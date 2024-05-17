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Путин: Россия и Китай построят новый газопровод

Сергей Ромашенко
17 мая 2024 г.

По газопроводу "Сила Сибири 2" Китай будет ежегодно получать до 50 млрд кубов газа. Планируется и строительство нового нефтепровода из России в Китай, заявил Путин.

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Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине
Путин и Си Цзиньпин намерены расширять стратегическое партнерство в том числе и в сфере ТЭКФото: Kremlin.ru/REUTERS

Россия и Китай намерены расширять партнерство в сфере энергетики. Обе страны подтвердили заинтересованность в строительстве газопровода "Сила Сибири 2" для транспортировки российского газа в Китай через территорию Монголии, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в КНР в пятницу, 17 мая.

"Стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в развития сотрудничества в ТЭК, а компании договорятся о путях реализации. Подтверждена заинтересованность с обеих сторон относительно строительства газопровода "Сила Сибири 2", а параллельно ему можно продолжить и нефтепровод. Там разные маршруты существуют. Один из них через Монголию. Причем в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Но специалисты должны решить, как лучше поступить", - сказал Путин.

Проблемы взаиморасчетов

"Китайская экономика растет, она требует увеличения поставок энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста. Ничего более надежного, чем поставки из России, нет", - утверждал президент РФ. Он выразил уверенность в том, что Россия и Китай найдут решения, касающиеся взаиморасчетов, которые позволят китайским банкам избежать угрозы применения вторичных санкций, введенных США на фоне войны России против Украины.

Вице-премьер РФ Александр Новак еще накануне вечером сообщил, что две страны планируют в ближайшем будущем подписать договор о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". По его словам, в планах подписание договора о поставке до 50 млрд кубометров российского газа через Монголию.

Российско-китайские проекты

Россия уже многие годы ведет переговоры о строительстве 2600-километрового газопровода "Сила Сибири 2" для поставок газа с полуострова Ямал в Китай через Монголию. По уже построенному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью в три тысячи километров российский газ поставляется из Сибири в китайскую провинцию Хэйлунцзян на северо-востоке КНР. 

В ходе визита Путина в Китай лидеры двух стран возвестили "новую эру" стратегического партнерства, отмечают информагентства. Путин все больше ориентируется на Китай для поддержки российской экономики, страдающей от западных санкций, введенных из-за вооруженного нападения РФ на Украину. 

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