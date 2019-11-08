Лихорадка на мировом рынке энергоносителей - в карикатурах
Российская агрессия против Украины и взаимные санкции стран Запада и РФ привели к резкому росту цен на нефть и газ - и переменам на мировом рынке. Об этих переменах - в карикатурах DW.
Цены на газ: когда лопнет газовый пузырь?
Биржевые цены на газ превысили показатель в 3000 долларов за тысячу кубометров. До вторжения России в Украину они были в 10 раз ниже. Резкий рост цен на "голубое топливо" у многих вызывает вопросы.
Турбина преткновения, или Кто тормозит "Северный поток"
Россия не забирает у Германии турбину для газопоровода "Северный поток", хотя оборудование готово к отправке, заявили в Siemens Energy. "Газпром" жалуется на нехватку данных о ремонте. Похоже, переговоры зашли в тупик.
Нефть и газ из России! Спасибо, не надо?
Страны Евросоюза постепенно снижают импорт российских нефти и газа - и уже отказались от угля из России.
Европа без газа из РФ: Газпром" исполняет мечты Кремля?
"Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до 20 процентов от его пропускной мощности. Концерн объясняет это ремонтом турбины, отвечающей за прокачку. Может, у Москвы новые цели?
Российский газ для ЕС, или Кто кого переиграет?
После вторжения России в Украину в ЕС всерьез задумались об отказе от российского газа. Но приостановка поставок по трубопроводу "Северный поток" заставила европейцев понервничать. На чьей стороне теперь мяч?
Поставки газа из РФ: форс-мажор у "Газпрома" - и у Европы?
В ЕС гадают, пойдет ли газ по "Северному потоку" по окончании ремонтных работ. После заявления "Газпрома" о форс-мажоре при поставках "голубого топлива" в Европу сомнений в этом все больше.
Поставки газа по "Северному потоку": ремонт затянется?
Россия с 11 июля приостановила поставки газа по "Северному потоку", объясняя это плановым ремонтом. В ФРГ опасаются, что это лишь предлог и Москва окончательно перекроет газовый кран.
Российская нефть для Индии: дешево и сердито
В последние месяцы Индия в десятки раз увеличила импорт российской нефти, покупая "черное золото" из РФ со скидкой. Бизнес времен санкций - не самый выгодный для Москвы - глазами карикатуриста.
Российская нефть для Китая: с большим дисконтом
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти Китаю. Причина рекордного объема поставок - значительные скидки для покупателей из КНР на фоне отказа стран Запада от российских углеводородов.
Саудовская Аравия заменит Россию, или Нефти хватит всем
Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти, если на мировом рынке возникнет дефицит в связи с санкциями против России. Про нехватку "черного золота" на Ближнем Востоке не слышали.
Нефтяное эмбарго ЕС против России имеет прорехи
Нефтяное эмбарго ЕС: запрет согласовали, а российская нефть течет, ведь поставки в Венгрию и Словакию продолжатся.