Как выживают села на берегу Днестра без газа из РФ. Репортаж

В Приднестровье - после прекращения поставок российского газа - разразился гуманитарный кризис. Репортаж DW из села Кочиерь на левом берегу Днестра, находящемся под контролем молдавских властей.

С 1 января 2025 года "Газпром" прекратил поставки газа в Молдову. Кишинев перестал закупать российский газ еще в 2022 году, но непризнанная Приднестровская республика продолжала его получать, причем, бесплатно. После прекращения поставок в левобережных районах Днестра разразился гуманитарный кризис: была остановлена централизованная система отопления, администрация в Тирасполе прибегла к веерным отключениям электроэнергии. Заводы и фабрики остановились, а школы и университеты перешли на дистанционное обучение.

Некоторые населенные пункты на левом берегу Днестра, находящиеся под контролем молдавских властей, также остались без газа. Среди них - село Кочиерь в 50 километрах от Кишинева, которое оказалось без газа из-за того, что село подключено только к трубопроводам, идущим из Приднестровья.

Село Кочиерь на левом берегу Днестра Фото: Simion Ciochina/DW

"Дешевого газа больше не будет"

Один из способов попасть в село Кочиерь - паром через Днестр. Он курсирует каждые два часа, переправа занимает около 15 минут.

В селе проживает около 3000 человек. Из-за устаревшей инфраструктуры, оставшейся со времен Советского Союза, жители села до сих пор могли получать газ только из Приднестровья. С 1 января 2025 года, когда в регионе отключили российский газ, жители Кочиерь также остались без голубого топлива. Однако они нашли выход из ситуации.

Пенсионер Георге Колун с женой живут в небольшом доме. Еду готовят на дровяной печи. "Вот так. Газа нет. Свет есть, а газа нет. Даже чайник вскипятить не на чем", - говорит пожилой мужчина. До 1 января Георге отапливал дом газовым котлом. Теперь перешел на дрова, которые купил заранее, зная, что Россия прекратит поставки газа. Он уверен, что запасов хватит, чтобы пережить зиму.

На пароме через Днестр Фото: Simion Ciochina/DW

"1 января, в 9 часов утра газ отключили, и я остановил газовый котел. Это террор, который устраивают русские. Они по-другому не могут. Они не умеют договариваться с цивилизованным миром", - говорит Георге с горечью.

Как и в Приднестровье, жители Кочиерь платили символическую цену за российский газ, который поступал в регион бесплатно. Теперь, чтобы справиться с отсутствием газа, Георге приобрел новый котел, работающий на дровах и угле. У Георге есть знакомые в Приднестровье, и ему жаль, что там люди замерзают.

"Дешевого газа больше уже не будет. То, что мы платили раньше небольшую цену за кубометр, теперь в прошлом. Думаю, впредь цена будет одинаковой как для правого, так и для левого берега. Газ не может быть бесплатным. Есть старая пословица: "Летом готовь сани, а зимой телегу". Так должны были думать и в Тирасполе. Искать альтернативные пути и думать о простых людях, которые не могут платить европейские цены за газ", - говорит Георге Колун.

К концу января Приднестровье может остаться совсем без света

Мы направляемся к границе с Приднестровьем. Здесь дежурят российские миротворцы. Массовой миграции населения из Приднестровья в Молдову не наблюдается. А ведь люди там замерзают. В социальных сетях каждый день появляются видео о том, как жители региона пытаются согреться. Если в деревнях, как в Кочиерь, люди могут отапливать дома дровами, то в приднестровских городах альтернативных вариантов практически нет.

"Дешевого газа больше не будет" Фото: Simion Ciochina/DW

Вдалеке виден город Дубоссары. Там в многоэтажных домах нет централизованного отопления. Жители приобрели электрические обогреватели, но и с ними возникают трудности. Из-за повышенного потребления электричества энергетическая система региона перегружена, и администрация Приднестровья вынуждена проводить веерные отключения. Поэтому люди не могут использовать обогреватели.

Заводы и фабрики закрыты, школы и университеты перешли на дистанционное обучение. Тысячи людей временно остались без работы. Продолжительность отключений света увеличилась с одного часа до восьми в день.

Ситуация в Приднестровье ухудшается с каждым днем. Весь регион может остаться без электроэнергии, так как запасы угля на местной электростанции закончатся уже к концу месяца.

Кризис - шанс для преодоления приднестровского конфликта?

Серджиу Тофилат Фото: Simion Ciochina/DW

Эксперт по энергетике из Кишинева Серджиу Тофилат считает, что властям Тирасполя следует обратиться за помощью к правительству Молдовы. Он полагает, что разразившийся кризис открывает возможности для решения приднестровского конфликта.

"Согласно контракту с "Газпромом", Россия обязана доставлять газ до границы с Республикой Молдова, и у нее есть альтернативный маршрут через Турцию. Но Путин решил заморозить Приднестровье, чтобы оказать давление на Кишинев и Киев. Он заинтересован в возобновлении транзита газа через Украину, так как теряет ежегодно 6,5 миллиарда долларов. Эти деньги ему нужны для финансирования войны в Украине", – заявил эксперт в интервью DW.

Сепаратистские власти Тирасполя возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Кишинев. Они, как и представители Москвы, утверждают, что главной причиной кризиса в Приднестровском регионе является "умышленное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с "Газпромом".

В свою очередь, власти Молдовы заявляют о готовности помочь жителям региона и в случае дальнейшего обострения энергетического кризиса обеспечить население всем необходимым, включая медикаменты. Однако Тирасполь отрицает получение подобных предложений от Кишинева.