Готова ли Европа к окончанию транзита газа из РФ?

17.12.2024 17 декабря 2024 г.

Украина не стала проводить последний возможный в этом году аукцион для транзита российского газа в Европу. Контракт с “Газпромом” истекает 31 декабря, но Евросоюз утверждает, что готов к прекращению украинского транзита.