Как выживают села на берегу Днестра без газа из РФ. Репортаж

Как выживают села на берегу Днестра без газа из РФ. Репортаж8 января 2025 г.
С 1 января 2025 года "Газпром" прекратил поставки газа в Молдову. Кишинев перестал закупать российский газ еще в 2022 году, но непризнанная Приднестровская республика продолжала его получать, причем, бесплатно. После прекращения поставок в левобережных районах Днестра разразился гуманитарный кризис: была остановлена централизованная система отопления, администрация в Тирасполе прибегла к веерным отключениям электроэнергии. Заводы и фабрики остановились, а школы и университеты перешли на дистанционное обучение.
Некоторые населенные пункты на левом берегу Днестра, находящиеся под контролем молдавских властей, также остались без газа. Среди них - село Кочиерь в 50 километрах от Кишинева, которое оказалось без газа из-за того, что село подключено только к трубопроводам, идущим из Приднестровья.
"Дешевого газа больше не будет"
Один из способов попасть в село Кочиерь - паром через Днестр. Он курсирует каждые два часа, переправа занимает около 15 минут.
В селе проживает около 3000 человек. Из-за устаревшей инфраструктуры, оставшейся со времен Советского Союза, жители села до сих пор могли получать газ только из Приднестровья. С 1 января 2025 года, когда в регионе отключили российский газ, жители Кочиерь также остались без голубого топлива. Однако они нашли выход из ситуации.
Пенсионер Георге Колун с женой живут в небольшом доме. Еду готовят на дровяной печи. "Вот так. Газа нет. Свет есть, а газа нет. Даже чайник вскипятить не на чем", - говорит пожилой мужчина. До 1 января Георге отапливал дом газовым котлом. Теперь перешел на дрова, которые купил заранее, зная, что Россия прекратит поставки газа. Он уверен, что запасов хватит, чтобы пережить зиму.
"1 января, в 9 часов утра газ отключили, и я остановил газовый котел. Это террор, который устраивают русские. Они по-другому не могут. Они не умеют договариваться с цивилизованным миром", - говорит Георге с горечью.
Как и в Приднестровье, жители Кочиерь платили символическую цену за российский газ, который поступал в регион бесплатно. Теперь, чтобы справиться с отсутствием газа, Георге приобрел новый котел, работающий на дровах и угле. У Георге есть знакомые в Приднестровье, и ему жаль, что там люди замерзают.
"Дешевого газа больше уже не будет. То, что мы платили раньше небольшую цену за кубометр, теперь в прошлом. Думаю, впредь цена будет одинаковой как для правого, так и для левого берега. Газ не может быть бесплатным. Есть старая пословица: "Летом готовь сани, а зимой телегу". Так должны были думать и в Тирасполе. Искать альтернативные пути и думать о простых людях, которые не могут платить европейские цены за газ", - говорит Георге Колун.
К концу января Приднестровье может остаться совсем без света
Мы направляемся к границе с Приднестровьем. Здесь дежурят российские миротворцы. Массовой миграции населения из Приднестровья в Молдову не наблюдается. А ведь люди там замерзают. В социальных сетях каждый день появляются видео о том, как жители региона пытаются согреться. Если в деревнях, как в Кочиерь, люди могут отапливать дома дровами, то в приднестровских городах альтернативных вариантов практически нет.
Вдалеке виден город Дубоссары. Там в многоэтажных домах нет централизованного отопления. Жители приобрели электрические обогреватели, но и с ними возникают трудности. Из-за повышенного потребления электричества энергетическая система региона перегружена, и администрация Приднестровья вынуждена проводить веерные отключения. Поэтому люди не могут использовать обогреватели.
Заводы и фабрики закрыты, школы и университеты перешли на дистанционное обучение. Тысячи людей временно остались без работы. Продолжительность отключений света увеличилась с одного часа до восьми в день.
Ситуация в Приднестровье ухудшается с каждым днем. Весь регион может остаться без электроэнергии, так как запасы угля на местной электростанции закончатся уже к концу месяца.
Кризис - шанс для преодоления приднестровского конфликта?
Эксперт по энергетике из Кишинева Серджиу Тофилат считает, что властям Тирасполя следует обратиться за помощью к правительству Молдовы. Он полагает, что разразившийся кризис открывает возможности для решения приднестровского конфликта.
"Согласно контракту с "Газпромом", Россия обязана доставлять газ до границы с Республикой Молдова, и у нее есть альтернативный маршрут через Турцию. Но Путин решил заморозить Приднестровье, чтобы оказать давление на Кишинев и Киев. Он заинтересован в возобновлении транзита газа через Украину, так как теряет ежегодно 6,5 миллиарда долларов. Эти деньги ему нужны для финансирования войны в Украине", – заявил эксперт в интервью DW.
Сепаратистские власти Тирасполя возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Кишинев. Они, как и представители Москвы, утверждают, что главной причиной кризиса в Приднестровском регионе является "умышленное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом".
В свою очередь, власти Молдовы заявляют о готовности помочь жителям региона и в случае дальнейшего обострения энергетического кризиса обеспечить население всем необходимым, включая медикаменты. Однако Тирасполь отрицает получение подобных предложений от Кишинева.