Зеленский: Словакам была предложена компенсация за газ из РФ

Украина предлагала Словакии компенсировать потери, связанные с отменой транзита российского газа через Украину, а также помощь с поиском альтернативных поставок из Евросоюза, но словацкий премьер Роберт Фицо от всех предложений отказался. "Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х в понедельник, 23 декабря, подчеркнув, что предложение было сделано "именно для словаков".

Украинский президент обвинил Фицо в том, что у него есть "теневые договоренности" с президентом РФ Владимиром Путиным и он "борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии". "Это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман", - сделал вывод Зеленский. Он также отметил, что в Европе "нет тех, кто не понимает" причин поступков словацкого премьера.

Зеленский: Словакия платит за российский газ суверенитетом

Комментируя визит Роберта Фицо в Москву, президент Украины ранее в тот же день призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьера их страны с Кремлем. "Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - риторически спросил президент Украины, добавив, что своими действиями Роберт Фицо "хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу".

Подробностей беседы Фицо с Путиным нигде не приводится. Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщал, что эта поездка связана с отказом Украины продолжать транзит российского газа в Евросоюз по ее территории.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Киев неоднократно заявлял, что не планирует продлевать действие соглашения, одновременно с тем говоря о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из РФ. Соглашение Киева с российской корпорацией "Газпром" о транзите действовало с 2019 года.

Встреча Путина и Фицо в Кремле

"Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом", - указали 22 декабря в пресс-службе Кремля. Как напомнило агентство ТАСС, это - первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.

На пресс-конференции 20 декабря после саммита Евросоюза в Брюсселе Фицо заявил, что из-за президента Украины Словакии грозит "газовый кризис". По его словам, Зеленский исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.

Словацкий премьер также заявлял ранее, что Киев предлагал Братиславе 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение членства Украины в НАТО. Фицо подчеркнул, что он "никогда" не согласится на присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.