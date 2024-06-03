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FT: У РФ и Китая возникли разногласия по ценам на газ

Анатолий Арни
3 июня 2024 г.

Китай потребовал установить цену на газ из "Силы Сибири 2" на уровне внутренних цен в РФ, пишет FT. Москва - против.

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Председатель правления и совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер (фото из архива)
Председатель правления и совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер (фото из архива)Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Попытки России заключить с Китаем сделку по строительству газопровода "Сила Сибири 2" зашли в тупик из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, которое Пекин намерен закупать у Москвы. Об этом в воскресенье, 2 июня, написала газета Financial Times со ссылкой на три собственных источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, Китай намерен платить за поставляемый через "Силу Сибири 2" газ цену, близкую к внутренним ценам на топливо в РФ - хотя они держатся на заданном уровне благодаря государственным субсидиям. Кроме того, Пекин хочет закупать лишь небольшую часть от того количества топлива, на поставку которого рассчитаны мощности газопровода.

Разногласия в этом вопросе стали причиной того, что председатель правления и совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер не стал сопровождать президента РФ Владимира Путина в его поездке в Китай в мае 2024 года. Сделка по трубопроводу была одной из трех основных тем, которые Путин обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе их встречи, утверждают источники FT, - наряду с просьбами об усилении активности китайских банков в РФ и призывами к Пекину выразить пренебрежительное отношение к мирной конференции по Украине, которая пройдет в середине июня в Швейцарии.

Отсутствие Миллера на столь серьезных переговорах было "весьма символичным", отметила в беседе с FT научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова. В то же время жесткая позиция Пекина в отношении "Силы Сибири-2" подчеркивает то, как полномасштабное вторжение России в Украину делает Путина все более зависимым от Пекина в плане экономической поддержки, пишет газета.

"Сила Сибири" нужна Пекину не так сильно, как "Газпрому"

Одобрение строительства газопровода в Китай могло бы изменить положение "Газпрома", у которого из-за практически прекратившегося экспорта газа в ЕС в 2023 году образовался рекордный убыток в 629 млрд рублей, пишет FT.

Однако до достижения сделки по "Силе Сибири 2" еще далеко, и даже если трубопровод будет построен, "Газпром" сможет поставлять в Китай в совокупности около 98 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, до того, как "Газпром" замедлил, а потом полностью прекратил поставки газа в ЕС, российский концерн продавал европейским странам около 200 млрд кубометров газа в год.

Ввиду отсутствия альтернативных маршрутов экспорта российского топлива "Газпрому", вероятно, придется принять условия Пекина, отметил в беседе с FT директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. У Китая "есть возможность ждать, чтобы выжать лучшие условия", - заявил аналитик.

Спрос Китая на импортный газ растет и к 2030 году может составить около 250 млрд кубометров, пишет газета. Однако у Китая есть достаточное количество действующих контрактов - в том числе с США, Узбекистаном и Мьянмой - чтобы обеспечить себя таким объемом поставок. При этом Россия уже сейчас продает Китаю газ дешевле, чем это делают другие поставщики - и более чем в два раза дешевле, чем продавала топливо ЕС.

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Financial Times

Russia-China gas pipeline deal stalls over Beijing’s price demands
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