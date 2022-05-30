Готова ли Европа к окончанию транзита газа из РФ?

Экономика и бизнесРоссияГотова ли Европа к окончанию транзита газа из РФ?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесРоссияДаниил Сотников17.12.202417 декабря 2024 г.Украина не стала проводить последний возможный в этом году аукцион для транзита российского газа в Европу. Контракт с “Газпромом” истекает 31 декабря, но Евросоюз утверждает, что готов к прекращению украинского транзита. https://p.dw.com/p/4oHDuРеклама