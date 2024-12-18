Как украинский транзит газа мог бы продолжиться в 2025 году

Украине и Австрии важно было вырваться из долгосрочных контрактов с Россией. Без обязательств перед "Газпромом" в сильной позиции будет покупатель, а не продавец.

Словацкие и венгерские импортеры российского газа призвали сохранить его поставки через Украину после 31 декабря 2024 года, когда закончится срок пятилетнего российско-украинского договора о транзите. Опубликованный 17 декабря призыв к Брюсселю поддержали предпринимательские организации Австрии, Венгрии, Италии и Словакии.

Особенно активно решение ищет Словакия

Перед этим обращением к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор словацкой компании-оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц в начале декабря посетили Россию и провели переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По словам Денисы Саковой, европейским странам и предприятиям в 2025 году вновь потребуется транзит через Украину примерно 15 млрд кубометров российского газа, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел 16 декабря переговоры с украинским премьером, в ходе которых Денис Шмыгаль вновь подтвердил уже давно известную позицию Киева: договор с "Газпромом" продлеваться не будет. Однако если Еврокомиссия официально обратится к Украине, подчеркнул он, то "мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации".

В августе 2022 года вошел в строй газопровод между польской и словацкой газотранспортными системами, так что Словакия может импортировать газ и через Польшу и ее СПГ-терминал

В этом контексте официальное обращение ряда импортеров и предпринимательских организаций к главе Еврокомиссии с призывом поддержать сохранение украинского транзита выглядит как один из этапов подготовки конкретных решений. Правда, Денис Шмыгаль, судя по его посту в Telegram, сделал в ходе беседы с Робертом Фицо очень важную оговорку: речь может идти о транзите "любого газа, кроме российского".

Поставки азербайджанского газа вместо российского?

Однако вариантов его замены не так уж много. Собственно, пока публично наиболее активно обсуждалась опция прокачки в ЕС сначала по российской, а затем по украинской территории азербайджанского газа. Летом 2024 года такую идею озвучил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Правда, у Азербайджана, который наращивает сейчас поставки в ЕС по Южному газовому коридору через Грузию и Турцию и далее по трубопроводу TAP, вряд ли найдутся свободные объемы газа в таких масштабах.

Летом 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились об удвоении к 2027 году поставок азербайджанского газа в ЕС по Южному газовому коридору Фото: Aserbaidschanische Präsidialverwaltung/Xinhua News Agency/picture alliance

Поэтому вполне вероятно, что те кубометры, которые Азербайджан будет поставлять через Украину в Европу (если такой вариант вообще будет принят), ему придется компенсировать закупками у России. В результате дело может свестись к схеме, при которой европейские компании будут получать формально азербайджанский газ, но на самом деле украинским транзитом пойдут все те же молекулы российского газа.

Однако платить за эти объемы европейские импортеры, и это принципиально важно, будут уже не России, а Азербайджану, а тот, в свою очередь, будет рассчитываться с "Газпромом". В свою очередь, оплачивать украинский транзит будут в таком случае либо европейцы, либо Азербайджан, но опять-таки не Россия.

Пока трудно сказать, пойдет ли Киев из политических соображений на такую достаточно условную схему "освобождения от России", однако Денис Шмыгаль, говоря о "любом газе, кроме российского", конечно же понимает, что совсем без участия РФ и использования ее территории обойтись не удастся. Так что вовсе не исключено, что по просьбе Еврокомиссии и ради укрепления отношений с пророссийски настроенными Словакией и Венгрией украинское руководство согласится на подобную "смену поставщика".

Тем более, что в данный момент Украина, чья электроэнергетика сильно пострадала от прицельных ракетных ударов России, 30% импортируемой электроэнергии получает именно из Словакии, на что Денис Шмыгаль указал в том же сообщении в Telegram.

Украина и OMV больше не связаны контрактами

В любом случае Украина после 31 декабря 2024 года будет намного меньше зависеть от России в газовой сфере, ведь действующий последние дни контракт обязывал ее на протяжении пяти лет обеспечивать транзит российского газа. Срыв этого контракта дал бы "Газпрому" возможность подавать иски в международные арбитражные суды с многомиллионными или даже миллиардными требованиями. Впредь оговаривать финансовые и прочие условия украинского транзита Киев будет уже не с Москвой. И даже в том случае, если под давлением обстоятельств или ряда европейских импортеров все-таки придется согласится на прокачку российского газа, это будут краткосрочные, по сути дела спотовые контракты, условия которых будет диктовать покупатель, а не продавец.

Собственно, именно к этому - вырваться наконец-то из закрепленной в долгосрочных контрактах зависимости от "Газпрома" и тем самым от России - с момента полномасштабного российского нападения на Украину в 2022 году стремилась и Австрия в лице австрийского полугосударственного нефтегазового концерна OMV, и 11 декабря 2024 года это удалось.

Штаб-квартира австрийского нефтегазового концерна OMV в Вене Фото: OMV Aktiengesellschaft

Воспользовавшись тем, что "Газпром" в ноябре прекратил поставки своему старейшему западноевропейскому клиенту, OMV расторг кабальный контракт, который обязывал австрийцев до 2040 года полностью оплачивать прописанные в этом договоре крупные объемы российского газа даже в том случае, если на самом деле покупалось бы намного меньше. DW подробно писала об этом в статье "Как OMV положил конец зависимости Австрии от "Газпрома".

Характерная деталь: в отличие от Федерации австрийских промышленников, OMV не подписал адресованный главе Еврокомиссии призыв продолжить украинский транзит. Этому концерну российский газ больше не нужен.

Тем не менее в ноябре-декабре Австрия продолжала получать молекулы российского газа, ведь "Газпром" перестал снабжать OMV, но сохранил прокачку через Украину в Словакию фактически на прежнем уровне, и другие, менее крупные австрийские импортеры закупали там нужные им объемы.

Не исключено, что нечто подобное продолжится и после 1 января 2025 года, если Словакии и Венгрии удастся-таки договориться о продолжении украинского транзита. Но это опять-таки будет уже рынок не продавца, а покупателя, который, не связанный больше долгосрочными контрактами, сможет настаивать на своих условиях.