Российский газовый монополист "Газпром" - крупнейший концерн-поставщик природного газа на рынок Европейского Союза.
Газовый концерн "Газпром", более половины акций которого контролируется российским государством, обладает монополией на экспорт из страны трубопроводного газа. ПАО "Газпром" - крупнейший поставщик природного газа на рынок Европейского Союза. Благодаря совместному российско-германскому проекту Nord Stream газ из России в Европу с 2011 года также поставляется по газопроводу "Северный поток", проложенному по дну Балтийского моря. В 2014 году компании "Газпром" и "Газпром нефть" подпали под секторальные санкции США, введенные против Москвы после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. Впоследствии число дочерних компаний российского монополиста, на которые распространились санкции, дошло почти до полусотни.
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Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?
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"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".