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Экономика и бизнесРоссия

Готова ли Европа к окончанию транзита газа из РФ?

Даниил Сотников
17 декабря 2024 г.

Украина не стала проводить последний возможный в этом году аукцион для транзита российского газа в Европу. Контракт с “Газпромом” истекает 31 декабря, но Евросоюз утверждает, что готов к прекращению украинского транзита.

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