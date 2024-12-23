Визит премьера Словакии в Москву - не ради мира, а ради газа

Премьер Словакии Фицо приехал в Москву потому, что и дальше хочет покупать российский газ, а каким формально он будет считаться - азербайджанским или даже украинским - неважно, пишет Иван Преображенский.

Роберт Фицо и Владимир Путин в Кремле (22 декабря 2024 года) Фото: Artyom Geodakyan/TASS/IMAGO

Пока избранный президент США Дональд Трамп заявляет, что Владимир Путин хочет встречи с ним для переговоров об Украине, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сам приехал в Москву якобы для обсуждения примерно той же темы. Правда, там где американского лидера интересуют условия прекращения войны, главе словацкого правительства важны не жизни людей, а, прежде всего, поставки газа и его цена. Фицо изобретает схему, в рамках которой можно будет получать российский трубопроводный газ через территорию Украины, несмотря на войну.

Контракт на газовый транзит без права на продление

31 декабря 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа по украинской трубопроводной системе в Евросоюз. Обе стороны соблюдали его и после 24 февраля 2022 года, несмотря на российское полномасштабное вторжение в Украину. Даже захват ВСУ ключевой газораспределительной станции в городе Суджа не помешал продолжению поставок. Возможно, потому, что это последняя оставшаяся точка "входа" российского газа на украинскую территорию.

Независимо от того, кто контролирует Суджу сейчас, украинская сторона намерена с 7 часов утра 1 января 2025 года перекрыть газовый вентиль в связи с отсутствием каких-либо контрактов. Эту позицию Украины поддерживает и Еврокомиссия.

Словакия не может обойтись без российского газа?

Словакия утверждает, что не может обойтись без российского газа. Словацкому премьеру не мешает это делать даже тот факт, что еще в 2022 году его предшественник Эдуард Гегер вместе с польским коллегой открыли трубопровод из Польши, который позволяет Словакии покупать как норвежский газ, так и какой угодной сжиженный - хоть из Катара, хоть из США.

Эта труба как раз по своей пропускной способности покрывает собственно потребности Словакии. У страны есть возможность получать газ не через украинскую территорию, но Роберту Фицо хочется именно дешевый российский трубопроводный газ. Его не устраивает то, что с 1 января 2025 году газ перестанет течь по трубам из-за прекращения действия контракта украинского "Нафтогаза" с российским "Газпромом". И Фицо ищет варианты. В этом с ним солидарен и венгерский премьер Виктор Орбан.

Например, если бы соглашение о транзите газа было заключено с Азербайджаном или Казахстаном, то он бы продолжился. По "случайному совпадению" Путин недавно ездил в Азербайджан и обсуждал транзит формально азербайджанского газа через Россию в Европу. Никаких средств проверить, какой там действительно газ качают по трубе из России - свой или азербайджанский - просто нет. Как и деньги, весь природный газ пахнет одинаково, точнее - не имеет ни цвета, ни запаха, если в него ничего не добавить.

Есть и второй вариант, который использовался самой Украиной с того момента, как она перестала покупать российский газ. После прохождения газораспределительной станции на границе со Словакией бывший российский газ становился собственностью европейских покупателей, и по реверсному трубопроводу возвращался назад в Украину как совершенно нероссийский. Так что, если бы удалось договориться о том, что гражданство газа на "европейское" будет меняться не на границе со Словакией, а уже в Судже, то контракты на транзит Украина могла бы заключить со словацкими, венгерскими, итальянскими и какими угодно еще европейскими компаниями.

Тогда Словакия и Венгрия, которые, в отличие от австрийской компании OMV, не разрывали контрактов с "Газпромом", могли бы и дальше торговать в ЕС дешевым газом, произведенной с его помощью электроэнергией и продуктами химической промышленности - с очевидной российской составляющей. И российский "Газпром" который сейчас чуть ли не банкрот, подразаботал бы.

Газ в обмен на блокировку членства Украины в НАТО

Одного из этих вариантов, похоже, и хочет сейчас добиться лидер Словакии. Что-то такое явно обсуждал в Кремле Роберт Фицо внезапно прилетевший в Москву, несмотря на неизбежное осуждение со стороны коллег по ЕС. Он воспользовался, очевидно, прецедентом, созданным Орбаном, который первым из европейских лидеров с весны 2022 года прилетал в Россию, хотя формально, конечно, венгерский премьер ездил обсуждать не газ, но мир.

Важный вопрос, что могут предложить Путину взамен Фицо и Орбан? Ответ очевиден - блокировку членства Украины в НАТО и вступления ее в ЕС. Словацкий премьер, изображая оскорбленного так, будто не он банально хочет заработать на войне в Украине, перепродавая российский газ, накануне визита в Москву жаловался, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал ему 500 млн евро компенсации за потерю российского дешевого газа в обмен на отказ от блокировки приглашения Киева в НАТО. То есть, Фицо сам озвучил эту формулу - газ в обмен на НАТО. И она явно работает и в обратную сторону - в рамках теплой газораспределительной дружбы Словакии с путинской Россией.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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