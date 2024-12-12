Как OMV положил конец зависимости Австрии от "Газпрома"

Австрия наконец-то полностью избавилась от давней зависимости от "Газпрома". В этом суть обнародованного вечером 11 декабря 2024 года решения австрийского нефтегазового концерна OMV расторгнуть единственный остававшийся контракт с российской государственной компанией. Зависимость Австрии состояла в последнее время, вопреки широко распространенному мнению, не в том, что Альпийская республика не могла найти других поставщиков природного газа, а именно в этом долгосрочном контракте, который она должна была бы выполнять до 2040 года - или платить России многомиллиардную неустойку.

Концерн OMV готовился к этому дню три года

Однако в Вене четко просчитали шаги "Газпрома" и воспользовались ожидаемой реакцией Москвы, чтобы осуществить давно намеченное. OMV обеспечил себе безупречное юридическое обоснование расторжения контракта - и поспешил аннулировать кабальный договор, даже не дожидаясь второго повода, который, скорее всего, представился бы в самом начале следующего года. Видимо, руководство австрийского концерна старалось еще в 2024 году окончательно закрыть тему сотрудничества с Россией, чтобы в финансовой отчетности за 2025 год она вообще уже больше не появлялась.

Штаб-квартира нефтегазового концерна OMV в Вене Фото: OMV Aktiengesellschaft

"У OMV больше нет никаких контрактов с Gazprom Export о поставках и никакой деловой активности в России", - прямо-таки с гордостью заявил концерн в опубликованном 11 декабря сообщении для прессы. И подчеркнул, что тем самым существенно снизил потенциальные риски. Это, несомненно, понравится акционерам этой полугосударственной компании, которая одновременно является крупнейшим в Австрии публичным акционерным обществом.

В том же сообщении указывается, что OMV в течение трех лет (иными словами: фактически с момента начала полномасштабной войны России против Украины) "непрерывно и последовательно" реализовывал стратегию диверсификации поставщиков и путей доставки.

К примеру, в 2023 году австрийский концерн заключил дополнительный пятилетний договор о поставках газа с норвежской компанией Equinor, забронировал на длительный срок регазификационные мощности на терминале по приему сжиженного природного газа в нидерландском Роттердаме, законтрактовал газотранспортные мощности на трубопроводах в Германии и Италии для доставки в Австрию импортируемого через СПГ-терминалы топлива, а также принял окончательное инвестиционное решение об освоении крупного черноморского месторождения газа у берегов Румынии.

Специфический контракт с "Газпромом"

Тем не менее в нынешнем году доля поставок "Газпрома" в газовом импорте Австрии по-прежнему нередко превышала 80%. В результате могло возникнуть впечатление, что этой стране без российского газа просто не выжить. На самом деле руководство OMV действовало сугубо прагматично: пока из РФ идет относительно дешевое топливо, его надо покупать, тем более что концерн и без того обязан это делать.

Ведь заключенный в 2006-м и в 2018 году продленный до 2040 года долгосрочный контракт содержал типичное для "Газпрома" правило "бери или плати", согласно которому покупатель обязуется полностью оплатить прописанный в договоре объем даже в том случае, если на самом деле он взял меньше.

Октябрь 2018 года. Бывший председатель правления OMV Райнер Зеле и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали очередную договоренность в присутствии канцлера Австрии и президента РФ Фото: GEORG HOCHMUTH/picturedesk/APA/picture alliance

Повторим: в невозможности на законных основаниях выйти из этого договора, не понеся огромные финансовые убытки из-за неизбежных штрафов, и состояла подлинная зависимость Австрии от "Газпрома". Это было связано с коварно сформулированными российской стороной условиями контракта, о чем DW в свое время подробно писала в статье "Как Райнер Зеле ввел Австрию в зависимость от России".

Единственная надежда избавиться от необходимости еще 15 лет покупать газ у России и тем самым пополнять госбюджет страны-агрессора состояла в том, что российский поставщик со своей стороны нарушит договор. Именно это "Газпром" месяц назад и сделал.

Из-за 230 млн евро "Газпром" потерял старейшего клиента

Вечером 13 ноября OMV сообщил, что выиграл в арбитражном суде иск к "Газпрому". Судебный спор касался нерегулярных поставок газа компанией Gazprom Export в Австрию через Германию в 2022 году, а также полного прекращения этих поставок в сентябре того же года (до диверсий на двух "Северных потоках"). Суд присудил австрийскому концерну компенсацию в 230 млн евро, и тот на законных основаниях немедленно исполнил данное решение, взяв положенные ему деньги из тех средств, которые должен был перевести "Газпрому" за поставленный в октябре газ.

В ответ "Газпром" 16 ноября в 6 утра по среднеевропейскому времени прекратил поставлять газ OMV, о чем австрийский концерн напомнил теперь в сообщении для прессы. Тем самым российская компания дала своему старейшему западноевропейскому клиенту идеальный, легко доказуемый в арбитражном суде, повод расторгнуть контракт из-за того, что партнер нарушил условия договора.

В Вене ждали прекращения украинского транзита

Собственно, именно к такому развитию событий OMV и готовился, только до решения арбитражного суда он исходил из того, что повод появится после 31 декабря 2024. В этот день истекает пятилетний договор между Украиной и Россией об украинском транзите российского газа, и Киев заблаговременно предупредил, что не будет его продлевать. В Вене смотрели на такую перспективу не столько с опасениями, сколько с надеждами, о чем недвусмысленно свидетельствовали заявления председателя правления OMV Альфреда Штерна (Alfred Stern).

Председатель правления OMV Альфред Штерн Фото: Timothy Coleman

Так, в конце августа он подчеркивал, что будет настаивать на выполнении пункта контракта, согласно которому в качестве точки передачи газа записана словацко-австрийская граница. Иными словами, если "Газпром" предложит снабжать Австрию через Венгрию, которая получает газ из РФ по второй нитке "Турецкого потока", то OMV от такого варианта откажется. А попасть в Словакию иначе, чем транзитом через Украину, российский газ не может. Короче, Штерн сознательно ставил фактически невыполнимые условия, так что срыв поставок "Газпромом" был почти гарантирован.

Однако австрийскому концерну, как видим, не пришлось дожидаться новогодней ночи: решение арбитражного суда и реакция на него из Москвы предоставили прекрасный повод "досрочно" расторгнуть контракт. OMV пошел по пути немецкого концерна Uniper, который летом 2024 после решения арбитражного суда по своему иску тоже расторг все долгосрочные контракты с "Газпромом", подав тем самым пример другим европейским компаниям.