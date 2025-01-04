Рынок газа ЕС без украинского транзита: как начался 2025 год

"Газпром" лишился старейшего маршрута поставок в Европу. А как Евросоюз чувствует себя без российского газа? Что с ценами, запасами в ПХГ, газоснабжением Австрии и Словакии?

Поставки российского трубопроводного газа в Европу транзитом через Украину закончились рано утром в первый день нового, 2025 года, и 2 января торги на основной европейской газовой бирже, нидерландской TTF, начались с котировок вблизи 51 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Это примерно 540 долларов за 1000 кубометров.

Биржевые цены на газ: временный скачок вопреки тренду?

Столь высоких цен на этой торговой площадке не было с осени 2023 года. Так что европейский рынок отреагировал на закрытие старейшего российского экспортного газопроводного маршрута, по которому "Газпром" прокачал в 2024 году в страны ЕС приблизительно 15 млрд куб. м., существенным повышением цен на фьючерсные контракты. Отметим, что 1 октября, когда официально начался нынешний отопительный сезон, газ стоил на TTF 40 евро. Так что котировки выросли с тех пор на 25%.

Тем не менее они все еще почти в семь раз ниже рекордных показателей августа 2022 года, когда котировки взлетали до 340 евро, и ниже средних цен 2023 года, которые держались тогда вплоть до ноября существенно выше 50 евро. Так, два года назад фьючерсные контракты поднимались в первых числах января до 70 евро, свидетельствуют данные на сайте Intercontinental Exchange (ICE).

СПГ-терминал и резервуары для сжиженного газа в нидерландском порту Роттердам Фото: Siebe Swart/luchtfotografie/ANP/imago images

Иными словами, такое историческое событие, как прекращение продолжавшегося более полувека транзита через Украину больших объемов сначала советского, а затем российского газа, не могло не привести к заметному росту котировок на TTF. Этого следовало ожидать. Однако вполне возможно, что мы имеем дело лишь с краткосрочным всплеском цен на фоне совершенно очевидного среднесрочного тренда к их относительному снижению.

В пользу предположения, что это, действительно, лишь временный скачок, вызванный спекулятивной игрой на повышение вокруг политического события (прекращения транзита после истечения пятилетнего российско-украинского договора), говорит целый ряд факторов.

Во-первых, на второй день торгов, 3 января, цены на TTF не продолжили рост и основное время колебались уже ниже отметки в 50 евро. Во-вторых, два года подряд, в 2023 и в 2024, наблюдался один и тот же эффект, а именно: в январе и феврале по мере того, как длительные холода в Европе все не наступали и запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) оставались высокими, котировки заметно снижались. Так, в прошлом году цены опустились к концу февраля ниже 30 евро. В-третьих, европейские ПХГ и в этом отопительном сезоне вновь хорошо заполнены, так что имеющихся запасов вполне хватит, чтобы сглаживать пики потребления в случае сильных морозов.

Европейские ПХГ: комфортный уровень заполнения

Но прежде, чем мы перейдем к детальному анализу запасов в газохранилищах ЕС, напомним о чрезвычайно важном выводе из энергетического кризиса 2022 года: одно дело - рост цен на газ, совсем другая беда - проблема физической нехватки топлива. К чему приводит элементарное отсутствие газа, можно наглядно наблюдать сейчас в Молдове и особенно в Приднестровье. Там уже 2 января, на следующий же день после прекращения украинского транзита, остановились практически все основные промышленные предприятия, а еще до этого газ отключили населению.

В ЕС ничего подобного не было даже в самый разгар энергетического кризиса осенью 2022 года, тем более сейчас. В Европе и речи нет ни о какой физической нехватке газа. В новый 2025 год (и во второй месяц зимы) Евросоюз вошел с газохранилищами, заполненными на 72%, следует из данных на сайте объединения европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Хватит ли ЕС ресурсов после остановки транзита газа? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Причем 72% - это именно средний показатель по ЕС, который несколько "портят" данные, к примеру, из Франции, Нидерландов или Хорватии, где ПХГ заполнены менее чем на 60%. Но это страны, которые раньше мало или даже никак не использовали российский трубопроводный газ. Если же взять крупнейших в прошлом европейских клиентов "Газпрома", Германию и Италию, то их газохранилища были заполнены 1 января более чем на три четверти: соответственно на 80% и на 79%.

В Польше, а это раньше был крупнейший клиент "Газпрома" в Восточной Европе, ПХГ заполнены даже на 86%. В Австрии и Словакии, больше всех в ЕС зависевших до недавних пор от украинского транзита (о них еще пойдет речь), уровень заполнения газохранилищ составил в первый день нового года соответственно 78% и 76%.

Все это - весьма комфортный уровень даже в случае сильных и относительно длительных январских морозов. Так, в Германии закон, принятый в 2022 году в условиях энергетического кризиса, обязывает операторов газохранилищ ежегодно обеспечивать к 1 февраля заполнение ПХГ как минимум на 30%. Считается, что это тот уровень, при котором еще можно без перебоев завершить в апреле отопительный сезон и к тому же успеть за лето вновь полностью закачать газ в хранилища к следующей зиме.

Большие запасы в немецких газохранилищах

Так вот, поскольку в Германии 1 января уровень заполнения был 80%, это означает, что данный показатель может в течение месяца упасть даже на 50 процентных пунктов, и к 1 февраля требование закона об обеспечении запасов в 30% все еще будет выполнено. Однако подобное опустошение ПХГ представляется крайне маловероятном даже в случае длительных лютых морозов, вероятность которых в Европе в условиях продолжающегося глобального потепления и без того снижается.

