppe, zu der neben der Macquarie-Bank auch der Pensionsfonds der Versicherungen Munich Re/Ergo und ein Fonds aus Abu Dhabi gehören, 3,2 Milliarden Euro für die in Essen ansässige Gesellschaft Open Grid Europe geboten habe. Foto: Ulrich Perrey dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Цены на газ в Европе упали после возобновления поставок "Газпрома" 09.11.2021

Российский концерн "Газпром" объявил, что одобрил план и маршруты подачи газа в пять подземных хранилищ в Европе. Объемы поставляемого газа выросли до самого высокого уровня за последние две недели.
ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.

Что задумал "Газпром" на самом деле, или Фокус с транзитом. DW Новости (03.11.2021) 03.11.2021

Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?

Транзит российского газа в Германию по "Ямалу" вдруг сошел на нет (03.11.2021) 03.11.2021

Вот уже несколько дней как поток газа по российскому трубопроводу "Ямал" в газотранспортную систему Германии неожиданно сошел на ноль. Эксперты затрудняются объяснить причины.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года 03.11.2021

Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Немецкие промышленники заявили о сильном влиянии "Газпрома" в Европе 01.11.2021

У европейцев имеется мало альтернатив поставкам российского газа, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности BDI. Он указал, что спрос на газ в настоящее время превышает предложение.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

"Газпром" начал поставлять газ в Молдову по новому контракту 01.11.2021

Согласно новому договору с "Газпромом", цена на газ для Молдовы в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.
ISTANBUL, TURKEY - JULY 12 : A silhouette of a man is seen in front of GAZPROM logo during the 22nd World Petroleum Congress at Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on July 12, 2017. Berk Ozkan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Молдова и "Газпром" согласовали новый контракт о поставках газа 29.10.2021

Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.

Почему Путин открыл газовый вентиль для Европы? (29.10.2021) 29.10.2021

Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?

Газовый покер Путина: цены на газ и "Северный поток-2". DW Новости (29.10.2021) 29.10.2021

Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.

Роль Украины в сертификации "Северного потока - 2" - интервью с главой "Нафтогаза" Юрием Витренко 29.10.2021

"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Власти Германии рассматривают варианты помощи Молдове с газом 28.10.2021

Правительство ФРГ изучает возможности помочь Кишиневу преодолеть газовый кризис. Рассматривается вариант с поставками газа в Молдову немецкими компаниями, пишет Der Spiegel.
MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 27, 2021: Russias President Vladimir Putin is seen in his office at the Novo-Ogaryovo residence during a video conference meeting on the resource potential of the Yamal Peninsula in northwestern Siberia. Yevgeny Paulin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Комментарий: Газовый спектакль дуэта "Путин и Миллер" 28.10.2021

Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
25/01/2021 European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks during press conference following a meeting with EU Ministers of Foreign Affairs at the EU headquarters, in Brussels, on January 25, 2021. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

Евросоюз: Россия использует газ как "оружие" против Молдовы 28.10.2021

"В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Zwei Gasflammen brennen auf einem Küchenherd. Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. +++ dpa-Bildfunk +++

Энергетики ФРГ приветствуют увеличение поставок газа из России 28.10.2021

Хранилища газа в Германии, снабжаемые "Газпромом", заполнены на 21 процент, сообщили в объединении BDEW. Россия рассчитывает начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

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