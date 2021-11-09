Российский газовый монополист "Газпром" - крупнейший концерн-поставщик природного газа на рынок Европейского Союза.

Газовый концерн "Газпром", более половины акций которого контролируется российским государством, обладает монополией на экспорт из страны трубопроводного газа. ПАО "Газпром" - крупнейший поставщик природного газа на рынок Европейского Союза. Благодаря совместному российско-германскому проекту Nord Stream газ из России в Европу с 2011 года также поставляется по газопроводу "Северный поток", проложенному по дну Балтийского моря. В 2014 году компании "Газпром" и "Газпром нефть" подпали под секторальные санкции США, введенные против Москвы после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. Впоследствии число дочерних компаний российского монополиста, на которые распространились санкции, дошло почти до полусотни.