Во всяком случае, за первые три месяца нынешнего отопительного сезона, с октября по декабрь, уровень заполнения немецких ПХГ снизился всего на 16 п.п. - с 96% до 80%. Хотя в ноябре и декабре уже бывали довольно холодные дни и особенно ночи, к тому же безветренная и облачная погода несколько раз приводила в последние недели к усиленному использованию газа для производства электроэнергии, поскольку ее выработка ветрогенераторами и солнечными батареями резко падала.

Газохарнилище Etzel на северо-западе Германии принадлежит национализированной энергетической компании Uniper Фото: Thorsten Futh/Uniper SE

Но даже если в ближайшие четыре недели вдруг совпадут все мыслимые негативные факторы - сильные морозы, отсутствие ветра и солнца, да еще и какая-нибудь техническая авария на объектах газовой инфраструктуры в крупных странах-поставщиках - падение запасов газа в немецких ПХГ ниже критического уровня в 30% выглядит всего лишь теоретически возможным сценарием.

Поэтому можно исходить из того, что газохранилища в Германии, а они с большим отрывом самые мощные в ЕС, смогут обеспечивать топливом не только саму ФРГ, но при острой необходимости также и соседние страны. Ведь в целом по ЕС уровень заполнения ПХГ снизился с октября по декабрь несколько сильнее, чем в Германии - на 22 п.п. с 94% до 72%. В результате в некоторых СМИ появились публикации об особо высоких темпах отбора газа из европейских ПХГ нынешней зимой. Однако вновь подчеркнем: запасы в 72% от имеющихся мощностей на 1 января - все еще весьма комфортная исходная ситуация.

Австрия хорошо подготовилась к жизни после "Газпрома"

Газ из немецких ПХГ мог бы при неблагоприятном развитии событий понадобиться, к примеру, Чехии или Австрии, которая была в последнее время крупнейшим получателем российского газа, шедшего через Украину. Более того, еще в прошлом году его доля в австрийском газовом импорте достигала порой 80%. Однако тут следует учитывать специфическую ситуацию.

Австрийский полугосударственный нефтегазовый концерн OMV, давний партнер "Газпрома", был до 2040 года связан договором, обязывающим его в полной мере оплачивать прописанные в контракте значительные объемы даже в том случае, если на самом деле он возьмет меньше.

Поэтому прагматичные австрийцы продолжали импортировать шедший через Украину российский газ, но при этом интенсивно готовились к окончанию украинского транзита и одновременно искали возможность выйти из договора с российским партнером, который с 2022 года не раз нарушал свои договорные обязательства. Тем более, что на фоне войны в Украине весь ЕС стремится как можно быстрее полностью прекратить газовое сотрудничество со страной-агрессором. И вот в ноябре "Газпром" дал австрийскому концерну идеальный повод юридически чисто расторгнуть контракт, о чем DW подробно рассказала в статье "Как OMV положил конец зависимости Австрии от "Газпрома".

К этому времени OMV при хорошо заполненных ПХГ уже имел крупные контракты на закупку норвежского трубопроводного газа, законтрактовал в разных странах регазификационные мощности СПГ-терминалов и забронировал в соседних Германии и Италии газопроводные мощности для транспортировки газа транзитом в Австрию.

У Словакии - три новых маршрута для импорта газа

Речь идет об объемах, часть которых OMV вполне мог бы продавать в соседнюю Словакию, которая, как и Австрия, не имеет выхода к морю и до сих пор тоже очень сильно зависела от украинского транзита. Благо, имеется вся необходимая транспортная инфраструктура: те трубы, по которым поступавший через Украину российский газ из Словакии попадал в Австрию, теперь можно использовать в реверсном режиме, качая газ на сей раз в обратном направлении, с запада на восток.

К тому же в 2015 году вошел в строй газопровод Словакия-Венгрия. Этот интерконнектор соединил газотранспортные системы двух стран, так что часть того газа, который Венгрия получает из России через Черное море по "Турецкому потоку" и затем по "Балканскому потоку" через Болгарию и Сербию, могла бы закупать и Словакия. А в августе 2022 вошел в строй интерконнектор Польша-Словакия мощностью 4,7 млрд кубометров в год в словацком направлении. Так что с помощью одного только этого трубопровода можно было бы почти полностью обеспечить годовые потребности страны в газе.

Конечно, новые поставщики и новые маршруты доставки увеличат расходы Словакии на импорт топлива. В СМИ назывались суммы от 180 до 220 млн евро дополнительных расходов в год. В европейском газовом бизнесе это совсем небольшие деньги, хотя для маленькой Словакии они, возможно, довольно существенные.

Словацкий премьер Роберт Фицо наверняка мог бы договориться в Брюсселе о каких-то компенсациях или преференциях для свой страны, однако этот пророссийский политик предпочел поехать в Москву. Может быть, он рассчитывал на какой-то вариант, при котором Словакия все-таки сможет получать через Украину российский газ, а потом с прибылью будет перепродавать его в Австрию, как она активно делала это в последние недели декабря?

Посмотрим, что покажут ближайшие дни и недели. Во всяком случае, у Словакии ситуации несравнимо лучше, чем у Приднестровья: она находится в окружении партнеров по Евросоюзу и после окончания украинского транзита имеет технические возможности импортировать трубопроводный или регазифицированный сжиженный газ транзитом сразу через три соседние страны ЕС.