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Словакия обсуждает с Баку поставки газа через Украину

Александра Иванова
29 декабря 2024 г.

Нефтяная компания Азербайджана SOCAR могла бы закупать газ у "Газпрома" и транспортировать его через Украину для покупателей в ЕС, излагает Bloomberg план словацкой компании SPP.

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Газоизмерительная станция "Суджа" на границе РФ и Украины (фото из архива)
Газоизмерительная станция "Суджа" на границе РФ и УкраиныФото: Maxim Shipenkov/epa/dpa/picture-alliance

На фоне приближающегося истечения срока действия контракта между "Газпромом" и "Нафтагазом" о транзите российского газа через территории Украины в ЕС европейские страны продолжают искать пути для сохранения возможности закупок, пишет агентство Bloomberg в субботу, 28 декабря.

По информации журналистов, словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP), в частности, ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Предполагается, что азербайджанская компания могла бы закупать нужные объемы газа у "Газпрома", а потом поставлять их европейским покупателям.

Со своей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предлагал сделать пунктом продажи российского газа физическую границу между Россией и Украиной, что передаст право собственности на газ европейским покупателям и обяжет Украину обеспечить транзит в соответствии с ее соглашением о свободной торговле с ЕС, рассказали Bloomberg источники.

Ранее SPP и ее компания - оператор газовых сетей Eustream AS, а также венгерская MOL Hungarian Oil and Gas Plc., торговые ассоциации и крупные промышленные потребители из Австрии и Италии призвали президента Украины Владимира Зеленского разрешить продолжить поставки через Украину на нынешнем уровне в 15 млн кубометров в год, следует из публикации.

Контракт на транзит газа через Украину

Украина выступает против поставок российского газа через свою территорию в любом виде. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность передачи контроля над транспортировкой газа через Украину европейским компаниям, заявил, что у "Газпрома" контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года". "И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая", - добавил Путин. При этом он исключил возможность продлить контракт на транзит газа через Украину "за три-четыре дня" до его истечения.

До вторжения на Украину в феврале 2022 года Россия была главным поставщиком газа в ЕС, обеспечивая более 40 % импорта. После начала войны и сокращения поставок Европа начала активно искать возможности, чтобы отказаться от российских энергоносителей. По данным Bloomberg, в 2023 году на российский газ приходилось около 8 % импорта ЕС.

 

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