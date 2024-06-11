Bloomberg: В ЕС обсуждают новые поставки газа через Украину

Одним из вариантов для сохранения транзита газа через Украину может стать его закупка из Азербайджана и дальнейшая прокачка через существующую инфраструктуру, пишет Bloomberg.

Чиновники в ЕС ведут переговоры о продолжении поставок газа через ключевой трубопровод Россия-Украина в 2025 году. Об этом сообщило в понедельник, 10 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из обсуждаемых вариантов состоит в том, чтобы европейские компании покупали газ из Азербайджана и закачивали его в российские трубопроводы, идущие в Европу. "Подобное соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она пытается сократить доходы Москвы (за счет которых финансируется война России против Украины. - Ред.)", - указывает Bloomberg.

В пользу такой перспективы говорит и то, что она будет выгодна Украине, продолжают журналисты. По их данным, в 2021 году доходы Украины от транзита газа составили около 1 миллиарда долларов, что позволило обеспечить финансирование разрушенной войной экономики. Кроме того, существуют опасения, что неиспользуемые трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, что потребует больших затрат на их восстановление, следует из публикации.

В азербайджанской госкомпании Socar к моменту публикации не предоставили Bloomberg комментария относительно подобных планов. Правительство РФ и компания "Газпром" также не ответили на запросы журналистов.

Выгода РФ от прокачки азербайджанского газа через Украину

"План, связанный с использованием азербайджанского газа, теоретически мог бы быть выгоден России, если бы он был оформлен как своп (внебиржевая сделка по обмену различными активами с условием возвращения их через определенное время. - Ред.), позволяющий Москве направлять свой газ в другие страны, - констатирует Bloomberg. - России пришлось приложить много сил, чтобы найти достаточно новых потребителей топлива, ведь ее инфраструктура настроена на поставки в Европу, а Китай ведет жесткий торг". "Идея свопов не чужда нефтегазовым рынкам и используется, когда невозможно физически доставить топливо из одного места в другое, - говорится далее в статье. - А Азербайджан уже сейчас использует свои газопроводы для поставок в Европу на полную мощность".

По оценке Bloomberg, результатов соответствующих переговоров, которые пока находятся на ранней стадии, следует ждать ближе к концу 2024 года - "когда давление вырастет на фоне приближающейся даты истечения срока контракта с Украиной о транзите российского газа и европейская зима будет не за горами".

"Многие детали еще предстоит прояснить, и не факт, что сделка состоится. Развитие ситуации на фронте также может стать важным фактором", - указывают журналисты.

Возможные участники сделки

Одним из участников обсуждений, по их сведениям, является немецкий энергетический концерн Uniper SE, который был национализирован властями Германии, чтобы не допустить его банкротства, после сокращения поставок газа из РФ летом 2022 года. В самом концерне, однако, комментировать ситуацию отказались.

Между тем в мае текущего года о возможности продолжить поставки через идущий через Украину газопровод говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Азербайджан, напоминает агентство.

"Теперь все зависит от переговоров между такими компаниями, как российский "Газпром", азербайджанскими, украинскими и другими компаниями, ведущихся, чтобы согласовать экономические и ценовые условия", - цитирует агентство майское выступление Фицо перед журналистами. - Если эти условия будут согласованы, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, часть которого останется в Словакии, а часть пойдет в другие страны".

Представитель правительства Словакии отказался предоставить подробный комментарий по этому вопросу.

Еще одной страной, которая выиграла бы от подобной сделки, стала бы Австрия, указывает Bloomberg. Однако в министерстве энергетики страны не стали комментировать эту тему.

Со своей стороны глава украинской компании "Нафтагаз" Алексей Чернышов подчеркнул, что сделает все, чтобы найти решение, при котором украинская система транспортировки газа продолжила бы работу, поскольку "это большой актив и для него нужен покупатель".

В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что Киев не намерен заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения с Россией по транзиту газа. Этот контракт истекает 31 декабря 2024 года.